LIVE TEXT Negocieri pentru o întâlnire Zelensky - Putin. A treia noapte de bombardamente asupra Ucrainei. Asalt și explozii în Kiev. Biden îi sancționează direct pe Putin și Lavrov

ACTUALIZARE 00.11 Se aud focuri în districtul Solomensky din Kiev.

#BREAKING : The fight is now taking place in the Solomensky district of #Kiev . #UkraineUnderAttack #UkraineRussia #UkraineKonflikt pic.twitter.com/7cZtgtDnhz

Armata ucraineană a doborât un avion rusesc SU-25 în apropiere de Kalinovka, regiunea Vinnytsia, potrivit șefului Administrației regionale de stat.

O benzinărie din orașul Nikolaev a explodat după ce a fost lovită de o bombă.

ACTUALIZARE 00.10 Consiliul de securitate al Națiunilor Unite supune votului o rezoluție împotriva Rusiei.

ACTUALIZARE 00.00 Departamentul american al Apărării a confirmat că a fost lansat un atac cu nave amfibie în Mariupol.

Manevra pare parte dintr-un plan al forțelor militare ruse de delimitare a regiunii Donbas și de continuare a acaparării centrelor populate.

ACTUALIZARE 23.42 Purtătorul de cuvânt a adăugat că Ucraina este gata să discute despre pace și despre o posibilă încetare a focului, transmite agenția Reuters, citată de The Guardian.

Mai devreme, Departamentul american de Stat a indicat că se îndoiește că Moscova are planuri legitime pentru eforturi diplomatice, indicând că Rusia trebuie mai întâi să înceteze bombardamentele asupra Ucrainei.

"Vedem acum că Moscova sugerează că diplomația trebuie să se desfășoare sub amenințarea armei, sau în timp ce rachetele, mortierele și artileria au drept țintă poporul ucrainean", a declarat purtătorul de cuvânt Ned Price. "Aceasta nu este diplomație reală. Acestea nu sunt condiții pentru o diplomație reală".

Vineri seară s-au semnalat explozii puternice în Kiev. În partea de vest a capitalei ucrainene sunt schimburi de focuri intense.

Air raid warning in Kyiv. And missiles being fired on the capital. I’ve counted three large strikes in past five minutes. Watching from my window and seeing the sky light up; roar of explosions reverberating across the city.