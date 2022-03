LIVE TEXT O lună de război în Ucraina. Coridor umanitar anunţat la Mariupol pentru cei care se pot deplasa cu propriile maşini. 135 de copii morţi de la începutul invaziei Rusiei

Rezidenți din Mariupol / FOTO: Ukraine Information Army, Twitter

ACTUALIZARE 10.23: 650 de adăposturi anti-bombe din Kiev au fost deja conectate la Wi-Fi. Potrivit șefului transformării digitale a Kievului, Petr Olenych, montările se ridică la aproape 70% din cererile primite.

650 bomb shelters in #Kyiv have already been connected to Wi-Fi.



According to the head of Kyiv's digital transformation, Petr Olenych, this is almost 70% of the received applications. pic.twitter.com/j2foRx7O5V — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2022

ACTUALIZARE 10.00: Banca Centrală a Rusiei a asigurat că tot aurul din rezervele valutare se află în seifurile de pe teritoriul țării, scrie Nexta.

ACTUALIZARE 09.46: Purtătorul de cuvânt al Programului Alimentar Mondial (PAM), Abeer Etefa, a declarat că Moldova este singura țară care se învecinează cu Ucraina în care PAM oferă sprijin refugiaților – ajutor care a venit la cererea guvernului, scrie The Guardian. „Capacitatea comunității locale de a continua să-i ajute pe acești oameni se va epuiza”, a spus Etefa, adăugând că PAM intenționează să acorde ajutor financiar familiilor gazdă, precum și ajutor alimentar refugiaților.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut comunității internaționale să ajute cu costul găzduirii refugiaților din Ucraina. Săptămâna aceasta, SUA au promis 30 de milioane de dolari (23 de milioane de lire sterline) Moldovei pentru a sprijini eforturile de ajutorare. Uniunea Europeană a promis anterior 90 de milioane de euro (70 de milioane de lire sterline) pentru sprijin în Ucraina și Moldova. Banii de la ambele vor merge către agențiile ONU și organizațiile locale ale societății civile.

Olga Ghilca, voluntar la Moldova pentru Pace, un grup care a început să ajute la eforturile de ajutor imediat după ce Rusia a invadat Ucraina, spune că fac tot posibilul pentru a se pregăti pentru mai mulți refugiați, dar se teme că un aflux îi va copleși.

ACTUALIZARE 09.40: Un coridor umanitar urmează să fie deschis astăzi la Mariupol, relatează Reuters. Coridorul ar fi deschis celor care pot pleca din oraş cu mașina privată. proprie.

În ultimele zile s-au convenit coridoare umanitare în mai multe zone din Ucraina, dar întotdeauna excluzând orașul-port asediat, care e devastat de săptămâni de bombardamente şi focuri ale artileriei.

ACTUALIZARE 09.14: Dmytro Afanasyev, deputat al Consiliului raional Korabelnaya a fost răpit în Herson. După ce a participat la un miting pro-Ucrainean, Dimitry și-a apărat soția, pe care ruşii au încercat să o rețină. Deputatul a fost bătut, iar la spital medicii au constatat că avea numeroase vânătăi și coaste rupte, scrie Nexta.

Dmytro Afanasyev, deputy of the Korabelnaya District Council was kidnapped in #Kherson.



After dispersing a pro-#Ukrainian rally, Dimitry defended his wife, who they tried to detain. For this, he was severely beaten: the hospital diagnosed numerous bruises and broken ribs. pic.twitter.com/qOs2TpJet5 — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2022

ACTUALIZARE 09.07: Serviciile de urgență ale Ucrainei raportează că un depozit de petrol din satul Kalinovka din nord-vestul Ucrainei a fost lovit de bombardamentele rusești și a luat foc peste noapte.

Overnight a Russian attack hit an oil depot in the village of Kalinovka pic.twitter.com/FJirkuiBc2 — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 25, 2022

ACTUALIZARE 09.04: Procuratura ucraineană raportează că 135 de copii au murit până acum în urma invaziei Rusiei în Ucraina. „Până în dimineața zilei de 25 martie, 135 de copii au murit în Ucraina din cauza agresiunii armate a Rusiei. 184 de copii au fost răniți”, se arată într-o actualizare pe Twitter distribuită de Parlamentul Ucrainei.

135 дітей станом на ранок 25 березня загинуло в Україні через збройну агресію росії. 184 дитини були поранені.

ня. pic.twitter.com/aCLhiImmaq — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 25, 2022

ACTUALIZARE 08.47: Germania intenționează să reducă la jumătate importurile de petrol din Rusia până la jumătatea anului 2022, scrie Der Spiegel, citând Ministerul Economiei din Germania.

