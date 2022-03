LIVE TEXT Moscova a folosit 95% din forțele mobilizate la graniță, recrutează sirieni pentru un război urban. "Rusia pur și simplu a ras orașul Volnovakha". Zelenski: Dumnezeu nu va ierta, va fi o zi a judecății

O tânără cântă la vioară într-un adăpost, undeva în Ucraina

ACTUALIZARE 02.41 Două clădiri rezidențiale au fost distruse în loviturile aeriene din Ovruch, regiunea Zhytomyr din nordul Ucrainei.

Two residential buildings and an employment center were destroyed in air strikes in #Ovruch. Several apartment buildings were damaged. pic.twitter.com/B7XLLqjbmZ — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022

ACTUALIZARE 02.10 Forțele ruse au intensificat bombardamentele asupra orașelor din centru, nord și sud, a declarat consilierul prezidențial Oleksiy Arestovich pentru postul local Belsat TV, citat de The Guardian.

"Cel mai recent val de rachete a căzut odată cu venirea nopții", a declarat el.

Harkov încă luptă, în timp ce toate regiunile din Chernihiv sunt atacate cu rachete.

Oficialul a spus că situația este "catastrofală" în suburbiile Bicha, Hostomel și Irpin ale Kievului, unde eforturile de evacuare a locuitorilor au eșuat duminică.

El a subliniat că guvernul face tot ce poate pentru a relua operațiunile de evacuare, transmite Associated Press.

ACTUALIZARE 02.01 Imagini din Ucraina au rulat astăzi pe posturile rusești de televiziune Rusia 24, Canal 1 și Moscova 24. A fost, desigur, încă o reușită raportată de Anonymous, care a spart serviciile de streaming Wink și Ivi din Federația Rusă.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU — Anonymous (@YourAnonNews) March 6, 2022

ACTUALIZARE 01.58 La Dnipro răsună sirenele care avertizează că urmează bombardamente.

ACTUALIZARE 01.39 Între timp, în unul dintre locurile unde ucrainenii se adăpostesc așteptând să treacă pericolul de moarte, se aude o vioară.

What we do in bomb shelters when they bomb us from the sky pic.twitter.com/SzielSRxIj — Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) March 6, 2022

ACTUALIZARE 01.37 Forțele armate din Ucraina au eliberat orașul Chuguev din regiunea Harkov.

Ministerul Apărării de la Kiev precizează că rușii au pierderi mari.

ACTUALIZARE 01.22 Potrivit Wall Street Journal, Rusia recrutează sirieni pentru un război urban în Ucraina.

Nu este clar câți astfel de luptători ar fi fost identificați, dar unii dintre ei sunt deja în Rusia și se pregătesc să se alăture forțelor trimise în Ucraina, a indicat un oficial american.

Confom unei publicații din Deir Ezzor - Siria, Rusia le-a oferit voluntarilor între 200 și 300 de dolari să meargă în Ucraina și să opereze ca forțe de gardă pentru 6 luni.

ACTUALIZARE 01.00 95% din forțele rusești masate la graniță înainte de invazie sunt acum în Ucraina, potrivit unui oficial american al Apărării citat de CNN.

Invadatorii au folosit 600 de rachete.

Convoiul care se îndrepta spre Kiev este blocat și nu se știe cât de departe se află de Capitală.

ACTUALIZARE 00.35 Potrivit raportului zilnic al Statului Major ucrainean, militarii ruși se aprovizionează din Belarus, aducând prin zona de excludere de la Cernobîl combustibil și alte mijloace necesare.

ACTUALIZARE 00.21 Pe străzile micului oraș Volnovakha din regiunea Donețk sunt împrăștiate cadavre.

"Rusia pur și simplu a ras orașul de 25 de mii de locuitori", spune jurnalistul Kyiv Independent Illia Ponomarenko, care a crescut la Volnovakha.

My fellow townsmen fleeing Volnovakha tell me lots of dead bodies are scattered in the streets.

Russia simply swept the town of 25,000 off. — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 6, 2022

În această seară, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că și Volnovakha va primi statut de "oraș erou".

ACTUALIZARE 00.09 Trupele rusești au tras spre jurnalistul elvețian Guillaume Briquet, l-au oprit în regiunea Mykolaiv, l-au târât din mașina inscripționată "PRESA" și l-au jefuit.

Soldații i-au luat pașaportul, 3 mii de euro, obiectele personale, casca, materialul filmat și laptopul. În acest moment, jurnalistul este internat într-un spital din Ucraina.

Imagini cu el au fost postate de Consiliul Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei.

"Rusia a anunțat că mâine va bombarda întreprinderile industriei de apărare. Multe se află în orașe, cu civili în jur. Este crimă. Pur și simplu crimă. Și nu am văzut niciun lider al lumii să reacționeze la asta astăzi, niciun politician occidental", a declarat Zelenski duminică seară.

"Îndrăzneala agresorului este un semnal clar pentru Vest că sancțiunile impuse nu sunt suficiente. Nu te poți ascunde de toată această realitate. Nu te poți ascunde de crimele din Ucraina".

"Îi vom pedepsi pe toți cei care comit atrocități în acest război. Vom găsi fiecare ticălos care ne bombardează orașele, oamenii, care a tras cu rachete, care a dat ordine. Nu veți avea un loc liniștit pe acest pământ - cu excepția mormântului", a declarat Zelensky.

"Astăzi este Duminica Iertării. Dar noi nu vom ierta sute și sute de victime. Mii și mii de suferințe. Și Dumnezeu nu va ierta. Nu astăzi. Nu mâine. Nicioodată. Și în loc de o zi a iertării, va fi o Zi a Judecății".

Aproape de miezul nopții, au reînceput bombardamentele în Harkov.

Cum arăta orașul duminică:

This is #Kharkiv, east #Ukraine, on 6 March 2022.



Before Putin began his barbaric war against the Ukrianian people, Kharkiv was a vibrant city of 1.5 million people. How can the world let this happen?!?pic.twitter.com/MYcQlapJFI — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 6, 2022

ŞTIRILE ZILEI