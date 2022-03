LIVE TEXT Negocierile de pace au început în Turcia. Erdogan: Acum este momentul să ne aşteptăm la rezultate solide din discuţiile dintre Rusia şi Ucraina

Negocieri în Turcia

ACTUALIZARE 11.02: Ministerul rus de Externe convoacă ambasadorii din statele baltice pentru a le anunța expulzarea, scrie The Guardian, care citează agențiile de presă Tass și RIA din Rusia.

ACTUALIZARE 10.58: Principala clădire guvernamentală din Mykolaiv a fost lovită și avariată de un atac cu rachete în această dimineață, potrivit unei postări pe Telegram a guvernatorului regional Vitaliy Kim. Nu sunt raportate decese, dar este posibil că opt persoane să fi fost prinse sub dărâmături.

Mykolaiv region administration after the Russian missile strike pic.twitter.com/rXu9thVUGF — Oleh Novikov (@olehbatkovych) March 29, 2022

ACTUALIZARE 10.53: Televiziunea ucraineană relatează că discuțiile de pace de la Istanbul au început cu „o primire rece, fără strângeri de mână”, relatează The Guardian. Mykhailo Podolyak, consilier politic al președintelui Volodimr Zelenski, a declarat pe Twitter că delegațiile discută „dispozițiile fundamentale ale procesului de negociere. Delegațiile lucrează pe întregul spectru de probleme”

ACTUALIZARE 10.45: Ministerul rus al Apărării a susținut că a distrus un depozit important de combustibil în regiunea Rivne din Ucraina, informează The Guardian și Reuters.

În același timp, Gazprom a anunțat că exporturile de gaze către restul Europei prin Ucraina rămân ridicate. Agenția de presă RIA a raportat că Rusia a furnizat peste 109 de milioane de metri cubi pe zi, ceea ce este în conformitate cu obligațiile contractuale ale Gazprom, deținută de Kremlin, scrie The Guardian.

ACTUALIZARE 10.42: Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat, la începutul negocierilor, că acum este momentul să „așteptăm rezultate solide” de la această rundă de discuții dintre Rusia și Ucraina, informează CNN. „Credem că ne aflăm într-o perioadă în care ar trebui să ne așteptăm la rezultate solide de la negocieri. Puneți bazele păcii în acord cu directivele liderilor voștri”, a spus el, subliniind că „o încetare imediată a focului și pacea ar aduce beneficii tuturor”.

ACTUALIZARE 10.22: Ucraina speră să deschidă astăzi trei coridoare umanitare pentru a evacua civilii din orașele asediate, a declarat viceprim-ministrul Iryna Vereșciuk.

Potrivit Reuters, ea a spus că acest lucru ar include încercarea de a stabili un coridor sigur pentru ca oamenii să părăsească orașul-port înconjurat din sudul Mariupol cu vehicule private.

ACTUALIZARE 10.15: Ambasada Rusiei din Varșovia, vandalizată, ieri, în semn de protest față de invazia Ucrainei, scrie Nexta.

ACTUALIZARE 10.02: Au început negocierile dintre Rusia și Ucraina, desfășurate în Turcia. La discuții a ajuns și președintele Turciei Recep Erdogan. Ministrul adjunct al Apărării, Alexander Fomin, conduce delegația rusă, care îl include și pe negociatorul Vladimir Medinsky, în timp ce David Arakhamia este șeful delegației ucrainene.

ACTUALIZARE 09.40: Încă din luna ianuarie, directorul secției de limba rusă a Russia Today, Anton Krasovsky, vorbea despre obiectivele războiului. Într-un video făcut public de Nexta, el „promite” că Ucraina va înceta să mai existe și că va participa personal la arderea Constituției ucrainene la Kiev.

Already in January, director of the Russian language section of #RT Anton #Krasovsky revealed the true goals of this war.



He "promises" that #Ukraine will cease to exist and that he is going to participate in the burning of the #Ukrainian constitution in #Kyiv. pic.twitter.com/ZikhmjdDeB — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022

ACTUALIZARE 09.38: Delegația ucraineană a ajuns la discuțiile cu Rusia în Palatul Dolmabahce din Istanbul. Acolo se află și oligarhul Roman Abramovici, care acționează ca mediator în negocieri, scrie Nexta.

