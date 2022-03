LIVE TEXT Război în Ucraina, ziua 29. Unul din doi copii ucraineni a fost strămutat de când Rusia și-a început invazia. Forţele ruse ar fi preluat controlul în Izium

Unul din doi copii a fost strămutat din Ucraina / FOTO: CNN

ACTUALIZARE 11.19: Liderii NATO şi-au început întâlnirea de la Bruxelles.

LIVE: NATO leaders meet in Brussels to discuss Ukraine https://t.co/MUCaqPQ353 — Reuters (@Reuters) March 24, 2022

ACTUALIZARE 11.08: Armata rusă a susținut că a preluat controlul asupra orașului ucrainean Izium joi, a informat agenţia de presă a statului, RIA-Novosti, citând Ministerul rus al Apărării. Cu toate acestea, Ucraina a negat afirmația. Lyudmyla Dolhonovska, un consilier al comandantului șef al Ucrainei, a declarat pentru CNN: "Bătălia pentru Izium încă continuă”.

Izium face legătura dintre Harkov și zonele separatiste susținute de ruși Lugansk și Donețk din estul Ucrainei.

Context: Comunicaţiile din Izium au fost întrerupte de când au izbucnit luptele intense dintre forțele ruse și ucrainene săptămâna trecută.

Acum, primele imagini care au apărut din oraș arată distrugeri pe scară largă, clădiri bombardate și cadavre rămase întinse pe străzi.

ACTUALIZARE 11.00: Unul din doi copii ucraineni a fost strămutat de când Rusia și-a început invazia pe 24 februarie, potrivit Fondului ONU pentru Copii.

„Este uluitor”, a declarat purtătorul de cuvânt al UNICEF, James Elder, pentru CNN. „De la începutul războiului, în urmă cu o lună, unul din doi copii a fost nevoit să-și părăsească casa”. „Este o situație pe care nu am mai văzut-o până acum, nu în timpul vieţii noastre, și este aproape imposibil de rezolvat”, a spus Elder.

Elder a spus că UNICEF încearcă să obțină pături, tablete pentru purificarea apei, generatoare, rechizite medicale și truse obstetrice pentru mamele care nasc în țară.

„Dacă nu se oprește războiul, dacă nu încetează atacurile fără discernământ, vom vedea mai mulți copii smulși din casele lor și bombardamentele”, a spus el.

ACTUALIZARE 10.44: Președintele Klaus Iohannis a făcut declarații, joi dimineață, înaintea Summitului extraordinar al NATO. "Deja Alianța a aprobat grupul care va fi poziționat în România, l-am solicitat și s-a realizat repede. Pot să spun cu mâna pe inima că țara noastră nu este în pericol", a spus şeful statului.

ACTUALIZARE 10.40: Indicele bursier MOEX din Rusia s-a deschis astăzi în creştere, după redeschiderea parțială pentru prima dată în aproape o lună, notează CNN. În primele minute, indicele a crescut cu peste 10%. Pe bursa de la Moscova s-a tranzacționat ultima dată pe 25 februarie, după ce acțiunile au scăzut în urma invaziei Ucrainei și a sancțiunilor ulterioare impuse Rusiei.

Indicele MOEX a pierdut aproximativ 35% din valoare anul acesta, în timp ce indicele RTS – care este denominat în dolari – a scăzut cu 42%.

Ce se redeschide:

Banca Centrală a declarat că bursa se va redeschide parțial pentru tranzacționare cu acțiuni rusești joi.

Banca Rusiei a declarat că tranzacționarea a 33 de acțiuni va avea loc între orele 9.50 și 14.00. ora locala. (În prezent este ora 10:42 la Moscova.)

Acțiunile rusești care au permis să reia tranzacționarea includ companii mari precum Gazprom, Lukoil, VTB Bank, Sberbank, Rusal și Rosneft.

Banca centrală a declarat că va fi interzisă descuajarea în scurtă a acestor acțiuni și a blocat investitorii străini să-și vândă acțiunile. De asemenea, a introdus controale valutare, limitând cantitatea de valută străină pe care oamenii o pot scoate din Rusia.

ACTUALIZARE 10.08: Ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a cerut în aceată dimineaţă membrilor Uniunii Europene să refuze să se implice în cererea președintelui Vladimir Putin ca petrolul și gazele rusești să fie plătite în ruble. „Dacă vreo țară din UE se înclină în fața cererilor umilitoare ale lui Putin de a plăti petrolul și gazul în ruble, va fi ca și cum ai ajuta Ucraina cu o mână și ai ajuta rușii să omoare ucrainenii cu cealaltă. Îndemn țările relevante să facă o alegere înțeleaptă și responsabilă.”, a scris Kuleba pe Twitter.

