LIVE TEXT A zecea zi de război în Ucraina. Rusia trimite încă o mie de mercenari. Șoigu: Forţele ruse nu au tras în civili, au înfiinţat "coridoare umanitare". Zelenski critică dur NATO pentru că nu închide cerul Ucrainei

ACTUALIZARE 06.24 New York Times: Cantități masive de arme noi, inclusiv rachete antiaeriene și Stingers, au fost livrate vineri Ucrainei. Au fost cel puțin 14 transporturi

ACTUALIZARE 06.10 Potrivit CNN, Rusia este gata să trimită încă o mie de mercenari în Ucraina.

Mercenarii ruși au fost implicați deja în acțiunile din mai multe locuri, a indicat săptămâna aceasta un oficial american al Apărării.

ACTUALIZARE 06.08 Au loc lupte pe străzile din Sumy. Locuitorii sunt rugați să nu se deplaseze și să se adăpostească.

ACTUALIZARE 05.48 Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, l-a informat vineri pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, despre obiectivele a ceea ce Moscova numeşte o "operaţiune militară specială" în Ucraina, potrivit agenţiei de ştiri Interfax, preluată de Agerpres.

Rusia a folosit arme de înaltă precizie pentru a dezactiva infrastructura militară a Ucrainei, a spus Şoigu. El a respins, de asemenea, afirmaţiile Ucrainei conform cărora armata rusă a tras în ţinte civile, spunând că forţele ruse au înfiinţat "coridoare umanitare" în zonele aflate sub controlul ei pentru a permite civililor să scape în siguranţă.

Şoigu s-a plâns, de asemenea, că Ucraina a militarizat şi a penalizat populaţia din sud-estul ţării.

Agenţiile ruse au informat că şefii de stat major ai Rusiei, Ucrainei şi Franţei au vorbit la telefon.

ACTUALIZARE 05.35 Potrivit Pentagonului, Rusia a lansat peste 500 de rachete în Ucraina într-o săptămână de la declanșarea invaziei.

Au fost folosite diferite tipuri de rachete.

ACTUALIZARE 05.15 Peste 1,2 milioane de oameni au părăsit Ucraina de la declanșarea invaziei ruse, arată datele Națiunilor Unite.

ACTUALIZARE 05.00 Portul strategic Mariupol din estul Ucrainei este supus unei blocade de către armata rusă şi unor atacuri nemiloase, a declarat astăzi primarul. "Deocamdată, căutăm soluţii la problemele umanitare şi toate mijloacele posibile pentru a scoate Mariupol din blocadă", a spus Vadim Boitcenko într-un mesaj postat la ora 22:00 GMT pe contul Telegram al primăriei.

"Prioritatea noastră este să stabilim o încetare a focului astfel încât să putem reface infrastructura vitală şi să înfiinţăm un coridor umanitar pentru a aduce alimente şi medicamente în oraş", a adăugat el.

Cucerirea de către forţele ruse a acestui oraş cu o populaţie de aproximativ 450.000 de locuitori, situat pe malul Mării Azov, ar fi un punct de cotitură important în invazia Ucrainei. Ar face posibilă realizarea unei joncţiuni între forţele ruse care provin din Crimeea anexată, şi care au ocupat deja porturile cheie Berdiansk şi Herson, şi trupele separatiste şi ruse din Donbas, notează Agerpres.

În linia de comunicare obișnuită a rușilor, primarul oraşului Mariupol a fost acuzat joi de trupele de ocupație că vrea ca oraşul să fie asediat, pentru că a distrus poduri pentru a împiedica locuitorii să plece.

ACTUALIZARE 04.39 "Zelenski oferă inspirația unei macro-figuri istorice. Întâlnirea cu președintele Zelenski cu o zi înainte de invazie și apoi reîntâlnirea în ziua invaziei - nu știu dacă știa că e născut pentru asta", i-a declarat actorul Sean Penn lui Anderson Cooper, la CNN.

"Dar era clar că eram în prezența a ceva ce - și, repet, un lucru reflectat în atât de mulți ucraineni - care era nou pentru lumea modernă în ceea ce privește curajul, demnitatea. Și iubirea pe care o emană și felul în care a unificat acea țară. Cred că domnul Putin a contribuit la asta", a subliniat Sean Penn.

"Dar acesta este un moment extraordinar și am fost profund impresionat și mișcat de el, și îngrozit pentru el și pentru Ucraina", a recunoscut Penn.

ACTUALIZARE 04.15 Singapore impune sancțiuni băncilor rusești.

Este pentru prima dată în mulți ani când Singapore impune sancțiuni care nu au fost aprobate în prealabil de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite.

ACTUALIZARE 03.31 Federația Internațională de Gimnastică a anunțat că, începând de luni, atleții și oficialii ruși și bieloruși, inclusiv arbitrii, nu mai pot lua parte la competițiile internaționale sau la competițiile sub sigla FIG.

