LIVE TEXT Incendiul de la centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare de acest fel din Europa, a fost stins. Nivelul de radiații, în limite normale. Forţele militare ruse au preluat controlul asupra centralei

ACTUALIZARE 09.15. Forţele militare ruse au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, au anunţat vineri autorităţile locale, relatează Reuters.

"Personalul operaţional monitorizează situaţia de la reactoarele centralei", au informat pe social media autorităţile locale. Acestea au adăugat că eforturile depuse au ca obiectiv asigurarea faptului că operaţiunile sunt în conformitate cu cerinţele de securitate.

ACTUALIZARE 06.40 Serviciile de urgență ucrainene anunță că, de la ora 06.20, incendiul de la centrala nucleară Zaporojie a fost stins.

ACTUALIZARE 06.05 "Sunt profund îngrijorat de situația de la centrala Zaporizhzhia. Am vorbit cu premierul Ucrainei, Denys Shmygal. Agenția internațională pentru energie nucleară monitorizează situația și este în contact strâns cu autoritatea de reglementare și cu operatorul de specialitate din Ucraina", a transmis directorul general al Agenției internaționale pentru energie nucleară, Rafael Mariano Grossi.

El a făcut apel la părți să se abțină de la acțiuni care pot pune în pericol centrala.

I'm deeply concerned with situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Spoke with #Ukraine PM Denys Shmygal; @IAEAorg's monitoring and in close contact with #Ukraine's nuclear regulator and operator. I appeal to parties to refrain from actions that can put NPPs in danger. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 4, 2022

ACTUALIZARE 05.54 40 de persoane și 10 vehicule sunt implicate în stingerea incendiului de la Zaporojie, a transmis Ministerul pentru Situații de Urgență din Ucraina.

Potrivit primarului din Energodar, tirurile rusești s-au oprit.

TIME a compilat mai multe secvențe cu tirurile care au lovit complexul centralei nucleare în această noapte.

Watch: Russian troops shell Europe’s largest nuclear power station in Enerhodar, Ukraine. The plant accounts for about one quarter of Ukraine’s power generation https://t.co/s1PcvYXAI9 pic.twitter.com/FKowRFJHDe — TIME (@TIME) March 4, 2022

ACTUALIZARE 05.42 Serviciile de urgență ucrainene transmit că sunt împiedicate de trupele ruse să intervină la stingerea focului care continuă la centrala nucleară.

"Forțele de ocupație nu permit unităților de salvare publică SES să înceapă să elimine consecințele focului", au transmis Serviciile de urgență pe Telegram.

Potrivit lor, una dintre clădirile complexului continuă să ardă. Flăcările au cuprins etajele 3, 4 și 5. Clădirea se află în afara complexului de reactoare.

ACTUALIZARE 05.22 Se pare că încă mai sunt flăcări. Un purtător de cuvânt al centralei, Andriy Tuz, a transmis pe Telegram că există un pericol real și a cerut oprirea tirurilor cu armament greu spre transformatoarele centralei de la Zaporojie, transmite The Guardian.

ACTUALIZARE 05.18 Agenția internațională pentru energie atomică pune în alertă, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, Centrul de urgență și pentru incidente, ca răspuns la situația gravă de la centrala nucleară Zaporizhzhia.

IAEA puts its Incident and Emergency Centre (@IAEAIEC) in full 24/7 response mode due to serious situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in #Ukraine. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

ACTUALIZARE 05.15 Primarul din Energodar, Dmitri Orlov, a anunțat că sunt persoane rănite la centrala Zaporizhzhya.

ACTUALIZARE 05.08 Departamentul american al Energiei a activat Echipa de răspuns la incidente nucleare și monitorizează situația împreună cu Departamentul Apărării, comisia care reglementează domeniul nuclear în Statele Unite - NRC și cu Casa Albă, a anunțat secretarul american al Energiei, Jennifer Granholm.

Reactoarele centralei Zaporojie sunt protejate de structuri robuste de izolare și sunt închise în siguranță, a mai subliniat Granholm.

The plant’s reactors are protected by robust containment structures and reactors are being safely shut down. 3/3 — Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) March 4, 2022

ACTUALIZARE 04. 49 Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a vorbit cu Volodimir Zelensky și a anunțat că va convoca o reuniune de urgență a Consiliului de securitate al Națiunilor Unite pentru situația din zona centralei nucleare Zaporojie, a transmis biroul de presă din Downing Street 10.

Premierul britanic îl acuză pe Putin că pune în pericol întreaga Europă.

"Prim-ministrul a spus că acțiunile nesăbuite ale președintelui Putin ar putea amenința în mod direct siguranța întregii Europe", se arată într-un comunicat oficial.

I've just spoken to President @ZelenskyyUa about the gravely concerning situation at Zaporizhzhia nuclear power station.