If any EU country bows to Putin’s humiliating demands to pay for oil and gas in rubles, it will be like helping Ukraine with one hand and helping Russians kill Ukrainians with the other. I urge relevant countries to make a wise and responsible choice. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 24, 2022

ACTUALIZARE 09.05: În analiza zilnică, Ministerul britanic al Apărării notează că cel mai probabil că Rusia caută acum să-și mobilizeze forța de muncă militară din rândul rezerviștilor și conscrișilor, precum și companiile militare private și mercenarii străini, pentru a înlocui pierderile considerabile de până acum. Este neclar însă cum se vor integra aceste grupuri în forțele terestre ruse din Ucraina și impactul pe care îl va avea asupra eficienței luptei. Forțele ruse au suferit aproape sigur mii de victime în timpul invaziei Ucrainei.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Pbtd58bPbQ



#StandWithUkraine pic.twitter.com/YIN7Z9muvJ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 24, 2022

ACTUALIZARE 8.55: NATO a anunțat că își va dubla trupele de-a lungul flancului estic al alianței. „Primul pas este desfășurarea a patru noi grupuri de luptă NATO în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia, împreună cu forțele noastre existente în țările baltice și Polonia”, a spus secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg.

De asemenea, se așteaptă ca țările NATO să convină la reuniunea de joi să furnizeze un kit special pentru a ajuta la protejarea Ucrainei împotriva atacurilor chimice, biologice sau nucleare lansate de Rusia, informează The Guardian.

ACTUALIZARE 08.50: Riscul unei lovituri de stat împotriva lui Putin „crește cu fiecare săptămână”, spune un avertizor de integritate din cadrul Serviciului Federal de Securitate (FSB), citat de The Guardian.

ACTUALIZARE 08.45: Nava rusească scufundată în portul Berdiansk, ocupat de ruși, în sud-estul Ucrainei, a fost distrusă de ucraineni, potrivit Marinei Ucrainene. Clipurile video de pe rețelele sociale păreau să arate iniţial un incendiu în port, care ar fi declanşat şi alte explozii.

В тимчасово захопленому рф порту Бердянськ знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту російських окупантів.

Буде ще!

Слава Україні!

Докладніше: https://t.co/rzXBCG6LjX#stoprussia pic.twitter.com/ynmNcgGEXn — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 24, 2022

ACTUALIZARE 08.30: O navă rusească s-ar fi scufundat în Berdiansk, iar alte două sunt incendiate. Un depozit cu muniție și combustibil a fost distrus, scrie Nexta.

ACTUALIZARE 07.45: Agenția internațională de rating Fitch Ratings anulează ratingurile tuturor companiilor rusești afectate de sancțiuni până pe 15 aprilie, scrie Nexta.

ACTUALIZARE 07.35: Portul Berdyansk, un oraș din regiunea Zaporijie din sud-estul Ucrainei, ar fi incendiat, potrivit presei locale ucrainene.

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

ACTUALIZARE 07.24: Majoritatea incendiilor din apropierea centralei nucleare de la Cernobîl au fost stinse, a spus Ruslan Silets, ministru interimar al Protecției Mediului și Resurselor Naturale al Ucrainei, citat de Nexta.

ACTUALIZARE 07.00: Armata ucraineană a publicat cel mai recent raport operațional, în care oficialii spun că forțele ruse continuă să se concentreze asupra regiunilor Kiev, Cernihiv și Harkov.

În Kherson, trupele ruse „terorizează populația locală” și folosesc unitățile Rosguardia (garda națională a Rusiei) pentru a preveni nesupunerea civilă împotriva autorităților de ocupație ruse, se arată în raport.

ACTUALIZARE 06.45: Oraşul Mariupol, devastat după o lună de bombardamente.

What #Mariupol looks like after almost a month of war. pic.twitter.com/gS0sLxM6BN — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

ACTUALIZARE 06.17: Un diplomat rus a adresat miercuri un avertisment către țările NATO, spunând că au de-a face cu o putere nucleară și nu ar trebui să amenințe Moscova, scrie CNN.

„Dacă Rusia este provocată de NATO, dacă Rusia este atacată de NATO, nu știu, suntem o putere nucleară, de ce nu?”, a spus adjunctul ambasadorului Rusiei la ONU, Dmitri Polyanskiy, într-un interviu pentru Sky News.

Întrebat dacă declaraţia sa are legitimitate, Polyanskiy a răspuns: „Nu cred că este un lucru corect să spun asta, dar nu este un lucru corect să amenințați Rusia și să încercați să interveniți. Deci, atunci când aveți de-a face cu o putere nucleară, desigur, trebuie să calculezi toate rezultatele posibile ale comportamentului tău.”

ACTUALIZARE 06.14: Într-un mesaj video postat pe Facebook miercuri seară, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat rușilor și le-a spus: „Salvați-vă fiii de război”. Zelenski a spus că Ucraina nu a amenințat niciodată securitatea Rusiei, adăugând că propagandiștii ruși „mint despre război, care este plătit cu taxele tale”.

Ucrainenii, a spus el, fac tot ce le stă în putință pentru a readuce pacea pe pământul lor. „Nu pentru al tău, pentru pământul nostru. Pentru poporul nostru. Facem totul pentru a pune capăt acestui război. Și când vom reuși, cu siguranță se va întâmpla, vei fi sigur de cel puțin un lucru: copiii tăi nu vor mai fi trimiși la mor pe pământul nostru, pe teritoriul nostru”, a spus el.

