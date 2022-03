LIVE TEXT Comandant rus, ucis în Ucraina. Putin interzice importurile și exporturile pentru anumite produse. Fitch retrogradează Rusia la categoria C. Zelenski: Se va găsi o altă benzinărie. Lumea nu crede în viitorul Rusiei

Vladimir Putin | Foto: Shutterstock

ACTUALIZARE 03.08 După anunțul băncii centrale de la Moscova privind noile reguli pentru valută, la bancomate s-au format cozi.

Central Bank of #Russia temporarily stops selling cash currency to citizens



Bank customers may withdraw not more than $10 thousand in cash. The rest is only in rubles at the market rate on the day of withdrawal.



There are queues at ATMs in #Moscow again. pic.twitter.com/whwajTw7Mx — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022

ACTUALIZARE 02.57 Forțele armate ucrainene l-au eliminat pe comandantul regimentului din regiunea Volgograd, locotenent colonelul Yuri Agarkov.

Armed Forces of #Ukraine eliminated the commander of the regiment from the Volgograd region, Lieutenant Colonel Yuri Agarkov. pic.twitter.com/sLkmUgkkBK — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022

ACTUALIZARE 02.50 Ministrul ucrainean al Energiei spune că angajații de la centrala nucleară Zaporizhzhya luați ostatici sunt torturați.

Potrivit lui, Rusia plănuiește să folosească personalul în scopuri de propagandă.

#Ukrainian Energy Minister said that the employees of the Zaporizhzhya NPP taken hostage are being tortured



In addition, #Russian propaganda plans to use the personnel of the nuclear power plant for its own purposes. pic.twitter.com/bQ7IaywBih — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022

ACTUALIZARE 02.15 Artyom Pryimenko avea 16 ani și era campionul Ucrainei la sambo. Avea doi frați mai mici.

El și întreaga lui familie au fost uciși în loviturile aeriene din Sumy.

In #Sumy, 16-year-old Artyom Pryimenko, the champion of #Ukraine in sambo, was killed during an airstrike. His entire family died with him, including two younger brothers. pic.twitter.com/MAov4aobaX — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022

ACTUALIZARE 01.52 "Perspectiva ca avioane de luptă 'la dispoziția Guvernului Statelor Unite ale Americii' să plece dintr-o bază SUA/NATO din Germania pentru a zbura în spațiul aerian care este contestat cu Rusia deasupra Ucrainei ridică serioase îngrijorări pentru întreaga alianță NATO", a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby.

Surprindere la Washington după propunerea Poloniei de a pune la dispoziție avioanele MiG-29. Pentagon: Perspectiva ridică îngrijorări serioase pentru întreaga Alianță NATO. Nu credem că propunerea e sustenabilă

ACTUALIZARE 01.43 Statele Unite atrag atenția că există riscul ca Rusia să pună mâna pe structuri de cercetare biologică din Ucraina.

ACTUALIZARE 01.35 Mulți soldați ruși care au fost trimiși în Belarus sunt demoralizați și frustrați, nu vor să meargă la război, transmite Hanna Liubakova.

#Ukraine We hear from people on the ground that many Russian soldiers waiting in #Belarus are demoralised and frustrated, and are not happy to go to war. It’s obvious that the Kremlin lost this reputationally and morally. As any other dictator,he simply can’t stop,wanting to ruin pic.twitter.com/fEL0z0T1vp — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 8, 2022

ACTUALIZARE 01.13 Vladimir Putin a emis un ordin prin care restricționează sau interzice importurile și exporturile pentru anumite produse și materii prime. O listă a produselor nu a fost definitivată de guvern, potrivit agenției de stat RIA, preluată de CNN.

De asemenea, guvernul va trebui să alcătuiască în 2 zile lista statelor care ar urma să fie afectate. Potrivit RIA, restricțiile nu vor implica produse sau materii prime necesare cetățenilor pentru nevoile proprii.

Între timp, agenția Fitch a anunțat că a retrogradat Rusia la categoria C.

ACTUALIZARE 01.07 A 25-a brigadă motorizată a Rusiei din cadrul Armatei a 6-a s-a retras pe teritoriul Federației Ruse din direcția Harkov, în urma pierderii capacității de luptă, anunță Statul Major ucrainean.

ACTUALIZARE 01.00 Banca centrală a Rusiei a anunțat o nouă politică, permițându-le cetățenilor cu conturi în valută să retragă până la 10 mii de dolari până pe 9 septembrie.

Tot ce depășește această sumă trebuie retras în ruble la cursul pieței, potrivit BBC Rusia.

Vânzarea de valute străine a fost suspendată în Rusia până pe 9 septembrie

ACTUALIZARE 00.05 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat decizia anunțată de președintele Joe Biden privind interzicerea importurilor de petrol din Rusia.

