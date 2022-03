LIVE TEXT Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, critică în cel mai recent mesaj decizia NATO de a nu impune o zonă de excludere aeriană. "Un summit slab. Un summit confuz"

ACTUALIZARE 00.45 Yachturile magnaților ruși Alexei Mordashov și Gennady Timchenko au fost confiscate în Italia.

De asemenea, a fost confiscată vila din Toscana a fostului deputat al Dumei de Stat Oleg Savchenko.

ACTUALIZARE 00.40 Forțele armate ucrainene atrag atenția că rușii folosesc bombe cu submuniție în Pokrovsk, regiunea Donețk. Nu s-au înregistrat victime.

Folosirea acestor bombe asupra civililor poate constitui crimă de război, a avertizat vineri Amnesty International.

Kremlinul a negat folosirea acestui tip de muniție.

ACTUALIZARE 00.20 "Garanții de securitate și promisiuni. Determinarea alianțelor. Valori care par să fi murit. Summitul NATO a avut loc astăzi. Un summit slab. Un summit confuz. Un summit care arată că nu toată lumea ia în considerare lupta pentru libertate a fi principalul scop al Europei. Toate birourile de informații NATO știu foarte bine planurile inamicului. Au confirmat și că Rusia vrea să continue ofensiva, cât poate de puternic. De 9 zile vedem un război brutal. Ne distrug orașele. Ne bombardează locuitorii, copiii, zonele rezidențiale, bisericile, școlile. Au distrus tot ce asigură o viață normală. Și vor să continue. Știind că noi lovituri și victime sunt inevitabile, NATO a decis deliberat să nu închidă cerul deasupra Ucrainei", a declarat Zelenski.

Reamintim că miniştrii de Externe din statele NATO, care au participat ieri la o reuniune extraordinară la Bruxelles, au luat în calcul ideea unei "zone interzise de zbor" deasupra Ucrainei, dar au convenit ca avioanele NATO să nu opereze peste spațiul aerian ucrainean, după cum a precizat secretarul general, Jens Stoltenberg.

ACTUALIZARE 00.11 Scopul Rusiei nu este să împartă Ucraina, ci caută doar garanții pentru propria securitate, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit NEXTA.

În opinia sa, Rusia vrea să "elibereze" Ucraina de "ideologia nazistă" și de prezența infrastructurii NATO.

