LIVE TEXT Bombardamente în Harkov. "Rusia pur și simplu a ras orașul Volnovakha". Zelenski: Vom găsi fiecare ticălos care ne bombardează. Nu veți avea un loc liniștit pe acest pământ, cu excepția mormântului

ACTUALIZARE 01.00 95% din forțele rusești masate la graniță înainte de invazie sunt acum în Ucraina, potrivit unui oficial american al Apărării citat de CNN.

Invadatorii au folosit 600 de rachete.

Convoiul care se îndrepta spre Kiev este blocat și nu se știe cât de departe se află de Capitală.

ACTUALIZARE 00.35 Potrivit raportului zilnic al Statului Major ucrainean, militarii ruși se aprovizionează din Belarus, aducând prin zona de excludere de la Cernobîl combustibil și alte mijloace necesare.

ACTUALIZARE 00.21 Pe străzile micului oraș Volnovakha din regiunea Donețk sunt împrăștiate cadavre.

"Rusia pur și simplu a ras orașul de 25 de mii de locuitori", spune jurnalistul Kyiv Independent Illia Ponomarenko, care a crescut la Volnovakha.

