LIVE TEXT Invazie în Ucraina. Ziua 5 | Capitala rezistă eroic. Explozii se aud din nou dimineață în Kiev și la Harkov. Clădire lovită de rachetă la Chernihiv. Zelensky: 24 de ore cruciale pentru Ucraina

Invazie în Ucraina / FOTO: https://www.facebook.com/theministryofdefence

ACTUALIZARE 05.32 Se aud noi explozii în apropiere de Kiev și la Harkov.

ACTUALIZARE 05.28 O femeie a fost rănită după ce un proiectil a lovit o clădire din orașul Chernihiv, transmite The Kyiv Independent.

ACTUALIZARE 05.17 Președintele SUA, Joe Biden, va avea o videoconferință cu liderii din Vest, cu partenerii și aliații la ora 04.15 pm GMT - ora 18.15 la București, pentru a discuta despre cele mai noi date privind invazia Rusiei în Ucraina și despre un răspuns coordonat, a indicat Casa Albă într-un comunicat de presă.

ACTUALIZARE 05.01 O rachetă a lovit o clădire rezidențială din centrul orașului Chernihiv. Două etaje sunt cuprinse de flăcări, potrivit Serviciului ucrainean de comunicații speciale, citat de The Guardian.

Numărul victimelor nu este cunoscut.

Chernihiv se află la 150 de km nord-est de Kiev.

ACTUALIZARE 04.39 Se semnalează un raid aerian la Chernihiv. Locuitorii sunt alertați spre cel mai apropiat adăpost.

ACTUALIZARE 04.30 Explozii se aud din nou în capitala Kiev și la Harkov luni dimineață, a anunțat Serviciul de comunicații speciale al Ucrainei.

În Kiev a fost liniște pentru câteva ore, menționează autoritatea pe canalul de Telegram, citată de The Guardian.

ACTUALIZARE 04.15 Statul major al forțelor armate ucrainene anunță că Rusia suferă pierderi semnificative.

Bilanț valabil pentru duminică, ora 18.00: pierderi de militari - în jur de 4.500; tancuri pierdute: 150, vehicule – peste 700, rezervoare de combustibil – 60, sisteme Buk – 1, sisteme Grad – 4, elicoptere – 26.

ACTUALIZARE 04.00 Google a dezactivat temporar unele instrumente Google Maps în Ucraina, care oferă informații live despre condițiile de trafic și despre aglomerația din diverse locuri.

Gigantul tehnologic a declarat că a luat măsura pentru siguranța comunităților locale, după ce s-a consultat inclusiv cu autoritățile regionale, relatează Reuters.

ACTUALIZARE 03.49 Mai multe bombardiere şi avioane de vânătoare au decolat din peninsula Crimeea, îndreptându-se spre oraşe din Ucraina, a informat agenţia ucraineană de presă UNIAN, transmite dpa preluată de Agerpres.

Capitala Kiev şi al doilea oraş ca mărime, Harkov, precum şi Mikolaiv, în apropiere de Marea Neagră şi Herson, în partea de sud a ţării, se numără printre ţinte.

Informaţiile nu au putut fi verificate în mod independent.

ACTUALIZARE 03.47 Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, și omologii săi din G7 reiterează răspunsul unit la invazia Rusiei.

"Împreună sprijinim poporul ucrainean și impunem costuri și consecințe severe pentru a trage Rusia la răspundere pentru războiul ales", a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price. "Suntem alături de Ucraina și recunoaștem curajul și eroismul poporului ucrainean", a adăugat el.

La întrunirea desfășurată în sistem videoconferință au participat miniștrii de Externe din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene și ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba.

ACTUALIZARE 03.33 Serviciul de comunicații speciale de stat al Ucrainei a anunțat că luptătorii din Belarus sunt în drum spre Ucraina, transmite The Guardian.

"Luptători din Belarus zboară acum spre Ucraina", a indicat agenția într-un comunicat pe contul său Telegram.

Naționalitatea forțelor rămâne neclară.

Potrivit mai multor surse citate de The Kyiv Independent, un aparat Ilyushin Il-76 va decola cu trupe bieloruse spre Ucraina.

ACTUALIZARE 03.31 Printr-un referendum, Belarus a aprobat duminică o nouă constituție, prin care renunță la statutul non-nuclear al țării.

Astfel, Belarus ar putea permite Rusiei să plaseze arme nucleare pe teritoriul său.

65,16% dintre cetățeni ar fi susținut aceste modificări constituționale.

În plus, președintele Alexander Lukașenko și-a extins puterile executive.

ACTUALIZARE 03.16 Rubla s-a prăbușit cu 30% față de dolarul american la deschiderea piețelor financiare, un record istoric.

Este prima zi de tranzacționare după ce Occidentul a anunțat cele mai drastice sancțiuni economice impuse vreodată Rusiei, ca urmare a invadării Ucrainei.

ACTUALIZARE 03.10 Canada anunță că, pentru a ajuta poporul ucrainean, trimite provizii militare suplimentare care au fost solicitate – veste antiglonț, ochelari pentru vedere nocturnă, măști de gaz și căști.

Valoarea ajutorului se ridică la 17,6 milioane de euro.

Ministrul canadian al Apărării, Anita Anand, a subliniat că o misiune de luptă "nu este pe masă acum".

To help the people of Ukraine defend themselves, we’re sending them additional military supplies that have been requested – including night vision goggles, body armour, gas masks, and helmets. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 27, 2022

ACTUALIZARE 03.08 Banca Centrală Europeană: Faliment sau faliment probabil al filialei europene a băncii rusești Sberbank

ACTUALIZARE 03.03 Și Cipru închide spațiul aerian pentru aeronavele rusești.

