LIVE TEXT Război în Ucraina, ziua 28. Ocupanţii ruşi au distrus podul de peste râul Desna, care făcea legătura între Kiev şi Cernihiv. Rusia ar putea fi exclusă din G20

Clădire bombardată în Makariv / FOTO: CNN

ACTUALIZARE 09.20: Ministerul Apărării al Regatului Unit a publicat cele mai recente informaţii despre situaţia din Ucraina, potrivit cărora:

Câmpul de luptă din nordul Ucrainei rămâne în mare parte stabil, iar forțele ruse cel mai probabil se reorganizează înainte de a relua operațiunile ofensive pe scară largă.

Forțele ruse încearcă să învăluie forțele ucrainene în estul țării în timp ce avansează din direcția Harkov în nord și Mariupol în sud.

Forțele ruse încă încearcă să ocolească Mykolaiv în timp ce caută să conducă spre vest, spre Odesa. Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 March 2022



ACTUALIZARE 08.22: Ocupanţii ruşi au atacat un cartier al Kievului, iar în Cernihiv, au bombardat podul de deasupra râului Desna care lega orașul de Kiev. Anterior, ajutorul umanitar și evacuarea civililor fuseseră efectuate pe aici.

ACTUALIZARE 07.58: Forțele armate ale Ucrainei și-au lansat raportul operațional din această dimineață, susținând că armata continuă să apere orașul-port din sudul Mariupol, precum și Cernihiv pentru a descuraja înaintarea Rusiei către Kiev. Rebelii care operează în Belarus împotriva războiului Rusiei contra Ucrainei au eliminat parțial o legătură feroviară între Belarus și Ucraina.

„Pe teritoriul Belarusului, reprezentanți ai forțelor de opoziție și cetățeni responsabili, care condamnă contribuția actualei puteri ilegale a Federației Ruse în războiul cu Ucraina, au înlăturat parțial legătura feroviară dintre Republica Belarus și Ucraina. Informațiile sunt în curs de actualizare”, se arată în raportul, publicat de Ministerul Apărării al Ucrainei.

Oficialii au adăugat că 17 ținte aeriene rusești au fost distruse în ultimele 24 de ore, inclusiv 6 avioane, 5 UAVS, 1 elicopter și 5 rachete cu aripi.

ACTUALIZARE 07.50: Președintele rus Vladimir Putin intenționează să participe la un summit G20 care va fi găzduit de Indonezia la sfârșitul acestui an, a declarat miercuri ambasadorul Rusiei la Jakarta, în urma solicitărilor unor membri ca țara să fie exclusă din grup.

„Nu numai G20, multe organizații încearcă să expulzeze Rusia... reacția Occidentului este absolut disproporționată”, a declarat ambasadorul Lyudmila Vorobyova într-o conferință de presă miercuri.

Statele Unite și aliații săi occidentali evaluează dacă Rusia ar trebui să rămână în G20 după invadarea Ucrainei, au declarat marți agenției de presă surse implicate în discuții.

ACTUALIZARE 07.29: SUA și statele occidentale iau în calcul excluderea Rusiei din G20, potrivit unor surse citate de Reuters.

G20 reunește cele mai mari economii ale lumii cu scopul de a-și coordona acțiunile pe subiecte ce afectează economia globală, inclusiv încălzirea climatică și dezvoltarea.

ACTUALIZARE 07.20: Ucraina introduce monitorizarea zilnică a prețurilor la bunurile importante din punct de vedere social pentru a asigura accesibilitatea acestora pentru public, spune Serviciul de Stat al Consumatorilor din Ucraina.

ACTUALIZARE 07.00: Președintele Joe Biden pleacă miercuri într-una dintre cele mai importante vizite ale sale de la începutul mandatului. Vizita sa în Europa ar putea să sublinieze încă o dată limitele alianței pentru a pune capăt vărsării de sânge din Ucraina, liderii occidentali luptându-se să găsească modalități de a opri războiul președintelui rus Vladimir Putin, scrie CNN.

Până acum, sancțiunile occidentale la adresa Rusiei nu l-au oprit pe Putin şi nu este clar dacă noile măsuri preconizate în această săptămână, inclusiv sancțiunile impuse sutelor de membri ai organului legislativ inferior al Rusiei, vor avea un efect diferit.

Summiturile de urgență de la Bruxelles, Belgia, ale NATO, ale Uniunii Europene și ale G7 se vor concentra pe cooperarea şi coordonarea în sancţionarea Rusiei și oferirea de sprijin Ucrainei pe măsură ce criza umanitară se adânceşte. Biden se va opri apoi în Polonia, unde va sublinia criza masivă a refugiaților care a urmat invaziei Rusiei, precum și să liniștească aliații de la graniţa de est a NATO.

ACTUALIZARE 06.50: În discursul său de astă-noapte, Volodimir Zelenski a spus că încă 100.000 de oameni din Mariupol trăiesc în condiții „inumane”, în timp ce acuză forțele ruse că au capturat un convoi umanitar la doar 20 km sud-vest de oraş.

