ACTUALIZARE 06.33 Multe evoluții din Europa sunt direct legate de ce se întâmplă în Statele Unite, a subliniat Iulian Fota, directorul Institutului Diplomatic Român.

În opinia sa, America este acum la o răscruce. Sunt diferențe notabile între democrați și republicani, iar calea de a realiza un compromis între ei este foarte dificilă, dacă nu chiar imposibilă.

"Blocajele create astfel nu de puține ori se răsfrâng și asupra noastră", a subliniat Fota.

ACTUALIZARE 06.31 Joe Biden câștigă în California, Oregon și Washington.

ACTUALIZARE 06.07 La 98% de voturi numărate în Florida, stat care are 29 de electori, Trump conduce cu 51,3%.

ACTUALIZARE 06.00 Democraţii şi-au consolidat majoritatea în Camera Reprezentanţilor. Partidul Democrat va câştiga 4 sau 5 locuri suplimentare, potrivit mass media americane.

Republicanii controlează Senatul.

ACTUALIZARE 05.55 Sunt momente oscilante ca intensitate în jurul Casei Albe. Au fost și incidente izolate. Câțiva indivizi agresivi au fost scoși de poliție din mulțime. E o stare de tensiune care se simte. Sunt zeci de mașini de poliție, a transmis Ramona Avramescu, trimisul special al TVR.

Tensiunea crește pe măsura reducerii avansului lui Joe Biden. În statele-cheie, Donald Trump recuperează și chiar pare că are șanse să câștige, cum este cazul Ohio.

Trump are un avans și în Florida.

ACTUALIZARE 05.45 Potrivit CNN, Joe Biden are 98 de electori, iar Trump 95. Fox News proiectează 133 de electori pentru Biden și 115 pentru Trump.

ACTUALIZARE 04.55 S-au închis secțiile din statele-cheie Arizona, Wisconsin și Texas.

ACTUALIZARE 04.20 Joe Biden este dat învingător în statele tradiţional democrate Illinois, Rhode Island şi Connecticut.

ACTUALIZARE 04.01 Joe Biden a câștigat în New York.

ACTUALIZARE 03.55 Într-un district din New York erau 300 de persoane la rând pentru a vota la ora 07.00, a detaliat Grigore Culian, redactor șef New York Magazin. "Deci interesul este uriaș față de aceste alegeri, totul este organizat perfect", a subliniat el. În oraș, proprietarii magazinelor protejează vitrinele, probabil așteptând o reacție a extremei stângi față de rezultatul alegerilor.

ACTUALIZARE 03.51 Situația s-a detensionat în zona Casei Albe, a transmis Ramona Avramescu, trimisul special al TVR. Este destul de clar pentru cei adunați acolo că nu se proiectează în această seară un câștigător.

Mulțimea care s-a adunat cântă, scandează din când în când, dar atmosfera începe să semene cu cea obișnuită într-o noapte dedicată alegerilor.

ACTUALIZARE 03.47 Sevda Memet, medic rezident, studiază în Statele Unite ale Americii. Ea s-a luptat să includă România într-un proiect de cercetare al Stanford pentru dezvoltarea modelelor de distribuire echitabilă a vaccinului împotriva noului coronavirus. Rezultatele cercetării vor putea fi folosite la dezvoltarea politicilor de sănătate publică din perioada următoare.

ACTUALIZARE 03.35 Donald Trump este dat învingător în Oklahoma, Alabama, Mississippi, Tennessee şi Missouri.

ACTUALIZARE 03.31 Sunt sociologi care cred că există votanți timizi ai lui Trump, oameni care nu sunt dispuși să recunoască faptul că l-ar vota, nu au fost dispuși în 2016, nu sunt dispuși nici acum și există și părerea contrară, explică sociologul Barbu Mateescu discrepanța care poate apărea între sondaje și rezultatele finale. De asemenea, este posibil să fie mulți care nici nu au fost prinși în sondaje.