ACTUALIZARE 09.05: Ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, cere statelor din întreaga lume să incrimineze folosirea simbolului „Z” în semn de sprijin public față de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. ”Fac un apel tuturor statelor să incrimineze folosirea simbolului „Z” ca o modalitate de a sprijini public războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. „Z” înseamnă crime de război rusești, orașe bombardate, mii de ucraineni uciși. Sprijinul public al acestei barbari trebuie interzis”, a scris Kuleba pe Twitter.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022

ACTUALIZARE 08.45: Ministerul Regatului Unit al Apărării scrie în cel mai recent raport al serviciilor de informații că forțele ucrainene continuă să efectueze contraatacuri localizate în afara Kievului.

Raportul pare să coroboreze rapoartele operaționale anterioare publicate de personalul general al forțelor armate ucrainene:

Forțele ucrainene au continuat să efectueze contraatacuri localizate în nord-vestul Kievului - inclusiv la Irpen, Bucha și Hostomel. Aceste atacuri au avut un oarecare succes, iar rușii au fost respinși din mai multe poziții. Cu toate acestea, Rusia încă reprezintă o amenințare semnificativă pentru oraș prin capacitatea de atac.

Forțele ruse și-au menținut ofensiva asupra Mariupul cu bombardamente grele continue ale orașului, cu toate acestea centrul orașului rămâne sub control ucrainean.

Forțele ruse mențin poziții de blocare în timp ce încearcă să-și reorganizeze și să-și reseteze forțele.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/G4yuXc9WZb



#StandWithUkraine pic.twitter.com/RZuUbFj37x — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 29, 2022

ACTUALIZARE 08.12: În timp ce asaltul Rusiei asupra Ucrainei continuă, ucrainenii încearcă să-şi conserve simbolurile culturale, în special în Kiev, unde statuile sunt acoperite cu saci de nisip adesea cu ajutorul voluntarilor, scrie The Guardian.

ACTUALIZARE 07.30: Armata ucraineană a lansat cel mai recent raport operațional, susținând că forțele sale au desfășurat contraatacuri cu succes în mai multe zone. În acelaşi timp, Rusia continuă să bombardeze în încercarea de a „distruge complet infrastructura și cartierele rezidențiale ale orașelor ucrainene”, a declarat statul major al forțelor armate ucrainene.

Astfel de atacuri au loc în Kiev, Zaporijie, Cernihiv, Herson și Harkov, unde se încalcă cerințele dreptului internațional umanitar și unde trupele ruse terorizează populațiile civile în continuare, au spus oficialii. Un total de șapte atacuri rusești au fost dejucate în ultima zi, cu 12 tancuri și 10 vehicule de luptă distruse, potrivit oficialilor. Forțele aeriene ucrainene au atins luni 17 ținte aeriene, inclusiv 8 avioane, 3 elicoptere, 4 UAV și 2 rachete cu aripi, se arată în raport.

Iată cele mai importante informaţii din ultimele 24 de ore:

Este posibil ca discuțiile de pace față în față dintre Ucraina și Rusia să înceapă astăzi în Turcia, după ce negociatorii au sosit la Istanbul pentru primele discuții despre pace după mai bine de două săptămâni. Ambele părți au minimizat șansele unei decizii majore, iar un înalt oficial american a declarat că Vladimir Putin nu pare pregătit să facă compromisuri.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în discursul său de noaptea trecută că a avut o „zi diplomatică foarte activă” după ce a vorbit cu premierul britanic Boris Johnson, premierul canadian Justin Trudeau, cancelarul german Olaf Scholz, premierul italian Mario Draghi și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev. Zelenski a cerut, de asemenea, ca pachetele de sancțiuni să fie „eficiente și substanțiale” și a cerut țărilor să continue să furnizeze arme Ucrainei. „Ucrainenii nu ar trebui să moară doar pentru că cineva nu poate găsi suficient curaj pentru a preda Ucrainei armele necesare”, a spus el. „Frica te face întotdeauna complice.”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia simte că este „în mijlocul războiului” cu Occidentul, după ce au fost impuse o serie de sancțiuni asupra întreprinderilor și persoanelor din Rusia. Referindu-se la tensiunea continuă a Rusiei cu NATO, Peskov a declarat pentru postul de televiziune PBS: „Timp de câteva decenii, am spus vestului colectiv că ne este frică de mutarea NATO către est. Și nouă ne este teamă ca NATO să se apropie de granițele noastre cu infrastructura sa militară. Vă rog să aveți grijă de asta. Nu ne împinge în colț." Peskov a adăugat că „nimeni nu se gândește să folosească” sau „chiar la ideea de a folosi o armă nucleară”.