ACTUALIZARE 08.42: UE nu va plăti pentru gazul rusesc în ruble. Este declaraţia președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit acesteia, ordinul lui Vladimir Putin de a transfera plăți pentru combustibil în ruble rusești este un șantaj și o încercare de eludare a sancțiunilor UE.

ACTUALIZARE 07.50: Generalul de poliție ucrainean Vyacheslav Abroskin s-a oferit ca ostatic trupelor ruse în schimbul evacuării copiilor din Mariupol.

#Ukrainian police general Vyacheslav Abroskin offered himself as a hostage to #Russian troops in exchange for the evacuation of children from #Mariupol. pic.twitter.com/wfy4GMpI6L — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2022

ACTUALIZARE 07.48: Cancelarul german Olaf Scholz a declarat că Germania nu va plăti pentru gaz și petrol în ruble, scrie Nexta. „Peste tot există contracte rigide, în care monedele cu care se face plata fac parte din contract”, a spus Scholz.

ACTUALIZARE 07.44: În timp ce liderii occidentali s-au adunat joi la Bruxelles pentru summit-uri de securitate, Coreea de Nord a lansat un nou tip de rachetă balistică intercontinentală (ICBM), acesta fiind primul său test cu rază lungă de acțiune în mai bine de patru ani, scrie The Guardian.

Potrivit analiștilor, recenta serie de teste nord-coreene cu rachete sugerează că liderul țării, Kim Jong Un, încearcă să arate unei lumi din ce în ce mai turbulente că Phenianul rămâne un jucător în lupta pentru putere și influență.

ACTUALIZARE 07.40: Un oficial de rang înalt de la Pentagon spune că Rusia a rămas fără muniție ghidată de precizie și că probabil se va baza pe bombe neghidate și pe artilerie. Subsecretarul pentru politică de apărare Colin Kahl a afirmat și că nu crede că Putin dorește să aibă un conflict deschis cu NATO, scrie CNN.

ACTUALIZARE 07.34: Ciocnirile intense din Izium au lăsat o mare parte din oraș distrusă, spun oficialii orașului, în timp ce noi imagini din satelit dezvăluie amploarea devastării în orașul din estul Ucrainei. Imaginile au fost furnizate joi de Maxar Technologies.

În imagini se poate vedea un crater de aproximativ 12 metri lățime într-un câmp din zona centrală a orașului. Epava arsă a unei școli se află pe o parte a craterului şi un teren de fotbal pe cealaltă. O parte a unui spital de vizavi este de asemenea distrusă.

ACTUALIZARE 07.00: Președintele american Joe Biden urmează să anunțe astăzi creșterea transporturilor de gaze naturale lichefiate către Europa, parte a unei inițiative pe termen lung de a îndepărta continentul de energia rusă după invazia Ucrainei, scrie The Guardian.

Biden plănuiește să discute problema cu Ursula von der Leyen, șefa brațului executiv al Uniunii Europene, cu puțin timp înainte de a pleca în Polonia, etapa finală a călătoriei sale de patru zile în Europa, relatează Reuters.

La începutul acestei săptămâni, Von der Leyen a spus că „ne propunem să avem un angajament pentru provizii suplimentare pentru următoarele două ierni”. Iar Jake Sullivan, consilierul pentru securitate națională al lui Biden, a declarat recent că administrația dorește să furnizeze rapid gazul în Europa.

Energia rusă este o sursă cheie de venit și pârghie politică pentru Moscova. Aproape 40% din gazul natural al Uniunii Europene provine din Rusia pentru a încălzi casele, a genera energie electrică și pentru industria energetică.

ACTUALIZARE 06.45: Rusia și Ucraina au făcut primul schimb oficial de prizonieri de când Moscova a ordonat trupelor să intre în Ucraina în urmă cu o lună, a spus viceprim-ministrul Ucrainei, Iryna Vereșciuk. Într-o actualizare recentă publicată pe canalul ei oficial Telegram chiar înainte de miezul nopții, ora locală, Vereshchuk a spus că ostaticii umanitari luați în Mangush au fost eliberați.

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Trupele ucrainene au respins forțele ruse din unele zone din jurul capitalei, Kiev. Trupele ruse nu au suficiente resurse pentru a-și continua ofensiva în Ucraina, a declarat Oleksander Motuzyanyk, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării al Ucrainei, dar a adăugat că trupele ruse nu au renunțat la încercarea de a înconjura și de a ocupa Kievul.

Viceprim-ministrul Ucrainei a spus că 40 de autobuze așteaptă să scoată civilii din Mariupol, dar că forțele ruse nu le lasă să treacă. Ieri ar fi trebuit să fie deschise șapte coridoare umanitare, deși Mariupol nu a fost inclus printre ele.

