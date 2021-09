LIVE TEXT Scandal în Coaliție după revocarea lui Stelian Ion. Lucian Bode a preluat interimatul la Justiție, USR PLUS, PSD și AUR au anunțat fiecare câte o moțiune de cenzură

Tensiuni în coaliția de guvernare, după decizia premierului Cîțu de a-l revoca pe ministrul Justiției, Stelian Ion. USR PLUS i-a retras sprijinul politic premierului. Totul a plecat de la un refuz, susține Cîțu, al ministrului Justiției pentru un aviz pe proiectul de dezvoltare locală Anghel Saligny, de peste 10 miliarde de euro. Președintelele PNL, Ludovic Orban, atrage atenția că momentul este extrem de tensionat și se poate pierde sprijinul pe care îl are Guvernul și spune că trebuie să aibă o discuție serioasă cu premierul. USR PLUS, PSD și AUR au anunțat fiecare inițierea a câte unei moțiuni de cenzură proprii. Știre în curs de actualizare.