Miliardarul rus Roman Abramovici și un negociator de pace ucrainean au suferit simptome care seamănă cu otrăvirea la începutul acestei luni, potrivit unei surse care cunoaște direct incidentul. Abramovici a participat la negocieri informale de pace în capitala Ucrainei, Kiev, la începutul lunii martie, când a început să se simtă rău, au declarat surse pentru The Guardian. Deputatul ucrainean Rustem Umerov a făcut parte și el din echipa de negocieri.

Informațiile militare din Marea Britanie spun că Rusia va trimite peste 1.000 de mercenari în estul Ucrainei, deoarece aceștia continuă să sufere pierderi grele. Compania militară privată a Rusiei, grupul Wagner, s-a desfășurat deja în estul Ucrainei și este de așteptat să trimită peste 1.000 de mercenari, inclusiv înalți oficiali ai organizației, potrivit Ministerului Apărării.

Kievul nu vede semne că Rusia a renunțat la un plan de a înconjura capitala ucraineană, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului ucrainean al Apărării, Oleksander Motuzyanyk. „Deocamdată nu vedem mișcarea forțelor inamice departe de Kiev”, a spus el într-un briefing televizat. Statul major al forțelor armate al Ucrainei a susținut că trupele ruse sunt „slăbite, dezorientate” și „despărțite de logistică și forțele principale”.

Forțele ucrainene au preluat controlul deplin asupra orașului Irpin, la câțiva mile de Kiev. Primarul zonei, Oleksandr Markushyn. a spus că Irpin a fost „eliberat” și că soldații ruși „s-au oferit să se predea”. Statele Unite nu pot confirma cine deține controlul orașului Irpin, a declarat un înalt oficial american al apărării.

Soldații ruși care au capturat locul dezastrului nuclear de la Cernobîl au condus neprotejați printr-o zonă extrem de toxică numită „Pădurea Roșie”, ridicând nori de praf radioactiv, au declarat lucrătorii de la Cernobîl pentru Reuters. Cele două surse au spus că au văzut tancuri rusești și alte vehicule blindate deplasându-se prin Pădurea Roșie, care este partea cea mai contaminată radioactiv a zonei din jurul Cernobîlului.

Aproape 5.000 de oameni, inclusiv aproximativ 210 de copii, au fost uciși în orașul devastat Mariupol de când Rusia a invadat Ucraina luna trecută, a declarat un purtător de cuvânt al primarului. Vadym Boichenko a spus că Mariupol se află în pragul unei catastrofe umanitare și trebuie evacuat complet, aproximativ 160.000 de civili fiind prinși în oraș fără putere.

Ministrul Economiei al Ucrainei, Iulia Svyrydenko, a declarat că războiul a costat până acum țara 564,9 miliarde de dolari (429,3 miliarde de lire sterline) în ceea ce privește daunele aduse infrastructurii, pierderea creșterii economice și alți factori. Opt mii de kilometri (4.970 de mile) de drumuri și 10 m² de locuințe au fost deteriorați sau distruși în urma luptelor, a spus ea într-o postare online.

Imaginile video care pretind să arate tortura prizonierilor de război ruși sunt investigate de guvernul ucrainean. Filmul, care nu a fost verificat, pare să arate soldați ucraineni care scot trei ruși cu glugă dintr-o dubă înainte de a-i împușca în picioare.

Președintele american Joe Biden a spus că „nu își va cere scuze” după ce a părut să ceară demiterea lui Putin săptămâna trecută. Întrebat de un reporter dacă regretă că a spus că Putin nu ar trebui să rămână la putere, Biden a spus: „Nu am formulat atunci, nici acum, o schimbare de politică. Îmi exprimam indignarea morală pe care o simțeam”