Ucraina a acuzat Moscova că a luat cu forța 402.000 de civili, inclusiv 84.000 de copii, din orașe ucrainene în Rusia - și și-a exprimat îngrijorarea că aceștia vor fi folosiți ca ostatici. Rusia a coroborat cifrele, dar a spus că civilii au fost evacuați de bunăvoie.

Procurorul șef al Curții Penale Internaționale (CPI), Karim Khan, a cerut unei coaliții de țări să susțină ancheta privind crimele de război din Ucraina. „Lucrurile se pot înrăutăți” dacă comunitatea internațională nu reușește să acționeze acum, a avertizat Khan.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a făcut apel la aliații NATO să sporească sprijinul militar pentru țara sa împotriva forțelor ruse. Adresându-se liderilor prin link video, Zelenski a mulțumit țărilor pentru echipamentul defensiv furnizat Ucrainei, dar a făcut apel pentru arme ofensive. Liderul ucrainean a acuzat și Rusia că folosește arme cu fosfor.

Liderii NATO au convenit să-și consolideze apărarea în est ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina. Aproximativ 40.000 de militari au fost plasați pe flancul său estic împreună cu mijloace aeriene și navale importante, iar patru noi grupuri de luptă vor fi trimise în Slovacia, Ungaria, Bulgaria și România.

SUA și aliații săi au anunțat noi sancțiuni împotriva a peste 400 de elite și instituții ruse. Printre cei sancționați s-au numărat Camera inferioară a parlamentului Rusiei, Duma și 328 dintre membrii săi. Departamentul de Trezorerie al SUA a emis, de asemenea, îndrumări, avertizând că autoritățile americane pot impune sancțiuni asupra tranzacțiilor în de aur care implică Rusia.

Biden a spus că China înțelege consecințele economice care ar urma dacă ar oferi ajutor Rusiei în războiul cu Ucraina. Adresându-se reporterilor la Bruxelles, președintele SUA a spus că alianța NATO nu a fost niciodată mai unită decât este astăzi.

Liderii G7 au declarat că sunt hotărâți să impună sancţiuni dure Rusiei și sunt gata să aplice măsuri suplimentare „după cum este necesar”. Într-o declarație comună, aceștia au condamnat „războiul la alegere” al lui Vladimir Putin și agresiunea sa „nejustificată, neprovocată și ilegală” în Ucraina.

Se așteaptă ca administrația Biden și Uniunea Europeană să anunțe o inițiativă majoră de direcționare a transporturilor de gaze naturale lichefiate către Europa în timpul vizitei președintelui SUA la Bruxelles săptămâna aceasta, a raportat Washington Post, citând trei oficiali americani familiarizați cu planul.

Rusia a fost lovită de 65 noi sancțiuni de către Regatul Unit, care vizează „industrii și persoane strategice cheie”. Printre cei afectați s-au numărat șase bănci și o companie de apărare care produce drone, precum și Grupul Wagner, despre care Marea Britanie a spus că ar fi fost însărcinat cu asasinarea președintelui ucrainean, Volodymyr Zelenskiy.

Regatul Unit și aliații vor „intensifica” ajutorul către Ucraina, a spus Boris Johnson în urma unei întâlniri a liderilor G7. Regatul Unit va trimite încă 6.000 de rachete și va oferi 25 de milioane de lire sterline în finanțare forțelor armate ale Ucrainei, a spus el, cu un kit furnizat „în cantitatea și cu calitatea” necesare Ucrainei pentru a se apăra împotriva „vecinului său agresor”.

Adunarea generală a Națiunilor Unite a votat cu o majoritate covârșitoare pentru a cere Rusiei să oprească imediat războiul împotriva Ucrainei și să ofere mai mult acces la ajutor și protecție civilă în Ucraina. Rezoluția a primit 140 de voturi pentru și cinci voturi împotrivă - Rusia, Siria, Coreea de Nord, Eritreea și Belarus - în timp ce 38 de țări s-au abținut.

Papa Francisc a criticat dur ţările care au crescut cheltuielile pentru apărare după invadarea Ucrainei de către Rusia, calificând-o drept „nebunie”. El a spus că conflictul din Ucraina este un produs al „vechii logici a puterii care încă domină așa-zisa geopolitică” și că răspunsul real nu a fost mai multe arme și mai multe sancțiuni.

Alexander Lukașenko, liderul autoritar al Belarusului, a avertizat că o propunere poloneză de a desfășura o forță vestică de menținere a păcii în Ucraina ar putea declanșa „al treilea război mondial”. Lukașenko, care a permis Rusiei să folosească teritoriul Belarusului pentru a trimite trupe în Ucraina, a declarat joi că dacă propunerea Poloniei va fi acceptată „va însemna al treilea război mondial”.

ŞTIRILE ZILEI