LIVE TEXT Nouă coridoare umanitare convenite pentru Mariupol şi Zaporizhzhia. Două persoane ucise şi alte 6 rănite după bombardamente în Doneţk. Un mort şi 19 răniţi, dintre care 4 copii, în Podil, Kiev

Evacuarea civililor / FOTO: CNN

ACTUALIZARE 11.43: Nouă coridoare pentru evacuarea civililor din orașele și orașele afectate grav de atacurile rusești au fost convenite vineri, potrivit guvernului ucrainean, scrie CNN. Pentru a doua zi consecutiv, unul dintre coridoarele convenite leagă orașul asediat din sud-estul Mariupol de Zaporizhzhia, care rămâne sub control ucrainean.

Viceprim-ministrul Iryna Vereshchuk a declarat că există planuri de a furniza ajutor umanitar orașelor Balakleia și Izium din sud-estul Harkovului.

ACTUALIZARE 11.13: Două persoane ucise şi 6 rănite în urma unui atac aerian rusesc în Kramatorsk, regiunea Donețk. Racheta a lovit o clădire rezidențială și una administrativă, potrivit Pavlo Kyrylenko, șeful Administrației Militare Regionale Donețk.

ACTUALIZEAZĂ 11.00: Duma de Stat din Rusia vrea să înăsprească pedepsele pentru trădare. Acum pedepsele sunt de la 12 la 20 de ani. În viitor, parlamentarii plănuiesc să o majoreze până la pedepse pe viață.

ACTUALIZARE 10.45: Primarul oraşului Kiev anunţă într-o postare pe Twitter că numărul răniţilor după bombardamentul din cartierul Podil a urcat la 19. Dintre aceştia, 4 sunt copii. "Inamicul continuă să atace capitala. Dimineață o zonă rezidențială din districtul Podil a fost bombardată. O persoană a murit, 19 au fost rănite, inclusiv patru copii. Au fost avariate 6 case, o grădiniță și o școală. La fața locului intervin salvatorii și medicii", a scris Vitali Kliciko.

ACTUALIZARE 10.22: Rusia a lansat vineri dimineață șase rachete spre Lviv, potrivit forțelor armate ucrainene. Proiectilele au fost cel mai probabil rachete de croazieră trase din avioane de război deasupra Mării Negre, se arată într-un comunicat pe Facebook. Două dintre rachete au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană, se mai arată în comunicat.

ACTUALIZARE 10.20: Ofcom revocă licența de difuzare a canalului Russia Today din Marea Britanie.

Autoritatea de reglementare a presei din Marea Britanie, Ofcom, a revocat licența canalului de televiziune RT susținut de Rusia. „Considerăm că RT nu este potrivit și adecvat pentru a deține o licență în Marea Britanie și credem că nu poate fi un radiodifuzor responsabil”, a declarat Ofcom vineri pe Twitter.

ACTUALIZARE 9.37: Putin se va adresa națiunii astăzi, la 15.00, ora Moscovei.

ACTUALIZARE 9.30: O persoană a fost ucisă şi alte patru au fost rănite în urma incendiului izbucnit după bombardarea unei clădiri rezidențiale cu 5 etaje din cartierul Podil, din Kiev. Incendiul a fost stins, potrivit Serviciului de Stat de Urgență.

ACTUALIZARE 9.15: Mai multe echipe de salvatori intervin în zona Podil din Kiev, după un atac asupra cartierului rezidențial din nordul capitalei vineri dimineață, a anunțat consiliul orașului, scrie CNN. Nu au fost date până acum informaţii despre victime sau daune aduse clădirilor.

ACTUALIZARE 8.50: Rachetele rusești au lovit vineri dimineață o fabrică de reparații de avioane din Lviv, potrivit primarului Andriy Sadovyi. El a spus că mai multe rachete au căzut asupra acestei locaţii, care este aproape de aeroportul din Lviv. Într-o actualizare pe pagina sa de Facebook, primarul a spus că lucrările la uzină s-au oprit înainte ca rachetele să lovească și până acum nu sunt raportate victime.

Context: Până vineri, orașul din vestul Ucrainei a fost în mare parte ferit de bombardamentul necruțător al forțelor ruse. Aflat la 70 de kilometri de granița poloneză, Lvivul se află astfel la graniţa cu NATO şi orice atac aici ar putea avea repercusiuni internaționale, notează CNN.

