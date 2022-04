LIVE TEXT Război în Ucraina, ziua 37 | Este programat un nou coridor umanitar la Mariupol. Forțele ucrainene se pregătesc pentru noi atacuri rusești asupra regiunii Donbas. Noi negocieri ruso-ucrainene

ACTUALIZARE 07.59 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov — care a sosit joi la New Delhi — urmează să se întâlnească vineri cu prim-ministrul indian Narendra Modi, potrivit ministerului rus al Afacerilor Externe.

ACTUALIZARE 07.57 Australia va trimite în Ucraina vehicule blindate produse la nivel local , după o solicitare a președintelui Volodimir Zelensky, a anunțat vineri prim-ministrul australian Scott Morrison.

ACTUALIZARE 07.39 Președintele georgian Salome Zurabishvili a declarat pentru CNN că Georgia se va alătura sancțiunilor financiare internaționale împotriva Rusiei. Georgia refuzase până acum să sancționeze Rusia ca răspuns la invazia sa pe scară largă a Ucrainei.

Georgia to implement economic sanctions against Russia.



Georgian President Salome Zurabishvili told CNN that Georgia will join international financial sanctions against Russia.



Georgia had so far refused to sanction Russia in response to its full-scale invasion of Ukraine.