"În prezent, în oraș sunt aproximativ 100.000 de oameni în condiții inumane într-o blocadă totală, fără alimente, apă, medicamente. Sub bombardamente constant, sub bombardamente constant”, a spus Zelenski.

Președintele a adăugat că oficialii continuă să încerce să organizeze coridoare umanitare pentru rezidenții din Mariupol, dar eforturile au fost sabotate de bombardamentele continue. "Din păcate, aproape toate eforturile noastre sunt sabotate de ocupanții ruși, de bombardamentele sau de teroarea deliberată. Astăzi, unul dintre convoaiele umanitare a fost capturat de ocupanți pe o rută amenajată lângă Mangush. Angajații Serviciului de Stat de Urgență și șoferii de autobuz au fost luați prizonieri. Facem totul pentru a ne elibera oamenii și a debloca circulația mărfurilor umanitare", a mai spus Zelenski.

El a arătat că, în ciuda dificultăților, 7.026 de persoane au putut fi salvate de la Mariupol, cu eforturile continue de a aranja coridoare umanitare în regiunile Kiev, Harkov, Zaporizhia și Luhansk. Zelenski și-a încheiat discursul promițând că va continua să lucreze „pentru a împinge Rusia către pace”. "Vom continua să muncim și ne vom lupta cât de mult putem. Pana la sfarsit. Cu curaj și deschis. Pe toate aceste platforme. Cu energie deplină. Cu toată puterea noastră. Și nu vom obosi. Ne vom odihni când vom câștiga. Și cu siguranță se va întâmpla”, a spus Zelenski.

ACTUALIZARE 06.45: Potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale #Ucrainei, există probabilitatea ca Forțele Armate ale Belarus să se alăture războiului împotriva Ucrainei. Dar, conform informațiilor disponibile, un număr mare de personal și unii comandanți refuză să participe la el.

ACTUALIZARE 06.36: Procurorul General al Ucrainei a deschis prima anchetă oficială privind violul unei ucrainene în districtul Brovary, comis de un soldat rus.

Cele mai importante informaţii din ultimele 24 de ore:

Rusia nu exclude armele nucleare: purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin a recunoscut că Rusia nu a realizat încă niciunul dintre obiectivele sale militare în Ucraina și nu a negat că Moscova ar putea recurge la utilizarea armelor nucleare. Dmitri Peskov a refuzat în mod repetat să excludă posibilitatea ca Rusia să ia în considerare utilizarea armelor nucleare împotriva a ceea ce Moscova a considerat o „amenințare existențială”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că discuțiile cu Rusia sunt în desfășurare. "Continuăm negocierile dificile. Acest lucru este o provocare. Uneori scandaloasă", a spus el. Între timp, guvernul francez a declarat că nu există un acord de încetare a focului după ce președintele Emmanuel Macron a vorbit separat cu omologii săi din Rusia și Ucraina.

Sancțiuni suplimentare: președintele american Joe Biden plănuiește să aplice noi sancțiuni săptămâna aceasta pentru sute de ruși care servesc în corpul legislativ inferior al țării. E de aşteptat ca Biden să dezvăluie noile sancțiuni împotriva membrilor Dumei în timp ce se află în Europa.

Forțele ucrainene au încercat să recâștige teritoriu în ultimele zile, potrivit unui înalt oficial american al apărării. Ei au preluat controlul asupra Makariv, un oraș aflat la 30 de mile vest de Kiev, au declarat Forțele Armate ale Ucrainei într-o postare pe Facebook. Există, de asemenea, indicii că forțele ruse au suferit eșecuri în nordul Kievului în zonele pe care le-au deținut aproape de la începutul invaziei.

Rusia atacă dinspre mare: atacurile asupra orașului de coastă Mariupol vin de la nave rusești din Marea Azov, potrivit unui înalt oficial american al apărării. Orașul a fost deja sub un bombardament rusesc în curs de desfășurare de la lansări de rachete cu rază lungă de acțiune și artilerie în afara orașului. Separat, rușii au aproximativ 21 de nave în Marea Neagră, a spus oficialul. A apărut și un videoclip care arată lansarea rachetelor de croazieră de pe o navă situată în largul coastei Crimeei, chiar la vest de orașul Sevastopol. Videoclipul, care a fost geolocalizat de CNN, arată rachetele îndreptându-se spre Ucraina.

Petrol rus: Gigantul energetic francez TotalEnergies a declarat că va înceta să mai cumpere petrol și produse petroliere rusești cel mai târziu până la sfârșitul anului 2022 „dată fiind înrăutățirea situației din Ucraina”, potrivit unui comunicat de presă al companiei. TotalEnergies a avertizat că va continua să cumpere gaze naturale din Rusia.

Belarus s-ar putea alătura războiului: SUA și NATO cred că Belarus s-ar putea alătura „în curând” Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei, au declarat oficiali americani și NATO pentru CNN și că țara ia deja măsuri pentru a face acest lucru. Este din ce în ce mai „probabil” ca Belarus să intre în conflict, a declarat luni un oficial militar al NATO.