ACTUALIZARE 8.30: Potrivit unui oficial separatist din Republica Populară Donețk, Rusia a stabilit o zonă de excludere aeriană, sau no-fly zone, deasupra regiunii Donbas a Ucrainei, informează agenția de știri Interfax, citată de The Guardian.

Între timp, mass-media de stat rusă TASS relatează că zona de excludere a zborurilor din sudul țării a fost extinsă până pe 26 martie, citând o sursă din Ministerul Transporturilor.

„Aeroportul Krasnodar a confirmat prelungirea închiderii aeroporturilor din sudul Rusiei până la ora 3:45, ora Moscovei, pe 26 martie”, a informat TASS.

ACTUALIZARE 8.17: Primarul din Lviv a confirmat că exploziile auzite în această dimineață sunt din apropierea aeroportului orașului, dar nu au lovit aeroportul, scrie The Guardian. Într-o actualizare postată pe contul său oficial Telegram, Andriy Sadovy a spus că rachetele rusești au lovit zona din apropierea aeroportului din Lviv. "Nu ştim încă locaţia exactă în timp real, dar cu siguranță nu este un aeroport”, a spus el. Sadovy a spus că situația este încă în curs de clarificare și a îndemnat oamenii să nu distribuie fotografii de la fața locului.

ACTUALIZARE 8.12: Ucraina încă deţine controlul asupra zonelor-cheie ale ţării pe care forţele ruse încearcă să le cucerească, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un clip postat la primele ore ale dimineţii, pe Telegram. Forţele ucrainene au răspuns fiecărui atac din partea unităţilor ruse, a mai spus preşedintele ucrainean şi a dat asigurări că oraşe precum Mariupol în sud, Harkov în est şi Cernigău în nord, asediate de trupele ruse, nu vor fi abandonate la greu.

"De la armată până la Biserică, toată lumea face tot ce poate pentru poporul ucrainean", a spus preşedintele Zelenski, promiţând: "Vom fi liberi". De asemenea, el i-a mulţumit preşedintelui american Joe Biden pentru ajutorul "nou şi eficient".

Zelenski le-a promis oamenilor de afaceri înlesniri precum mai puţină birocraţie şi împrumuturi fără dobândă pe durata conflictului.

ACTUALIZARE 7.15: Explozii în orașul Lviv din vestul Ucrainei. Cei din oraș susțin că aeroportul a fost lovit de o rachetă rusă, informează The Guardian. Fumul a fost văzut ridicându-se din apropierea Aeroportului Internațional Lviv, potrivit mai multor videoclipuri postate pe rețelele de socializare.

Cel puțin trei explozii au fost auzite vineri dimineață în orașul Lviv din vestul Ucrainei, a informat postul de televiziune Ukraine 24 la Telegram, care a publicat un scurt videoclip în care se vede fumul ridicându-se la orizont.

ACTUALIZARE 7.09: Țările baltice cer instituirea unei zone de excludere aeriană deasupra Ucrainei. Parlamentele din Letonia, Lituania și Estonia au votat rezoluții în acest sens. Președintele Zelenski a cerut SUA și Occidentului închiderea spațiului aerian pentru a nu mai fi posibile atacurile aviației ruse. Parlamentarii de la Riga au cerut și coridoare umanitare sigure pe teritoriul ucrainean. NATO a precizat că nu va desfăşura trupe sau mijloace aeriene în Ucraina. Secretarul general, Jens Stoltenberg, a precizat că aliații sunt de acord unanim ca Alianţa să nu stabilească o zonă de excludere aeriană deasupra Ucrainei.

ACTUALIZARE 7.05: Un soldat rus capturat de ucraineni rămâne fără cuvinte când i se arată imagini cu atacurile armatei ruse, potrivit unui video postat de Nexta TV.

ACTUALIZARE 7.00: Ministerul britanic al Apărării arată că armata rusă a făcut progres minim în ultimele zile şi a suferit pierderi numeroase în invazie.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tVB01HziYQ



ACTUALIZARE 6.30: Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost nominalizat la premiul Nobel pentru Pace de un grup de politicieni europeni, cei mai mulţi dintre ei fiind olandezi.

ACTUALIZARE 06.10 Președintele american Joe Biden l-a calificat pe Vladimir Putin drept ”dictator criminal” și ” asasin veritabil” în timpul unei alocuțiuni cu ocazia Zilei Sfântului Patrick.

