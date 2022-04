ACTUALIZARE 11.55: Investigatorul-șef al Rusiei a ordonat o anchetă privind „provocarea” Ucrainei în orașul Bucha. Anchetatorul-șef al Rusiei a ordonat luni o examinare oficială a ceea ce el a numit o „provocare” ucraineană, după ce Kievul a acuzat armata rusă că a masacrat civili în orașul Bucha.

Reuters relatează că Alexander Bastrykin, șeful Comitetului de Investigație al Rusiei, a ordonat deschiderea unei anchete pe baza faptului că Ucraina a răspândit „informații în mod deliberat false” despre forțele armate ruse din Bucha, a spus comisia într-un comunicat.

Bastrykin nu a oferit nicio dovadă pentru afirmațiile sale.

ACTUALIZARE 10.54: Vereshchuk anunță coridor umanitar de la Mariupol la Zaporijie, anunță The Kyiv Independent.

Viceprim-ministrul Iryna Vereshchuk a spus că locuitorilor din Mariupol li s-a permis să părăsească orașul pe 4 aprilie cu mașina.

ACTUALIZARE 10.25: Cel puțin 400 de cadavre ale civililor din regiunea Kiev au fost găsite până acum, au declarat luni oficiali ucraineni, citați de CNN.

Eforturile de a găsi rezidenții sunt îngreunate de prezența minelor, a declarat ministrul ucrainean de interne Denys Monastyrskiy.

"Am vorbit cu salvatorii. Au făcut căi către unele case. În alte orașe (din regiunea Kiev), căile sunt minate. Salvatorii spun că se mișcă pas cu pas acum și nu numesc numărul de civili uciși. Această cifră va fi, evident, numărată în sute. Mulți localnici sunt dați dispăruți. Se stabilește cine a fost răpit sau torturat de ruși, care a dispărut și nu s-a mai întors”.

Referindu-se la locații precum Bucha, Irpin și Hostomel, consilierul Ministerului de Interne Vadym Denysenko a spus că aproximativ 400 de civili au fost găsiți morți în regiunea Kiev, dar a precizat că aceste cifre vor fi actualizate.

ACTUALIZARE 10.20: Ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba a cerut Curții Penale Internaționale să investigheze uciderea civililor în Bucha, la nord-vest de Kiev.

„Profit de această ocazie pentru a apela la Curtea Penală Internațională și organizațiilor internaționale să-și trimită misiunile la Bucha și în alte orașe eliberate, în cooperare cu agențiile ucrainene de aplicare a legii și să adune toate dovezile acestor crime de război”, a spus Kuleba, care a acuzat trupele ruse că au ucis civili „din furie”.

ACTUALIZARE 10.14: Mai multe rachete au lovit în această noapte orașul Mykolaiv, spune primarul.

