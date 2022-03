LIVE TEXT Război în Ucraina. 10 coridoare umanitare pentru evacuarea civililor, în Ucraina. Ruşii au preluat controlul asupra orașului Slavutîci, în apropierea graniței cu Belarus

ACTUALIZARE 14.36 Interdicţia de circulaţie de la Kiev a fost anulată, a anunţat primarul Vitali Klitschko. Autorităţile anunţaseră o interdicţie valabilă de sâmbătă, ora 20.00, până luni, ora 08.00.

ACTUALIZARE 14.02 Preşedintele polonez Andrzej Duda l-a primit sâmbătă pe omologul său american Joe Biden la palatul prezidenţial din Varşovia, pentru convorbiri consacrate invaziei ruse din Ucraina. Din delegaţia preşedintelui american fac parte de asemenea secretarul de stat Antony Blinken şi cel al Apărării Lloyd Austin. Delegaţia poloneză îi cuprinde şi pe miniştrii de Externe Zbigniew Rau şi apărării Mariusz Blaszczak.

ACTUALIZARE 13.37 De la începutul războiului, bombardamentele ruşilor în Ucraina au afectat cel puțin 59 de lăcaşe de cult din cel puțin opt regiuni. Majoritatea bisericilor distruse sunt ortodoxe, au declarat autorităţi din Ucraina.

Since the beginning of the war, shelling in #Ukraine has affected at least 59 buildings of religious significance in at least eight regions. Most of the destroyed churches are Orthodox, said the State Service of Ukraine for Ethnopolitics and Freedom of Conscience. pic.twitter.com/42rhiHUxSM — NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2022

ACTUALIZARE 21.41 Obuzele rusești lasă districtul Sviatoshinskii din vestul Kievului fără electricitate. Două linii electrice au fost întrerupte de bombardamente în suburbii, potrivit primăriei. Presiunea apei ar putea scădea, de asemenea.

ACTUALIZARE 21.41 La Varșovia, a început întâlnirea dintre ministrul ucrainean de Externe Kuleba și ministrul Apărării Reznikov cu omologii lor americani, Anthony Blinken și Lloyd Austin.

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022

ACTUALIZARE 12.10 Primarul orașului asediat Mariupol a declarat că a vorbit cu ambasadorul Franței în Ucraina despre opțiunile de evacuare a civililor, după ce președintele francez Emmanuel Macron a spus că va propune Rusiei un plan pentru a ajuta oamenii să plece. Vorbind la televiziunea națională, Vadim Boichenko a spus că situația din oraș rămâne critică, lupte de stradă având loc în centrul său.

ACTUALIZARE 12.05 În Kiev va fi impusă din nou o restricție de ieșire din case a civililor, valabilă de sâmbătă, ora 20.00, până luni, ora 08.00, a anunțat primarul Kievului. Vitali Klitschko a spus într-o postare online că decizia a fost luată de armata ucraineană, fără a oferi mai multe detalii.

ACTUALIZARE 11.21 Astăzi se deschid 10 coridoare umanitare. Civilii vor fi evacuați din 4 orașe din regiunea Kiev și 6 orașe din Lugansk. Cei din Mariupol trebuie să plece singuri spre Zaporojie. Rușii nu lasă autobuzele să treacă.

ACTUALIZARE 11.10 Secretarul britanic de Externe Liz Truss a declarat sâmbătă că Marea Britanie va furniza alimente în valoare de 2 milioane de lire sterline pentru persoanele aflate în zonele ocupate de forţele ruse în Ucraina. “Această donație vitală de alimente și provizii va ajuta poporul ucrainean în fața invaziei barbare a Rusiei”, a spus Truss, citată de CNN.

ACTUALIZARE 10.52 Șeful administrației regiunii Kiev a spus că trupele rusești au intrat în orașul Slavutîci. Armata rusă încearcă să disperseze un miting care se desfăşoară în oraş, trag focuri de armă în aer și aruncă grenade paralizante, a declarat șeful administrației de la Kiev, Oleksandr Pavliuk. Acesta a mai spus că şeful administraţiei locale, Yurii Fomichev, ar fi fost răpit. Slavutîci este un oraș de lângă granița cu Belarus, la vest de Cernihiv și la nord de capitala Ucrainei.

ACTUALIZARE 10.48 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sâmbătă Qatarului, unul dintre cei mai importanți exportatori mondiali de gaze naturale lichefiate, să își mărească producția pentru a contracara amenințările Rusiei de a folosi energia „pentru șantaj”. „Vă cer să creșteți producția de energie, astfel încât toată lumea din Rusia să înțeleagă că nimeni nu poate folosi energia ca armă pentru a șantaja întreaga lume”, a spus Zelenski într-un mesaj video difuzat în timpul Forumului de la Doha, organizat în Qatar.

ACTUALIZARE 09.50 Potrivit procuraturii generale din Ucraina, 136 de copii au fost uciși, iar 199 răniți, în timpul invaziei rusești. Numai în regiunea Kiev, 64 de copii au fost uciși sau răniţi.

Russia’s war kills at least 136 children, wounds 199 others.



In Kyiv Oblast only, 64 children were either killed or injured.



Source: Prosecutor General’s Office. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 26, 2022

ACTUALIZARE 09.07 SUA pregătesc sancțiuni care vizează companii rusești ce furnizează bunuri și servicii pentru armata și serviciile secrete ruse, inclusiv componente cu dublă utilizare, au declarat oficiali americani. Sancțiunile Departamentului Trezoreriei SUA ar putea fi anunțate săptămâna viitoare.

The sanctions would target Russian companies that provide goods and services to the Russian military and intelligence services, including dual-use components used in weapons proliferation. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 26, 2022

Evenimentele ultimelor 24 de ore

Vineri seara, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a reiterat necesitatea discuțiilor de pace și a declarat că forțele țării sale au aplicat "lovituri puternice" Rusiei. "Prin împiedicarea acțiunilor Rusiei, apărătorii noștri împing liderii ruși o idee simplă și logică: este nevoie de discuții. Semnificative, urgente, corecte", a declarat el, adăugând că Ucraina nu va renunța la teritoriu.

Ministerul rus al Apărării a declarat că prima fază a operațiunii sale militare a fost "în general" finalizată şi că Rusia se va concentra asupra "eliberării" regiunii Donbass din estul Ucrainei.

Joe Biden se află în vizită în Polonia, în semn de susținere pentru statele din Europa de Est.

Autoritățile din Mariupol au spus că aproximativ 300 de persoane au fost ucise în bombardamentul rusesc asupra teatrului dramatic din oraş săptămâna trecută.

Vladimir Putin a promulgat vineri un proiect de lege care introduce pedepse cu închisoarea de până la 15 ani pentru publicarea de informații "false" despre oricare dintre acțiunile Rusiei în străinătate.

Statele Unite vor furniza Europei mai mult gaz natural lichefiat pentru a contribui la reducerea dependenței de Rusia

ŞTIRILE ZILEI