ACTUALIZARE 08.40: În ciuda luptelor grele, forțele ucrainene continuă să respingă încercările rusești de a ocupa orașul Mariupol din sud, arată analiza zilnică a Ministerului britanic al Apărării. Progres limitat al forţelor ruse şi în alte zone de luptă, majoritatea forțelor fiind în mare parte blocate de ucraineni. Mai multe orașe continuă să fie atacate pe calea aerului, dar şi de artileria rusească, ONU raportând că peste 10 milioane de ucraineni sunt acum strămuți ca urmare a invaziei Rusiei.

ACTUALIZARE 08.09: După zile de lupte, forțele ucrainene au recăpătat controlul asupra Makariv, un oraș aflat la aproximativ 54 de kilometri vest de Kiev, au declarat marți Forțele Armate ale Ucrainei într-o postare pe Facebook. „Drapelul de stat al Ucrainei a fost ridicat deasupra orașului Makariv” în timp ce rușii se retrăgeau, se arată în postarea citată de CNN.

Makariv suferise daune semnificative din cauza atacurilor aeriene ruse în curs. CNN scrie că a verificat autenticitatea fotografiilor postate pe rețelele de socializare pe 12 martie, care arătau daune majore la complexe de apartamente, școli și o unitate medicală. Ministerul rus al Apărării a susținut acest timp că aramata rusă nu vizează civili.

ACTUALIZARE 07.27: Armata ucraineană a lansat raportul operațional din fiecare dimineaţă, susținând că potrivit informațiilor disponibile, "forțele de ocupație ruse care operează în Ucraina au stocuri de muniție și alimente pentru cel mult trei zile.”

Oficialii au spus că situația este similară şi în privinţa combustibilului și au punctat incapacitatea Rusiei de a organiza o ofensivă care să satisfacă nevoile trupelor, ceea ce reprezintă un eşec logistic. Acesta este şi motivul pentru care o parte dintre militarii ruşi dezertează. Raportul citează un exemplu din districtul Okhtyrka din regiunea Sumî, unde forțele armate ale Ucrainei susţin că aproximativ 300 de militari au refuzat să execute ordinele.

„Este de așteptat ca inamicul să continue să lanseze lovituri insidioase cu rachete și bombe și să efectueze bombardamente de artilerie asupra infrastructurii critice a Ucrainei, folosind artilerie cu reacție, avioane, arme de înaltă precizie și muniție", arată raportul.

Și în teritoriile ocupate temporar din regiunea Lugansk, din cauza pierderilor mari din rândul militarilor profesionişti, Ucraina a spus că Rusia „continuă să mobilizeze cetățenii din zonele separatiste. Cu toate acestea „o mare parte a populației nu susține politica ocupanților, nu vrea să ia armele și se ascunde de reprezentanții puterii ocupante". Semnificativ este faptul că mobilizarea se desfășoară haotic, oamenii care sunt mobilizați nu sunt repartizați pe specialități, majoritatea nu au specialitate militară, pentru că nu au servit niciodată în armată. Se semnează contracte cu cetățenii care "au pașapoarte rusești, iar cei care au doar un pașaport de pseudo-republică sunt înregistrați ca voluntari”.

ACTUALIZARE 07.22: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut discuții directe cu omologul său rus spunând că acesta este elementul cheie pentru încheierea războiului.

Ucraina și Rusia au purtat mai multe runde de discuții prin videoconferință, dar până acum fără un progres major, iar Zelenski a reiterat că acum sunt necesare discuții directe cu omologul său rus „în orice format”.

"Fără această întâlnire este imposibil să înțelegem pe deplin pentru ce sunt pregătiți pentru a opri războiul", spune preşedintele Ucrainei.

ACTUALIZARE 07.15: Au fost activate sirene în regiunile Sumî, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovohrad, Harkiv, Zaporijia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zakarpattya, Cernăuți, Dnipropetrovsk, Rivne, Volyn, Cherkasy, Hmelnytsky, Odesa, scrie The Kyiv Independent.

ACTUALIZARE 07.08: Pentagonul acuză forțele ruse de comiterea de crime de război, folosind în Ucraina atacuri nediscriminatorii ca parte a unei strategii intenționate în conflict. "Vedem cu siguranță dovezi clare că forțele rusești comit crime de război și ajutăm la colectarea de dovezi în acest sens", a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby.

ACTUALIZARE 07.05: Acuzațiile Rusiei la adresa Kievului, potrivit cărora Ucraina deține arme biologice și chimice sunt false și ilustrează faptul că președintele rus Vladimir Putin ia în considerare el însuși să le folosească în războiul său împotriva Ucrainei, a declarat luni președintele american Joe Biden, fără a invoca însă dovezi, relatează Reuters.

