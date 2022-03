LIVE TEXT Război în Ucraina. Noi imagini din satelit arată distrugerile din Mariupol. Izium, un nou oraş izolat. Șeful de supraveghere nucleară al ONU se află în Ucraina

ACTUALIZARE 07.17 Rusia și Belarus nu au fost invitate la cea de-a 77-a aniversare a eliberării lagărului de concentrare de la Buchenwald, Germania. Decizia a fost influențată de moartea prizonierului din lagărele de concentrare naziste Boris Romanchenko, care a fost ucis de un obuz rusesc în propria casă din Harkov.

#Russia and #Belarus were not invited to the 77th anniversary of the liberation of #Buchenwald.



The decision was influenced by the death of prisoner of #Nazi concentration camps Boris Romanchenko, who was killed by a #Russian shell in his own home in #Kharkiv. pic.twitter.com/6IrxpOfOGU