LIVE TEXT Război în Ucraina |Harkovul a fost ținta unor noi atacuri. Zelenski: Acțiunea Rusiei în Donbas este „o politică evidentă de genocid”

ACTUALIZARE 07.10 Departamentul de Apărare al SUA transmite că aproape 80% din obuzierele pe care SUA le-au trimis în Ucraina sunt deja folosite în luptă.

Un înalt oficial american al Apărării a declarat că 85 din cele 108 obuziere M777 sunt „în posesia armatei ucraineane, oferind capacitate de foc cu rază lungă”, potrivit unui briefing al Departamentului de Stat din 26 mai.

ACTUALIZARE 07.00 Imagini filmate cu lansarea unor rachete antitanc Javelin au fost făcute publice.

ACTUALIZARE 06.50 ONU: 8.691 de victime civile în Ucraina din cauza războiului Rusiei, transmite The Kyiv Independent.

Agenția ONU pentru drepturile omului a declarat că, până în 25 mai, în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, au fost uciși cel puțin 3.998 de civili și răniți cel puțin 4.693. Agenția consideră însă că cifrele reale sunt mult mai mari.

Moartea celor mai multe dintre victime au fost cauzată de arme explozive cu o zonă largă de impact, inclusiv în bombardamente provocate de artilerie grea și sisteme de lansare cu rachete multiple, a scris agenția ONU în raportul său.

ACTUALIZARE 06.35 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că acțiunea Rusiei în Donbas este „o politică evidentă de genocid”