Russia must immediately cease its attack on the power station and allow unfettered access for emergency services to the plant. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022

ACTUALIZARE 04.28 Autoritățile din Ucraina au transmis Agenției internaționale de specialitate că focul de la centrala nucleară Zaporojie nu a afectat echipament esențial, iar personalul ia măsuri de precauție.

#Ukraine tells IAEA that fire at site of #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant has not affected “essential” equipment, plant personnel taking mitigatory actions. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

ACTUALIZARE 03.55 Autoritatea ucraineană de reglementare în domeniul energiei atomice a transmis agenției internaționale de specialitate că nu există nicio modificare a nivelului de radiații la centrala Zaporojie.

Incendiul pare că a fost stins, potrivit imaginilor webcam.

#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a avertizat într-un mesaj postat pe Facebook că luptele din apropierea centralei de la Zaporizhzhia pot genera o catastrofă.

El a cerut încetarea luptelor și a reamintit ce s-a întâmplat la Cernobîl.

Zelensky a subliniat că forțele ruse știu exact înspre ce trag.

"Armata rusă a deschis focul asupra centralei Zaporojie. Niciun stat, cu excepția Rusiei, nu a deschis vreodată focul asupra reactoarelor nucleare. Pentru prima dată în istoria omenirii, un stat terorist recurge la teroarea nucleară. Numai o acțiunea europeană imediată poate opri trupele ruse", a spus Zelensky.

ACTUALIZARE 03.41 Casa Albă monitorizează situația de la Zaporojie, a confirmat un oficial citat de CNN.

S-a confirmat că președintele SUA, Joe Biden, a vorbit la telefon cu președintele ucrainean, Volodimir Zelensky.

Directorul centralei nucleare a declarat că sunt îndeplinite toate normele de siguranță, a transmis șeful Administrației regionale Zaporizhzhia.

ACTUALIZARE 03.40 Al treilea reactor al centralei nucleare de la Zaporojie a fost oprit și deconectat de la sistem. Doar al patrulea funcționează.

Nivelul de radiații este în limite normale.

"A treia unitate a fost deconectată de la sistemul energetic unificat (doar Unitatea 4 operează). Din cele 6 reactoare, unul este operațional în acest moment", a transmis Serviciul ucrainean de urgență.

Important information from Zaporizhzhia NPP:



At the moment, the third power unit was shut down at the plant and only the fourth unit is working;

The radiation and fire safety conditions at the nuclear power plant are within normal limits. pic.twitter.com/qspIFz8O7x — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

ACTUALIZARE 03.31 Directorul general al Agenției internaționale a energiei atomice vorbește cu premierul Ucrainei, Denys Shmygal, cu autoritatea ucraineană de reglementare și cu operatorul de la centrala Zaporojie și face apel la oprirea folosirii forței. El avertizează că este un pericol sever dacă sunt lovite reactoarele.

IAEA Director General @RafaelMGrossi speaks with #Ukraine PM Denys Shmygal and with Ukrainian nuclear regulator and operator about serious situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, appeals for halt of use of force and warns of severe danger if reactors hit. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

ACTUALIZARE 03.27 Pompierilor li s-a permis accesul în curtea centralei nucleare.

Anunțul a fost făcut de șeful administrației regionale militare, Oleksandr Starukh.

Fire brigades were allowed to enter the territory of the Zaporozhye nuclear power plant



This was announced by the head of the #Zaporozhye regional military administration Oleksandr Starukh. — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

ACTUALIZARE 03.13 Agenția internațională pentru energie atomică a transmis că este în contact cu autoritățile ucrainene.

#Ukraine: IAEA is aware of reports of shelling at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (NPP), in contact with Ukrainian authorities about situation. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

ACTUALIZARE 03.12 Niveluri ridicate de radiații ar fi fost detectate în apropierea centralei de la Zaporojie, care furnizează 25% din energia Ucrainei, a declarat un oficial guvernamental pentru Associated Press.

A government official told The Associated Press that elevated levels of radiation were detected near the site of the Zaporizhzhia nuclear plant, which provides about 25% of Ukraine’s power generation. https://t.co/SfWloHNODw — The Associated Press (@AP) March 4, 2022

ACTUALIZARE 03.02 "O amenințare pentru securitatea lumii! În urma bombardamentelor necruțătoare (...) centrala nucleară Zaporojie este în flăcări!!!” a postat primarul localității Energodar din apropiere, Dmitro Orlov.

El a cerut încetarea imediată a bombardamentelor.

ACTUALIZARE 02.55 Raiduri aeriene au loc la Odesa, Bila Tserkva și în regiunea Volyn.

Locuitorii sunt îndemnați să meargă spre cel mai apropiat adăpost.

ACTUALIZARE 02.49 Centrala continuă să fie bombardată.

