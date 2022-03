LIVE TEXT Război în Ucraina, ziua 27. În mai multe oraşe sirenele anunţă bombardamente. Mariupol, transformat în cenuşă. Aproape 10.000 de soldaţi ruşi ar fi murit de la începutul invaziei

Oraşe transformate în ruine / FOTO: Nexta

ACTUALIZARE 07.08: Au fost activate sirene în regiunile Sumî, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovohrad, Harkiv, Zaporijia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zakarpattya, Cernăuți, Dnipropetrovsk, Rivne, Volyn, Cherkasy, Hmelnytsky, Odesa, scrie The Kyiv Independent.

ACTUALIZARE 07.00: Nexta relatează că ocupanții ruși au folosit din nou muniției cu fosfor, care este interzisă. S-a întâmplat în Kramatorsk.

Oleksiy Biloshitskiy reports that the #Russian occupiers had recorded another use of banned phosphorus ammunition in #Kramatorsk. pic.twitter.com/h2A8YZz7wQ — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2022

ACTUALIZARE 6.47: Potrivit Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei, din 24 februarie până acum, 651 de clădiri rezidențiale din Ucraina au fost complet distruse, iar aproximativ 3.780 de case au fost parțial distruse.

According to the State Emergency Service of #Ukraine, since February 24, 651 residential buildings in Ukraine have been completely destroyed, and about 3,780 houses have been partially destroyed. pic.twitter.com/vwqZjtNhmr — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2022

ACTUALIZARE 6.40: Rusia a oferit Crucii Roșii Internaționale date despre peste 500 de prizonieri de război ucraineni, pe care vor să le schimbe cu soldați din armata rusă luați prizonieri de război, a declarat comisarul rus pentru drepturile omului, Tatyana Moskalkova.

#Russia has given the International Red Cross data on more than 500 #Ukrainian prisoners of war.



They are ready to be exchanged for #Russian army soldiers taken prisoner of war, the Russian human rights commissioner Tatyana Moskalkova said. pic.twitter.com/OSYSnGjBdE — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2022

Iată cele mai recente informații despre invazia Ucrainei de către Rusia:

Este posibil ca aproape 10.000 de soldați ruși să fi fost deja uciși în războiul din Ucraina, de când Rusia a invadat în urmă cu aproape patru săptămâni Ucraina, și alţi peste 16.000 să fi fost răniți, potrivit rapoartelor Ministerului Apărării de la Moscova, dezvăluite într-un ziar tabloid pro-Kremlin, Komsomolskaya Pravda. Ziarul a dat ulterior o declarație în care susținea că a fost piratat.

Summit în Europa pentru a discuta despre război: președintele american Joe Biden, alături de alţi lideri mondiali speră să finalizeze și să facă public un nou pachet de sancţiuni la adresa Rusiei cu scopul de a ajuta Ucraina și a demonstra unitatea occidentală, în cadrul unor summituri de urgență care au loc în Europa în această săptămână. Biden „nu are niciun plan” să viziteze Ucraina, a spus Casa Albă.

Votul popular: Președintele ucrainean a spus că orice modificare constituțională care se referă la garanițele de securitate din țară ar trebui determinată printr-un referendum. Zelenski a spus că nu s-a întâlnit cu negociatorii ruși în timpul recentelor discuții, dar a spus delegației sale că orice compromis semnificativ va necesita votul poporului.

Inundații și incendii: noi imagini din satelit arată incendii izbucnite după atacurile militare și inundații în creștere din râul Irpin. Imaginile, făcute luni, arată, de asemenea, poziții de artilerie rusă la vest de baza aeriană Antonov. Irpin este esențial pentru înaintarea Rusiei către Kiev; dacă rușii nu o pot trece, nu pot lua Kievul din vest. CNN a raportat anterior că un baraj de-a lungul râului Nipru inunda bazinul râului Irpin și afluenții săi.

Supraviețuitor al Holocaustului ucis într-o lovitură rusă: Boris Romanchenko, în vârstă de 96 de ani, a supraviețuit patru lagăre de concentrare naziste, dar viața sa a luat sfârşit vineri după un atac aerian asupra oraşului Harkov, potrivit institutului memorial Buchenwald. Într-o serie de tweet-uri, institutul a spus că, potrivit nepoatei sale, Romanchenko locuia într-un bloc din Harkov care a fost lovit în timpul unui atac rusesc.

Biden avertizează asupra amenințărilor cibernetice: președintele SUA şi-a îndemnat partenerii din sectorul privat să-și întărească imediat apărarea cibernetică, indicând „informații în evoluție” care indică „riscul ca Rusia să desfăşoară atacuri cibernetice la adresa Statelor Unite”. Deși a promis că administrația sa va „continua să folosească fiecare instrument pentru a descuraja, a perturba și, dacă este necesar, a răspunde la atacurile cibernetice împotriva infrastructurii critice”, a recunoscut Biden, „guvernul federal nu se poate apăra singur împotriva acestei amenințări”.

SUA solicită acces consular în Rusia: ambasadorul american John Sullivan s-a întâlnit luni cu Ministerul rus al Afacerilor Externe și a cerut „acces consular pentru toți cetățenii americani deținuți în Rusia, inclusiv pentru cei aflați în arest preventiv”, potrivit Ambasadei SUA la Moscova . Cererea vine după ce jucătoarea WNBA Brittney Griner și foștii marini americani Paul Whelan și Trevor Reed au fost reținuți în Rusia.

ŞTIRILE ZILEI