"Spatele lui [Putin] este lipit de perete și acum vorbește despre noile steaguri false pe care le instalează, inclusiv, afirmând că noi, în America, avem arme biologice și chimice în Europa, pur și simplu nu este adevărat. Ei sugerează, de asemenea, că Ucraina are arme biologice și chimice în Ucraina. Acesta este un semn clar că se gândește să le folosească pe ambele”, a spus Biden la o cină cu oamenii de afaceri americani.

ACTUALIZARE 07.00: Nexta relatează că ocupanții ruși au folosit din nou muniției cu fosfor, care este interzisă. S-a întâmplat în Kramatorsk.

ACTUALIZARE 6.47: Potrivit Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei, din 24 februarie până acum, 651 de clădiri rezidențiale din Ucraina au fost complet distruse, iar aproximativ 3.780 de case au fost parțial distruse.

ACTUALIZARE 6.40: Rusia a oferit Crucii Roșii Internaționale date despre peste 500 de prizonieri de război ucraineni, pe care vor să le schimbe cu soldați din armata rusă luați prizonieri de război, a declarat comisarul rus pentru drepturile omului, Tatyana Moskalkova.

Iată cele mai recente informații despre invazia Ucrainei de către Rusia:

Este posibil ca aproape 10.000 de soldați ruși să fi fost deja uciși în războiul din Ucraina, de când Rusia a invadat în urmă cu aproape patru săptămâni Ucraina, și alţi peste 16.000 să fi fost răniți, potrivit rapoartelor Ministerului Apărării de la Moscova, dezvăluite într-un ziar tabloid pro-Kremlin, Komsomolskaya Pravda. Ziarul a dat ulterior o declarație în care susținea că a fost piratat.

Summit în Europa pentru a discuta despre război: președintele american Joe Biden, alături de alţi lideri mondiali speră să finalizeze și să facă public un nou pachet de sancţiuni la adresa Rusiei cu scopul de a ajuta Ucraina și a demonstra unitatea occidentală, în cadrul unor summituri de urgență care au loc în Europa în această săptămână. Biden „nu are niciun plan” să viziteze Ucraina, a spus Casa Albă.

Votul popular: Președintele ucrainean a spus că orice modificare constituțională care se referă la garanițele de securitate din țară ar trebui determinată printr-un referendum. Zelenski a spus că nu s-a întâlnit cu negociatorii ruși în timpul recentelor discuții, dar a spus delegației sale că orice compromis semnificativ va necesita votul poporului.

Inundații și incendii: noi imagini din satelit arată incendii izbucnite după atacurile militare și inundații în creștere din râul Irpin. Imaginile, făcute luni, arată, de asemenea, poziții de artilerie rusă la vest de baza aeriană Antonov. Irpin este esențial pentru înaintarea Rusiei către Kiev; dacă rușii nu o pot trece, nu pot lua Kievul din vest. CNN a raportat anterior că un baraj de-a lungul râului Nipru inunda bazinul râului Irpin și afluenții săi.

Supraviețuitor al Holocaustului ucis într-o lovitură rusă: Boris Romanchenko, în vârstă de 96 de ani, a supraviețuit patru lagăre de concentrare naziste, dar viața sa a luat sfârşit vineri după un atac aerian asupra oraşului Harkov, potrivit institutului memorial Buchenwald. Într-o serie de tweet-uri, institutul a spus că, potrivit nepoatei sale, Romanchenko locuia într-un bloc din Harkov care a fost lovit în timpul unui atac rusesc.

Biden avertizează asupra amenințărilor cibernetice: președintele SUA şi-a îndemnat partenerii din sectorul privat să-și întărească imediat apărarea cibernetică, indicând „informații în evoluție” care indică „riscul ca Rusia să desfăşoară atacuri cibernetice la adresa Statelor Unite”. Deși a promis că administrația sa va „continua să folosească fiecare instrument pentru a descuraja, a perturba și, dacă este necesar, a răspunde la atacurile cibernetice împotriva infrastructurii critice”, a recunoscut Biden, „guvernul federal nu se poate apăra singur împotriva acestei amenințări”.

SUA solicită acces consular în Rusia: ambasadorul american John Sullivan s-a întâlnit luni cu Ministerul rus al Afacerilor Externe și a cerut „acces consular pentru toți cetățenii americani deținuți în Rusia, inclusiv pentru cei aflați în arest preventiv”, potrivit Ambasadei SUA la Moscova . Cererea vine după ce jucătoarea WNBA Brittney Griner și foștii marini americani Paul Whelan și Trevor Reed au fost reținuți în Rusia.

