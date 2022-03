LIVE TEXT Război în Ucraina, ziua 35. Scepticism privind declarațiile Rusiei de a-și reduce activitatea militară în nordul Ucrainei. Izium, un nou oraş izolat. Șeful de supraveghere nucleară al ONU, în Ucraina

ACTUALIZARE 08.45 Un birou al Misiunii Uniunii Europene de consiliere în Ucraina (EUAM) din Mariupol a fost bombardat de către forţele ruse, a anunţat marţi şeful diplomaţiei europene Josep Borrell, informează dpa. ''Astăzi, Misiunea UE de consiliere în Ucraina (EUAM) a obţinut informaţia credibilă conform căreia sediul biroului din Mariupol a fost lovit recent de bombardamentele ruse. Biroul şi echipamentele EUAM au suferit pagube majore. Niciun membru sau contractor al Misiunii nu a fost rănit'', a afirmat Josep Borrell într-o declaraţie.

ACTUALIZARE 08.24 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se arată sceptic față de angajamentul Rusiei de a-și reduce drastic activitatea militară în nordul Ucrainei, declarând că „ucrainenii nu sunt oameni naivi” și arătând că Ucraina va continua eforturile militare defensive. Într-un nou discurs video rostit miercuri dimineața, Zelesnki a declarat: "Nu vedem niciun motiv să avem încredere în cuvintele reprezentanților unui stat care continuă să lupte pentru distrugerea noastră. Ucrainenii nu sunt oameni naivi. Ucrainenii au aflat deja în aceste 34 de zile de invazie și în ultimii opt ani de război din Donbas că doar într-un rezultat concret se poate avea încredere.”

ACTUALIZARE 08.05 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a ajuns astăzi în China, în prima sa vizită de când Moscova a lansat luna trecută invazia în Ucraina. Ministerul rus de Externe a confirmat că Lavrov a aterizat în orașul Huangshan, din est, postând fotografii cu delegații care coborau dintr-un avion și au fost întâmpinați de oficiali chinezi din domeniul sănătății. Lavrov va participa la o serie de întâlniri găzduite de China pentru a discuta modalități de a ajuta Afganistanul. Sunt așteptați să participe și diplomați din Statele Unite și din state vecine Afganistanului.

ACTUALIZARE 07.17 Rusia și Belarus nu au fost invitate la cea de-a 77-a aniversare a eliberării lagărului de concentrare de la Buchenwald, Germania. Decizia a fost influențată de moartea prizonierului din lagărele de concentrare naziste Boris Romanchenko, care a fost ucis de un obuz rusesc în propria casă din Harkov.