ACTUALIZARE 05.55 Statele Unite au făcut cunoscut joi că China s-ar expune la represalii dacă "ar sprijini agresiunea rusă" împotriva Ucrainei, un avertisment lansat cu câteva ore înainte de discuţia telefonică dintre Joe Biden şi Xi Jinping, comentează AFP.



"Suntem îngrijoraţi de faptul că ei intenţionează să asiste direct Rusia cu echipament militar care ar fi folosit în Ucraina. Preşedintele Biden va vorbi (vineri) cu preşedintele Xi şi îi va spune clar că China va fi responsabilă pentru orice act care vizează sprijinirea agresiunii ruse şi că nu vom ezita să îi impunem costuri", a declarat joi şeful diplomaţiei americane, Antony Blinken.

"Vedem cu îngrijorare că China se gândeşte să ofere Rusiei asistenţă militară directă", a adăugat el.



Este avertismentul cel mai clar lansat Chinei de Statele Unite de la începutul invaziei Ucrainei şi intervine cu doar câteva ore înainte de o convorbire între preşedinţii american şi chinez, programată vineri, la 09.00 ora Washingtonului (13.00 GMT).



ACTUALIZARE 05 .50 Un incendiu puternic a izbucnit într-o piață din Harkov după ce aceasta a fost lovită de rachete lansată de armata rusă

ACTUALIZARE 05.45 Separatiștii pro-ruși au preluat controlul asupra mai multor clădiri guvernamentale din orașul Rubizhne, regiunea Lugansk.

ACTUALIZARE 05.42 Peste 320 de mii de cetățeni ucraineni s-au întors în țară să lupte, de la invazia Rusiei în Ucraina, spun oficiali de la frontieră citați de CNN.

ACTUALIZARE 05. 40 Războiul din Ucraina a făcut 1900 de victime, dintre care 726 au murit, potrivit ONU. Printre persoanele decedate se află 52 de copii.

ACTUALIZARE 05.30 Organizația Mondială a Sănătății a confirmat faptul că 43 de atacuri au avut loc asupra unităților medicale din Ucraina. 12 persoane care lucrau în domeniul sănătății au fost ucise, iar alte 34 rănite.

ACTUALIZARE 05.00: Război în sunet de vioară. Un soldat ucrainean a fost filmat cântând imnul ţării la vioară în faţa camarazilor.

Linda Thomas Greenfield, reprezentantul SUA la ONU, a afirmat în timpul unei întâlniri a Consiliul de Securitate al ONU că Rusia va fi făcută responsabilă pentru atrocitățile pe care le comite în Ucraina și i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să oprească crimele.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasily Nebenzia, a susținut că Ucraina folosește civili drept scuturi umane.

Rusia a renunţat să ţină vineri un vot în Consiliul de Securitate al ONU asupra unei rezoluţii legate de războiul din Ucraina, din cauza lipsei de sprijin din partea celor mai apropiaţi aliaţi ai săi, au indicat pentru AFP surse diplomatice.

"Au făcut apel la iniţierea în comun" a textului lor, despre care au afirmat că se concentrează pe probleme umanitare, "dar nu au primit niciun semnal pozitiv", a declarat un ambasador sub acoperirea anonimatului, lăsând să se înţeleagă că nici China, nici India nu susţin controversata iniţiativă rusă şi nu ar vota în favoarea acesteia.



Rusia a confirmat joi renunţarea, în cursul unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate pe care Occidentul a solicitat-o.



"Am decis să nu cerem supunerea la vot" a acestei rezoluţii vineri, a declarat în Consiliul de Securitate ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, fără să se uite la omologii săi, cu ochii aţintiţi asupra textului său.



Anterior, Rusia a fost admonestată de mai mulţi membri ai Consiliului de Securitate din cauza iniţiativei sale pentru un text umanitar "condamnând atacurile asupra civililor" şi reclamând protecţia civililor pentru a garanta plecarea acestora din oraşele ucrainene.



Este "cea mai mare ipocrizie, de mărimea Rusiei", şi "ar trebui să figureze în Guinness World Records", a afirmat ambasadorul albanez, Ferit Hoxha. Războiul a făcut "trei milioane de refugiaţi în trei săptămâni", adică echivalentul populaţiei întregii Albanii, a subliniat el.



Omoloaga sa britanică, Barbara Woodward, a denunţat o iniţiativă "perversă". Ce "joc cinic în faţa suferinţei umane extreme", s-a revoltat diplomata, mai scrie AFP.