ACTUALIZARE 03.17 Managementul centralei nucleare Zaporizhzhya din Energodar este pe mâinile ucrainenilor, în timp ce trupele rusești controlează perimetrul centralei.

ACTUALIZARE 03.10 Bombardiere americane B-52 Stratofortress au efectuat vineri exerciții deasupra flancului estic al NATO, alături de militarii germani și de cei români, în semn de unitate.

Cele mai mari bombardiere strategice ale Forțelor Aeriene Americane au decolat de la baza RAF Fairford a Forțelor Aeriene Regale - Marea Britanie și au efectuat exerciții de sprijin aerian apropiat și misiuni de integrare, conform unui comunicat al Forțelor Aeriene Americane staționate în Europa. Aparatele B-52 au zburat apoi în România, unde au continuat antrenamentul pentru sprijin aerian apropiat, ca parte a misiunilor desfășurate de grupul pentru bombardiere (BTF).

ACTUALIZARE 02.55 Ambasadorul american la Națiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield, a indicat că trupele rusești sunt la 30 de km de a doua centrală nucleară a Ucrainei ca mărime, Yuzhnoukrainsk, situată în sudul țării, regiunea Mykolaiv.

ACTUALIZARE 02.53 Se aud mai multe explozii în Harkov.

Cetățenii sunt îndemnați spre cel mai apropiat adăpost.

⚡️Multiple explosions heard in Kharkiv.



Residents are asked to go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 5, 2022

Ucraina a cerut Germaniei armament greu.

Potrivit AFP, este vorba despre tancuri, submarine și elicoptere de luptă. Un purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării a declarat că mai multe echipamente sunt gata să fie trimise.

ACTUALIZARE 02.38 Oficiali americani și aliați care monitorizează situația din Ucraina au observat că Rusia a schimbat strategia ofensivei aviatice. Acum, forțele rusești se concentrează pe bombardarea orașelor pe care le controlează, a declarat pentru CNN o sursă din comunitatea de informații.

"Armamentul greu este denumit așa și pentru daunele pe care le poate provoca", a declarat oficialul. "Lovesc fără discriminare, de unde și victimele civile", a mai precizat sursa CNN.

"Este o abordare foarte crudă". Leadershipul rus și Putin "au un standard complet diferit când vine vorba despre respect pentru viața umană", a mai arătat sursa citată.

ACTUALIZARE 02.31 Autoritățile ucrainene au publicat o listă cu piloții bieloruși care au participat la atacurile asupra Ucrainei.

A fost folosită baza aeriană militară Lida, iar principalul scop a fost lovirea populației civile și a infrastructurii Ucrainei.

Mai devreme, apăruseră informații despre un parașutist din Belarus care a fost capturat în Ucraina și care era dispus să dea situația exactă a forțelor rusești mobilizate la graniță.

ACTUALIZARE 02.16 Echipa națională de fotbal a Ucrainei a cerut FIFA amânarea partidei cu Scoția pentru calificarea la Cupa Mondială, partidă programată pe 24 martie.

FIFA a confirmat că a primit cererea și a anunțat că este în contact cu UEFA și cu Federația de fotbal a Scoției pentru găsirea unei soluții.

"FIFA își exprimă adânca solidaritate cu toți cei afectați de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Noi informații vor fi furnizate în timp util", a transmis forul.

VEZI și "Fotbalul ne ține împreună". Lacrimi și mesaje de sprijin pentru Ucraina pe mai multe stadioane europene. Jucătorii ucraineni Roman Yaremchuk, Oleksandr Zinchenko și Vitaliy Mykolenko, ovaționați

ACTUALIZARE 02.00 Samsung a suspendat furnizarea de telefoane și chipuri în Federația Rusă.

ACTUALIZARE 01.59 Autoritățile ucrainene au dat publicității secvențe din interiorul camerei de control a centralei Zaporizhzhia. Potrivit CNN, este vorba despre imagini surprinse înainte ca rușii să se impună în zonă.

Materialul este însoțit de un mesaj către forțele rusești: "Opriți focul asupra infrastructurii periculoase. Opriți focul imediat! Amenințați securitatea întregii lumi!".

Responsabilii ucraineni avertizează că funcționarea unor instalații poate fi întreruptă iremediabil dacă se continuă atacarea infrastructurii.

ACTUALIZARE 01.45 Membrii Senatului american au fost invitați la o întâlnire prin Zoom, sâmbătă, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat o sursă pentru NBC News.

ACTUALIZARE 01.30 Ucraina are disponibile, la 9 zile de la declanșarea invaziei rusești, mai bine de jumătate din aeronavele sale militare, a declarat un oficial american al Apărării, citat de Reuters.

ACTUALIZARE 01.15 Operațiunile rușilor sunt concentrate pe încercuirea capitalei Kiev și a orașului Harkov, punct cheie pentru înaintare.

Forțele ruse continuă operațiunea ofensivă cu ajutorul aviației și folosind arme de mare precizie, a transmis Statul Major ucrainean într-un bilanț al zilei de vineri.