ACTUALIZARE 03.30 Joe Biden este dat câştigător în statele Maryland, Massachusetts, Delaware, Washington D.C. şi New Jersey. Biden mai este dat câştigător şi în Rhode Island, Illinois, Connecticut.

S-au închis secţiile de votare din Florida şi Pennsylvania, două dintre cele mai disputate state.

ACTUALIZARE 03.20 Actorul Tudor Petruț, celebru pentru rolul din "Liceenii", a părăsit România imediat după Revoluție, locuiește în Statele Unite și nu se ferește să spună că crede că este imposibil pentru cineva care vine din Blocul de est să mai poată să voteze vreodată cu ceva care "măcar seamănă a socialism".

ACTUALIZARE 03.11 Trump câștigă în Mississippi și în Tennessee, Joe Biden în Massachusetts. Joe Biden are în acest moment 44 de electori, cu 7 mai mulți decât Trump, potrivit BBC.

ACTUALIZARE 03.05 Silvia Radu, expert în Comunicare, explică faptul că polarizarea din societatea americană este extrem de vizibilă de ceva ani, fără să fie ceva specific administrației Trump.

De aici decurge o tensiune crescândă chiar în sânul familiilor, dar și tensiunea palpabilă din stradă, descrisă, de altfel, în corespondențele trimisului special al TVR, Ramona Avramescu.

ACTUALIZARE 03.04 Donald Trump a câștigat în Virginia de Vest, Joe Biden în Virginia.

Scrutinul s-a încheiat în 16 state.

ACTUALIZARE 02.45 "Rămâneți la coadă, oameni buni", le-a transmis Joe Biden alegătorilor. Cu o oră mai devreme el a atras atenția că dacă alegătorii sunt la rând înainte să se închidă secția, aceștia au dreptul să voteze.

ACTUALIZARE 02.37 "Fără să clipesc aș fi votat cu Biden", mărturisește medicul neurochirurg Tudor Jovin, din Philadelphia.

ACTUALIZARE 02.25 Joe Biden a câștigat în Vermont.

ACTUALIZARE 02.18 Elita politică rusă insistă pe varianta că ipoteza amestecului în alegerile din 2016 sunt pure invenții, menite să devieze atenția opiniei publice, a explicat de la Moscova corespondentul TVR, Liviu Iurea.

ACTUALIZARE 02.04 Potrivit unui exit-poll, în Indiana a câștigat Donald Trump. La fel și în Kentucky.

ACTUALIZARE 02.00 Statele cheie sunt cele în care, în mod tradițional, electoratul este împărțit jumătate-jumătate între democrați și republicani.

Anul acesta, statele oscilante sunt mai multe decât de obicei - se adaugă inclusiv Texasul.

ACTUALIZARE 01.30 "Am votat acum câteva zile, prin corespondență, în primul rând pentru că nu am știut cum se vor derula lucrurile în ziua alegerilor", a povestit Bogdan Banu, expert în procese electorale, invitatul Ramonei Avramescu la Washington.

În Florida și Texas procesul de votare se desfășoară normal, spre deosebire de Maryland sau Arizona, unde s-au format cozi. Cert este că s-a depășit cota de vot din 2016.

Energia și faptul că știe să comunice cu electoratul foarte sunt punctele forte ale lui Donald Trump, a explicat Banu, care a detaliat însă și că Biden se află la o cotă foarte bună de percepție, spre deosebire de rata de negativitate pe care o înregistra Hillary Clinton în 2016.

Secţiile de vot s-au închis la ora locală 18.00 în partea de est a statelor Indiana şi Kentucky.

"Să rezistaţi instinctului de a da înapoi, să continuaţi să cereţi instituţiilor să rămână independente, să insistaţi că nimeni nu este deasupra legii". Joe Biden, prietenul României

ACTUALIZARE 01.17 "Arătăm foarte bine în toată țara. Vă mulțumesc", a scris Donald Trump pe Twitter.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!