Zaporizhzhya NPP continues to be shelled pic.twitter.com/KsZXqTNVb3 — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

ACTUALIZARE 02.38 Ministrul Afacerilor Externe, Dmitro Kuleba, face apel la încetarea focului în zona centralei nucleare de la Zaporojie! "Dacă explodează, va fi de 10 ori mai mare decât Cernobîl! Rușii trebuie să înceteze focul imediat".

"Armata rusă trage din toate părțile asupra CNE Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa. Incendiul a izbucnit deja. Dacă va exploda, va fi de 10 ori mai mare decât Cernobîl! Rușii trebuie să înceteze imediat focul, să permită pompierilor, să stabilească o zonă de securitate!", a transmis Kuleba.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

ACTUALIZARE 02.35 Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a lăudat într-o intervenție la CNN efortul creativ al forțelor ucrainene.

"Luptă curajos pe străzi și în afara orașelor lor și luptă foarte creativ", a spus Kirby.

Pentagonul crede în continuare că Rusia rămâne concentrată pe asedierea capitalei.

Convoiul de la nord de Kiev se află acum la aproximativ 25 de km de centru și încearcă să se apropie. "Sunt încă în afara orașului, dar credem că intenția lor este să încerce să încercuiască Kievul și, în cele din urmă, să îl ocupe", a declarat Kirby.

ACTUALIZARE 02.33 Pompierii nu pot ajunge la locul incendiului din cauza bombardamentelor.

ACTUALIZARE 02.23 Noi imagini de la centrala Zaporizhzhia, supusă unui tir rusesc intens.

Surveillance cameras captured moments of the shelling of the #Zaporizhzhia NPP pic.twitter.com/ZNLX4pZeXI — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

ACTUALIZARE 02.18 Confruntând imaginile de pe webcam de la centrala nucleară Zaporojie cu harta Google, se pare că fumul care se distinge clar la un moment dat provine de la o clădire administrativă a centralei.

ACTUALIZARE 02.09 Primarul din Energodar, unde se află centrala nucleară Zaporojie, Dmitry Orlov, face apel la încetarea imediată a bombardamentelor. Aceasta este cea mai mare centrală nucleară din Europa.

Mayor of #Energodar Dmitry Orlov urged to immediately stop shelling the nuclear power plant pic.twitter.com/HMZXJf1cLb — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

We would like to remind you that #Zaporozhye NPP is the largest in #Europe



The consequences can be terrible pic.twitter.com/4acqum2O83 — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

ACTUALIZARE 01.51 Fum la centrala nucleară de la Zaporojie, în urma bombardamentelor din această noapte.

Pe imaginile surprinse de webcam s-a putut distinge momentul în care în curtea centralei ar fi căzut ceea ce pare un proiectil.

This is what the situation at the #Zaporizhzhia NPP looks like right now pic.twitter.com/1q5qguBMLs — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

As a result of the shelling at the #Zaporozhye nuclear power plant, a fire started. The exact location of the fire is being specified. CCTV cameras at the plant show flames and smoke. pic.twitter.com/XoN2TzAVJu — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

ACTUALIZARE 01.50 Departamentul pentru Securitate Internă al SUA le va permite ucrainenilor aflați în Statele Unite să rămână în țară, ca formă de ajutor umanitar. Ei se vor bucura de un Statut de Protecție Temporară, care se aplică persoanelor ce s-ar confrunta cu dificultăți extreme dacă ar fi forțate să se întoarcă în țările devastate de conflicte armate. Regimul se aplică persoanelor care se află deja în Statele Unite.

"Atacul premeditat și neprovocat al Rusiei asupra Ucrainei a dus la un război în desfășurare, la violențe fără sens și la ucraineni forțați să caute refugiu în alte țări", a declarat secretarul Departamentului pentru Securitate Internă, Alejandro Mayorkas. "În aceste vremuri extraordinare, vom continua să oferim sprijinul și protecția noastră cetățenilor ucraineni din Statele Unite", a subliniat el.

ACTUALIZARE 01.49 Guvernul ceh a aprobat un transfer de arme și muniție către Ucraina în valoare de peste 700 de mii de dolari.

ACTUALIZARE 01.38 Se dau lupte în apropiere de centrala nucleară de la Zaporizhzhia, a confirmat primarul din Energodar, Dmitry Orlov.

ACTUALIZARE 01.30 Și platforma Deutsche Welle este blocată în Rusia. Utilizatorii Twitter au și ei probleme.

ACTUALIZARE 01.22 Rusia a dislocat în Ucraina 90% din forțele care au fost poziționate la graniță înainte de invazie, a arătat o sursă de la Pentagon, citată de FT.

Miercuri se aprecia că au fost mobilizate 82% din totalul acestor forțe.