ACTUALIZARE 01.01 Șeful companiei rusești Aeroflot, Mikhail Poluboyarinov, a părăsit funcția și, cel mai probabil, și Rusia.

Vineri, șeful companiei aeriene Pobeda, Andrei Kalmykov, a demisionat și el. Și-a anunțat decizia într-o scrisoare trimisă angajaților.

The head of Aeroflot, Mikhail Poluboyarinov, has left his post and probably #Russia as well



Earlier, the head of Pobeda Airlines, Andrei Kalmykov, also left his post. On March 4, he published a farewell letter to the employees. pic.twitter.com/RUIyKqGIrU — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

Între timp, tot mai multe companii refuză să mai desfășoare operațiuni în Rusia.

Companies that refused to work in #Russia because of the invasion of #Ukraine



Thank you for support! pic.twitter.com/YW2MkXZst7 — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

ACTUALIZARE 00.45 Yachturile magnaților ruși Alexei Mordashov și Gennady Timchenko au fost confiscate în Italia.

De asemenea, a fost confiscată vila din Toscana a fostului deputat al Dumei de Stat Oleg Savchenko.

ACTUALIZARE 00.40 Forțele armate ucrainene atrag atenția că rușii folosesc bombe cu submuniție în Pokrovsk, regiunea Donețk. Nu s-au înregistrat victime.

Folosirea acestor bombe asupra civililor poate constitui crimă de război, a avertizat vineri Amnesty International.

Kremlinul a negat folosirea acestui tip de muniție.

ACTUALIZARE 00.20 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat decizia NATO de a nu impune o zonă de interdicție de zbor. "NATO a decis în mod deliberat să nu protejeze cerul de deasupra Ucrainei", a transmis Zelenski în deja obișnuitul mesaj postat la miezul nopții.

"Garanții de securitate și promisiuni. Determinarea alianțelor. Valori care par să fi murit. Summitul NATO a avut loc astăzi. Un summit slab. Un summit confuz. Un summit care arată că nu toată lumea ia în considerare lupta pentru libertate a fi principalul scop al Europei. Toate birourile de informații NATO știu foarte bine planurile inamicului. Au confirmat și că Rusia vrea să continue ofensiva, cât poate de puternic. De 9 zile vedem un război brutal. Ne distrug orașele. Ne bombardează locuitorii, copiii, zonele rezidențiale, bisericile, școlile. Au distrus tot ce asigură o viață normală. Și vor să continue.

Știind că noi lovituri și victime sunt inevitabile, NATO a decis deliberat să nu închidă cerul deasupra Ucrainei. Credem că țările NATO însele au creat un narativ cum că închiderea cerului deasupra Ucrainei ar provoca agresiunea directă a Rusiei asupra NATO. Asta e auto-hipnoză a celor care sunt slabi, lipsiți de încredere, deși au arme, de multe ori mai puternice ca ale noastre. Trebuia să te gândești la oameni. La umanitatea însăși. Și ce părere aveți de summitul ăsta? Toți oamenii care vor muri începând de astăzi vor muri și din cauza voastră. Din cauza slăbiciunii voastre. Din cauza lipsei voastre de unitate", a declarat Zelenski.

Reamintim că miniştrii de Externe din statele NATO, care au participat ieri la o reuniune extraordinară la Bruxelles, au luat în calcul ideea unei "zone interzise de zbor" deasupra Ucrainei, dar au convenit ca avioanele NATO să nu opereze peste spațiul aerian ucrainean, după cum a precizat secretarul general, Jens Stoltenberg.

ACTUALIZARE 00.11 Scopul Rusiei nu este să împartă Ucraina, ci caută doar garanții pentru propria securitate, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit NEXTA.

În opinia sa, Rusia vrea să "elibereze" Ucraina de "ideologia nazistă" și de prezența infrastructurii NATO.

#Russia does not aim to divide #Ukraine into parts, but only seeks guarantees of its own security, Peskov said.



In his opinion, Russia wants to free Ukraine "from Nazi ideology" and the presence of "NATO infrastructure". pic.twitter.com/hEziXIU0C2 — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

Rusia așteaptă a treia rundă a negocierilor cu autoritățile ucrainene și speră că Kievul va asculta cererile Moscovei, a mai spus Peskov.

Între timp, la Kiev: "Eu și întreaga Ucraină vedem și simțim sprijinul lumii întregi. Vă mulțumim pentru asta, OAMENI!". Este mesajul transmis vineri seară de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, mulțimii impresionante adunate la Tbilisi, în capitala Georgiei.

Zelenski a transmis mesaje online și protestatarilor din Vilnius, Frankfurt, Bratislava, Prague, Lyon și Paris.

"Prieteni din toată lumea, vă vedem și vedem sprijinul vostru. Sunteți minunați! Continuați să ajutați", postase mai devreme și primarul din Kiev.

La metroul transformat în adăpost, locuitorii Kievului așteaptă ziua în care sirenele nu vor mai da semnalul amenințării rusești.

ŞTIRILE ZILEI