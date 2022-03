LIVE TEXT Putin a emis un ordin prin care restricționează sau interzice importurile și exporturile pentru anumite produse. Fitch retrogradează Rusia la categoria C. Zelenski: Lumea nu crede în viitorul Rusiei

ACTUALIZARE 01.43 Statele Unite atrag atenția că există riscul ca Rusia să pună mâna pe structuri de cercetare biologică din Ucraina.

ACTUALIZARE 01.35 Mulți soldați ruși care au fost trimiși în Belarus sunt demoralizați și frustrați, nu vor să meargă la război, transmite Hanna Liubakova.

#Ukraine We hear from people on the ground that many Russian soldiers waiting in #Belarus are demoralised and frustrated, and are not happy to go to war. It’s obvious that the Kremlin lost this reputationally and morally. As any other dictator,he simply can’t stop,wanting to ruin pic.twitter.com/fEL0z0T1vp