LIVE TEXT Invazie în Ucraina - Kievul rezistă eroic. Noaptea a început cu bombardamente grele în mai multe locuri. Ministrul ucrainean de Interne: 352 de civili au fost uciși. Ucraina dă în judecată Rusia la Haga

ACTUALIZARE 01.00 Se aud explozii puternice la Harkov, semn al unui nou atac dur declanșat de ruși.

Regatul Unit al Marii Britanii va oferi încă 53 de milioane de dolari Ucrainei pentru asistență umanitară, a anunțat biroul premierului Boris Johnson.

ACTUALIZARE 00.30 Cel mai mare avion din lume, un Antonov AN-225, Mriya, a fost distrus într-un atac al rușilor la aeroportul Hostomel din apropierea Kievului, transmite președinția ucraineană.

"Poate că Rusia ne-a distrus 'Mriya' ('Visul' în trad.), dar nu va putea niciodată să ne distrugă visul pentru un stat european puternic, liber și democratic", a transmis ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba.

The biggest plane in the world "Mriya" (The Dream) was destroyed by Russian occupants on an airfield near Kyiv. We will rebuild the plane. We will fulfill our dream of a strong, free, and democratic Ukraine. pic.twitter.com/Gy6DN8E1VR

ACTUALIZARE 00.22 11 nave de transport ale Federației Ruse, fiecare cu câte un batalion, se îndreaptă spre Odesa, într-o încercare de a lansa un asalt.

ACTUALIZARE 00.11 Imagini din satelit arată un convoi militar rusesc de 5 km lungime în apropiere de Kiev. Convoiul a fost identificat încă de duminică dimineață.

Potrivit Maxar Technologies, convoiul a fost semnalat lângă Ivankiv, care se află la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de capitala Ucrainei, pe drumul P-02-02.

Maxar a identificat camioane cu combustibil și logistică, pe lângă tancuri, vehicule de infanterie și de artilerie autopropulsată.

O explozie deosebit de puternică a fost filmată la Cherkasy.

Între timp, hackerii Anonymous dau jos site-ul Președinției Rusiei.

Ucraina a depus plângere împotriva Rusiei la Curtea Internațională de Justiție, a confirmat duminică președintele Volodimir Zelensky.

Plângerea se referă la interpretarea, aplicarea și îndeplinirea Convenției din 1948.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.