Potrivit celor mai recente date ale Statului Major al Armatei ucrainene, din cele 117 grupuri tactice de batalion rusești complet echipate și pregătite pentru a ataca, nu au rămas mai mult de 6 în Ucraina.

According to the data of General Staff of UA Army, as of 00:00 EET on March 3, out of 117 completed and equipped BTGs for the attack on Ukraine, no more than 6 remain which are not now in Ukrainehttps://t.co/0FiLWJ7PJF — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 3, 2022

ACTUALIZARE 01.04 Armata rusă avertizează că "mercenarii" străini din Ucraina nu vor avea drepturile stabilite prin legile internaționale și nici nu vor avea statut de prizonieri de război.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Rusia a declarat că, "în cel mai bun caz", aceștia se pot aștepta să fie urmăriți penal ca infractori.

"Îi îndemnăm pe toți cetățenii străini care ar putea avea planuri să meargă și să lupte pentru regimul naționalist de la Kiev să se gândească de două ori înainte de a ne sta în cale", a subliniat Igor Konashenkov, potrivit TASS.

El a mai ținut să precizeze că toate actele de sabotaj comise de mercenari în Ucraina au fost săvârșite cu arme furnizate de Vest. Konashenkov a spus că mercenarii străini au atacat armata rusă, convoaiele de aprovizionare și avioanele rusești.

ACTUALIZARE 01.00 Platformele Facebook, BBC și Meduza au fost blocate în Rusia.

ACTUALIZARE 00.40 Forțele aeriene ucrainene raportează distrugerea a încă 3 avioane rusești.

Este vorba despre 3 aparate Su-30SM, Su-34 și Su-25.

Au fost doborâte și elicoptere inamice.

Air defense today destroyed three more aircraft of the #Russian invaders.



The Su-30SM, Su-34 and Su-25 of the russian invaders went into the minus.



Enemy helicopter losses are being specified, - Command of the Air Force of the Armed Forces of #Ukraine.#RussiaUkraineWar — EMPR.MEDIA (@EuromaidanPR) March 3, 2022

ACTUALIZARE 00.37 Secretarul de stat american, Antony Blinken, a ajuns la Bruxelles, unde va participa la reuniuni ministeriale G7 și NATO și la întâlniri bilaterale cu aliații și cu partenerii SUA.

.@SecBlinken has arrived in Brussels for the G7 Ministerial, the @NATO Ministerial, and meetings with his EU counterparts. pic.twitter.com/ZaX9uSNJf6 — Ned Price (@StateDeptSpox) March 3, 2022

ACTUALIZARE 00.32 O explozie puternică a fost semnalată la Kiev.

ACTUALIZARE 00.13 Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat că joi au fost distruse 20 de vehicule militare rusești lângă baza aeriană din Hostomel.

At least 4 BMD-4s of the Russian Airborne Troops/VDV destroyed by the special forces of the Defence Intelligence of Ukraine in Hostomel. Ukraine claimed 10.pic.twitter.com/nKoghNHBjJ — Status-6 (@Archer83Able) March 3, 2022

Vehiculele arse erau marcate cu V, semn că s-au aflat printre forțele armate mobilizate în Belarus.

Din această zonă, din apropiere de Hostomel, pornea convoiul de peste 60 de km semnalat în ultima săptămână în imaginile surprinse prin satelit.

ACTUALIZARE 00.00 La finalul unei zile marcate în prima parte de declarațiile de la Moscova, iar în a doua parte de discuția liberă a lui Volodimir Zelensky cu jurnaliștii, pentru câteva clipe, în Kiev e liniște. "Armele iau o pauză", a transmis jurnalistul Illia Ponomarenko, de la The Kyiv Independent. Liniștea a durat doar o oră.

La Harkov se aud din nou avioanele joi seară. Explozii sunt semnalate în oraș, potrivit mai multor surse de presă.

Imagini surprinse cu drona arată distrugerile din orașul Borodyanka, din apropiere de Kiev.

Drone footage showed destruction of buildings and burnt out Russian military vehicles in Ukraine’s Borodyanka, a town near Kyiv where locals claimed they had repelled a Russian assault https://t.co/fxUQvGWe9W pic.twitter.com/VWdon9Pzrf — Reuters (@Reuters) March 3, 2022

Eforturile de susținere a Ucrainei continuă de pe frontul diplomatic până la cel umanitar. Decizia de a trimite arme în Ucraina a fost cea corectă, a subliniat cancelarul Germaniei, Olaf Scholz.

Premierul Canadei, Justin Trudeau, a anunțat crearea unui program pentru ucrainenii care vor să emigreze temporar. Vor fi eliminate multe din cererile de viză. "Va fi cel mai rapid și sigur mod de a veni în Canada", a subliniat Trudeau. Pentru ucrainenii care au rude cetățeni canadieni, va fi implementat un program special pentru dobândirea rezidenței.