Președintele ucrainean a spus că planul inițial al Rusiei „a eșuat deja” în primele două zile ale invaziei, dar Rusia încă „obține forță de luptă de pretutindeni”.

"Not to yours — to our land. To our people. We are doing everything to end this war. And when we succeed, it will certainly happen, you will be sure of at least one thing: your children will no longer be sent to die on our land, on our territory," he said.

ACTUALIZARE 06.07: Președintele Volodimir Zelenski face apel la demonstrații la nivel mondial în sprijinul Ucrainei.

La aproape o lună de zile de la invazia rusă președintele ucrainean a făcut apel la cetăţii europeni să iasă în stradă pentru a cere pace. „Îmi frânge inima, inimile tuturor ucrainenilor și ale fiecărei persoane libere de pe planetă. De aceea v-am rugat să fiți împotriva războiului începând din 24 martie, la exact o lună de la invazia rusă. Din această zi și după aceea, arată-ți poziția, vino din birourile tale, din casele tale, din școlile și universitățile tale, vino în numele păcii, vino cu simboluri ucrainene pentru a sprijini Ucraina”, a pledat Zelenski.

Zelenski a spus că invadarea Ucrainei de către Rusia este un război împotriva libertății și că Rusia își propune să învingă libertatea întregii Europe și a lumii. „Să susțin libertatea, să susțină viața. Veniți în piețele voastre, în străzile voastre, faceți-vă vizibili și auziți. Spuneți că oamenii contează, libertatea contează, pacea contează, Ucraina contează”, a spus Zelenski.

Cele mai importante informaţii ale ultimelor ore:

Proiectul de rezoluție propus de Rusia privind situația umanitară din Ucraina nu a fost adoptat de Consiliul de Securitate al ONU: Un proiect de rezoluție propus de Rusia privind situația umanitară din Ucraina nu a fost adoptat de Consiliul de Securitate al ONU miercuri seară. Două țări au votat "pentru", și 13 țări, inclusiv Statele Unite, s-au abținut de la vot. Pentru ca rezoluția să treacă, au fost necesare nouă voturi "pentru". Ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield, a luat cuvântul înaintea votului, afirmând că Rusia încearcă din nou să folosească Consiliul de Securitate pentru a „acoperi acțiunile sale brutale”.

Biden sosește la Bruxelles pentru discuții de criză cu mize mari: președintele american Joe Biden a sosit la Bruxelles pentru mai multe summituri de urgență menite să abordeze războiul Rusiei din Ucraina. Air Force One a aterizat pe aeroportul din Bruxelles aseară. Biden va începe discuții intensive cu NATO, G7 și Uniunea Europeană începând de joi.

Discuţiile NATO despre armele chimice: cu o zi înainte ca summit-ul extraordinar al NATO să aibă loc la Bruxelles, mai multe surse au declarat pentru CNN că joi se va discuta despre cum ar trebui să răspundă alianța dacă Vladimir Putin folosește arme chimice sau biologice împotriva cetățenilor ucraineni. Mai mulți oficiali, care au vorbit cu condiția anonimatului total, au convenit că, deși poziția oficială a NATO conform căreia nu se va implica direct în acest război va rămâne, armele chimice ar putea schimba jocul, deoarece o astfel de escaladare ar determina probabil publicul Națiunile NATO să ceară măsuri.

Rusia va expulza diplomații americani și va eticheta angajații americani „persona non grata”: Moscova a anunțat că va expulza diplomații americani din Rusia, potrivit unui comunicat emis de Ministerul rus de Externe miercuri. Un diplomat înalt din cadrul misiunii diplomatice americane la Moscova a primit miercuri o notă cu o listă a angajaților diplomatici americani expulzați, declarați „persona non grata”, potrivit comunicatului. Persona non grata înseamnă literal „o persoană nedorită”.

Până la 15.000 de ruși au fost uciși în invazia în curs de desfășurare a Ucrainei, estimează înalți oficiali militari ai NATO: Până la 15.000 de soldați ruși au fost uciși într-o lună în timpul invaziei ruse a Ucrainei, au declarat doi înalți oficiali militari ai NATO. Oficialii au făcut estimarea în timpul unui briefing cu reporterii miercuri. Oficialii au precizat că intervalul ar putea fi de până la 7.000 sau până la 15.000 în totalul soldaților ruși uciși în conflict până acum. Estimarea lor se bazează pe ceea ce le spune Ucraina, ceea ce știu ei din Rusia „intenționat sau din greșeală” și din informații „open source”, a spus unul dintre oficiali.

OMS raportează 64 de atacuri asupra unităților de sănătate din Ucraina: Organizația Mondială a Sănătății a confirmat până acum 64 de atacuri asupra unităților de sănătate din Ucraina, a declarat miercuri directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. „OMS a verificat până acum 64 de atacuri asupra asistenței medicale de la începutul războiului și suntem în proces de verificare a altor atacuri”, a spus Tedros într-o conferință de presă. „Atacurile asupra sănătății trebuie să înceteze. Sistemele de sănătate, facilitățile și lucrătorii din domeniul sănătății nu sunt și nu ar trebui să fie [niciodată] o țintă”, a spus el.

ŞTIRILE ZILEI