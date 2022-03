LIVE TEXT O lună de război în Ucraina. Un general de poliție ucrainean s-a oferit ostatic trupelor ruse în schimbul evacuării copiilor din Mariupol. UE anunţă că nu va plăti gazul rusesc în ruble

ACTUALIZARE 08.47: Germania intenționează să reducă la jumătate importurile de petrol din Rusia până la jumătatea anului 2022, scrie Der Spiegel, citând Ministerul Economiei din Germania.

ACTUALIZARE 08.42: UE nu va plăti pentru gazul rusesc în ruble. Este declaraţia președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit acesteia, ordinul lui Vladimir Putin de a transfera plăți pentru combustibil în ruble rusești este un șantaj și o încercare de eludare a sancțiunilor UE.

ACTUALIZARE 07.50: Generalul de poliție ucrainean Vyacheslav Abroskin s-a oferit ca ostatic trupelor ruse în schimbul evacuării copiilor din Mariupol.

#Ukrainian police general Vyacheslav Abroskin offered himself as a hostage to #Russian troops in exchange for the evacuation of children from #Mariupol. pic.twitter.com/wfy4GMpI6L