LIVE TEXT Casa Albă: Ar trebui să fim atenți ca Rusia să nu folosească eventual arme chimice sau biologice în Ucraina. Lege semnată de Zelenski: Civilii au voie să folosească arme împotriva militarilor ruși

ACTUALIZARE 00.50 Președintele Volodimir Zelenski a promulgat o lege prin care civilii au voie să folosească arme împotriva militarilor ruși.

Legea este în vigoare pe întreaga perioadă în care este instituită legea marțială.

ACTUALIZARE 00.31 Casa Albă a avertizat că Rusia ar putea folosi arme chimice în Ucraina sau ar putea înscena o operațiune "sub steag fals" în acest sens.

Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a menționat că este un tipar clar și a respins acuzațiile lansate de Rusia privind dezvoltarea de arme chimice de către Statele Unite în Ucraina, notează CNN.

"Acum că Rusia a făcut aceste acuzații false, iar China pare că a sprijinit această propagandă, cu toții ar trebui să fim atenți ca Rusia să nu folosească eventual arme chimice sau biologice în Ucraina sau să creeze o operațiune sub steag fals folosindu-le. Este un model clar".

Psaki a remarcat, de asemenea, "precedentul lung și bine documentat al Rusiei în utilizarea armelor chimice”, precum și modelul său de "a acuza Occidentul de încălcările pe care Rusia însăși le comite".

This is preposterous. It’s the kind of disinformation operation we’ve seen repeatedly from the Russians over the years in Ukraine and in other countries, which have been debunked, and an example of the types of false pretexts we have been warning the Russians would invent.