"Îi sunt recunoscător personal președintelui Biden pentru decizia sa, pentru leadership, pentru acest semnal foarte puternic către întreaga lume. Fie Rusia va respecta legile internaționale și nu va porni războaie, fie nu va avea bani să pornească războaie", a declarat liderul de la Kiev.

"Lumea nu crede în viitorul Rusiei, nu vorbește despre asta. Niciun cuvânt, nicio perspectivă. Ei înțeleg totul. Ei vorbesc despre noi. Ne ajută. Se pregătesc să ne sprijine în efortul de reconstrucție", a declarat Zelenski.

"Se va găsi o altă benzinărie. Dar nu e totul despre bani. Interzicerea importurilor de petrol rusesc în Statele Unite va slăbi statul terorist economic, politic și ideologic, pentru că este vorba despre libertate și despre viitorul spre care se îndreaptă lumea".

Zelenski a anunțat că va exista un nou "Plan Marshall" pentru Ucraina.

Potrivit celor mai recente date din teren, forțele rusești mută vehicule și echipamente blindate la nord-est și sud-vest de aeroportul Antonov, la mai puțin de o oră de centrul orașului Kiev.

Rusia a încercat în mod repetat să ia aeroportul de când a invadat.

NEW: Russia's military is moving armored vehicles and equipment to the northeast and southwest of Antonov Airport, less than a hour from downtown Kyiv.



Senior U.S. defense officials have said that Russia has repeatedly tried to take the airport since invading.



:@Maxar pic.twitter.com/DWiDoTikAH — Jack Detsch (@JackDetsch) March 8, 2022

Între timp, în Rusia, sunt cozi la McDonald's. Compania a anunțat că închide temporar cele 850 de restaurante.

LIVE TEXT Ziua a 13-a de război. Sunt așteptate atacuri la Kiev și Odesa. Rusia anunță noi coridoare umanitare, după ce încetarea focului a fost încălcată repetat. SUA renunță la petrolul rusesc

LIVE TEXT Război în Ucraina - ziua 12. Forțele ruse și-au intensificat bombardamentele, iar evacuarea civililor a fost din nou împiedicată. Moscova anunță încetarea focului în anumite orașe marți dimineața

LIVE TEXT Ucraina invadată de ruși - Ziua 11. Ruşii au avariat gazoductul Donețk-Mariupol şi un aeroport. SUA au dat „undă verde” țărilor NATO pentru a furniza avioane de luptă Ucrainei

LIVE TEXT A zecea zi de război în Ucraina. Explozii puternice la Harkov. Evacuarea civililor, amânată din cauza încălcării acordului de încetare a focului. Premierul israelian s-a întâlnit cu Putin. Negocieri ruso-ucrainene, posibil luni

LIVE TEXT A noua zi de război în Ucraina. Primarul din Mariupol cere coridor umanitar pentru evacuarea civililor. Armata ucraineană ar fi lansat o contraofensivă în regiunea Harkov

LIVE TEXT A opta zi de război în Ucraina | Putin: Ucrainenii și rușii sunt "un singur popor", dar ucrainenii sunt "amenințați și spălați pe creier" | A treia rundă de negocieri ar putea avea loc săptămâna viitoare

LIVE TEXT A șaptea zi de rezistență eroică în Ucraina. Orașul Herson a fost ocupat de ruși. Noi bombardamente în Kiev, Harkov și Mariupol

LIVE TEXT Ucraina invadată de ruși - Ziua 6. Atacuri la Harkov și asupra capitalei Kiev. Cinci persoane au murit după ce turnul televiziunii a fost lovit de rachete. Un spital a fost distrus în Harkov

LIVE TEXT Invazie în Ucraina. Ziua 5 | Preşedintele Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la UE. Casa Albă: Un război nuclear are loc o singură dată. Forţele ruse, în apropiere de o importantă centrală nucleară

LIVE TEXT A patra zi a invaziei | Se aud din nou împușcături și sunetul sirenelor în Kiev | UE, decizii fără precedent și sancțiuni noi pentru Rusia

LIVE TEXT A treia zi a invaziei Rusiei în Ucraina | Rușii au reluat ofensiva asupra capitalei | Un copil a murit după ce tirurile de artilerie trase de ruși au lovit un spital oncologic

LIVE TEXT A doua zi de asalt în Ucraina: Lupta pentru Kiev. Vehicule militare ucrainene au intrat în Kiev pentru a apăra oraşul. Guvernul cheamă cetăţenii la arme

LIVE TEXT. Război în Ucraina. Trupele ruse au preluat controlul asupra Insulei Șerpilor și asupra perimetrului fostei centrale de la Cernobîl. Ucraina anunță joi seara că 57 de persoane au murit și 169 au fost rănite

Ziua în care Rusia a invadat Ucraina. Vladimir Putin: Am decis să lansăm o acțiune militară specială. Operațiunea are ca scop protejarea populației. Biden: Poporul Ucrainei, victima unui atac neprovocat, nejustificat