ACTUALIZARE 02.57 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se exprimă în favoarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană

ACTUALIZARE 02.27 Sancțiunile impuse de Australia președintelui Vladimir Putin și membrilor guvernului său au intrat în vigoare, a anunțat premierul Scott Morrison.

Pe lângă Putin, pe lista celor sancționați se numără: ministrul de Externe Serghei Lavrov, Ministrul Apărării Serghei Șoigu, premierul Mikhail Mishustin, ministrul de Interne Vladimir Kolokoltsev.

VEZI și Lacrimi și mesaje de sprijin pentru Ucraina pe mai multe stadioane europene. Jucătorii ucraineni Roman Yaremchuk, Oleksandr Zinchenko și Vitaliy Mykolenko, ovaționați

ACTUALIZARE 02.00 Trupele ruse încearcă să reia ofensiva asupra Kievului. Statul major al forțelor armate ale Ucrainei: se pregătește o traversare cu ponton lângă Demidov.

Statul major al forţelor armate ucrainene a descris ziua de duminică drept "un moment dificil" pentru armată, subliniind că trupele ruse "continuă să bombardeze aproape în toate direcţiile", transmite Reuters.

ACTUALIZARE 01.32 Negocierile dintre Rusia și Ucraina vor începe la prima oră.

ACTUALIZARE 01.27 Președintele Zelensky a avut noi convorbiri cu premierul Marii Britanii și cu președintele Poloniei. Au căzut de acord asupra unor acțiuni viitoare. "Coaliția anti-război în acțiune!", a scris președintele Ucrainei.

Zelensky i-a comunicat lui Boris Johnson că următoarele 24 de ore sunt cruciale pentru Ucraina, informează Reuters, care citează un purtător de cuvânt din Downing Street.

Au urmat convorbiri cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

ACTUALIZARE 01.17 Președintele din Belarus, Alexander Lukașenko, avertizează Occidentul că sancțiunile împing Kremlinul să declanșeze al treilea război mondial.

"Acum se vorbește mult împotriva sectorului bancar, gazului, petrolului, SWIFT", a spus Lukașenko, duminică seară. "E mai rău decât războiul. Acest lucru împinge Rusia într-un al treilea război mondial. Trebuie să fim reținuți aici pentru a nu avea probleme. Pentru că războiul nuclear este sfârșitul tuturor", a subliniat Lukașenko, potrivit Daily Mail.

ACTUALIZARE 01.05 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, îi mulțumește Patriarhului Constantinopolului, Bartolomeu, pentru "o conversație caldă". "Cuvintele dumneavoastră sunt precum mâini care ne susțin în aceste timpuri dificile. Ucrainenii simt sprijinul spiritual și puterea rugăciunilor dumneavoastră", a scris Zelensky.

Regatul Unit al Marii Britanii va oferi încă 53 de milioane de dolari Ucrainei pentru asistență umanitară, a anunțat biroul premierului Boris Johnson.

Thank you for the warm conversation, Your All-Holiness #Bartholomew. Your words are like hands that hold us up in this difficult time. Ukrainians feel the spiritual support and strength of your prayers. We hope for the soonest peace. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

ACTUALIZARE 01.00 Se aud explozii puternice la Harkov, semn al unui nou atac dur declanșat de ruși.

Local outlets reported that aerial strike on a bridge on Oskil river in Kupyansk, Kharkiv Oblast pic.twitter.com/thpURysZ2X https://t.co/thpURysZ2X https://t.co/coxxKzMidY — AlexandruC4 (@AlexandruC4) February 27, 2022

Potrivit ministrului ucrainean de Interne, cel puțin 352 de civili au fost uciși de la declanșarea invaziei, dintre care 14 copii. Peste 1.600 de persoane au fost rănite, dintre care 116 copii.

do not be afraid



to stand up to evil



no matter how powerful it seems



at the dawn



the flag will still be there — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 27, 2022

ACTUALIZARE 00.30 Cel mai mare avion din lume, un Antonov AN-225, Mriya, a fost distrus într-un atac al rușilor la aeroportul Hostomel din apropierea Kievului, transmite președinția ucraineană.

"Poate că Rusia ne-a distrus 'Mriya' ('Visul' în trad.), dar nu va putea niciodată să ne distrugă visul pentru un stat european puternic, liber și democratic", a transmis ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba.

The biggest plane in the world "Mriya" (The Dream) was destroyed by Russian occupants on an airfield near Kyiv. We will rebuild the plane. We will fulfill our dream of a strong, free, and democratic Ukraine. pic.twitter.com/Gy6DN8E1VR — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 27, 2022

ACTUALIZARE 00.22 11 nave de transport ale Federației Ruse, fiecare cu câte un batalion, se îndreaptă spre Odesa, într-o încercare de a lansa un asalt.

ACTUALIZARE 00.11 Imagini din satelit arată un convoi militar rusesc de 5 km lungime în apropiere de Kiev. Convoiul a fost identificat încă de duminică dimineață.

Potrivit Maxar Technologies, convoiul a fost semnalat lângă Ivankiv, care se află la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de capitala Ucrainei, pe drumul P-02-02.

Maxar a identificat camioane cu combustibil și logistică, pe lângă tancuri, vehicule de infanterie și de artilerie autopropulsată.

A three-mile column of Russian troops and tanks have been seen "moving towards Kyiv" in satellite imagery taken on Sunday.



Follow the latest updates on our liveblog https://t.co/9rnc9UHXw6 — The Telegraph (@Telegraph) February 27, 2022

Între timp, hackerii Anonymous dau jos site-ul Președinției Rusiei.

Ucraina a depus plângere împotriva Rusiei la Curtea Internațională de Justiție, a confirmat duminică președintele Volodimir Zelensky.

Plângerea se referă la interpretarea, aplicarea și îndeplinirea Convenției din 1948.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

