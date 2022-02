LIVE TEXT A treia noapte de bombardamente în Ucraina. Se duc lupte grele la sud de Kiev. Sabotori ruși poartă însemne ucrainene. Kievul este amenințat și dinspre nord și est. Zelensky: "Nu putem pierde capitala"

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky

ACTUALIZARE 03.25 Kazahstanul a refuzat solicitarea Moscovei de a participa cu trupe la ofensiva în Ucraina, potrivit unor surse NBC.

ACTUALIZARE 03.22 Lupte grele se duc în zona stației de metrou Beresteiska din Kiev, într-o zonă centru de afaceri.

Heavy battle near the Beresteiska metro station in #Kyiv.



This is within the M07 business loop. Kyiv proper. pic.twitter.com/QArEUpMphE — The Intel Crab (@IntelCrab) February 26, 2022

ACTUALIZARE 03.12 Zeci de focuri de armă și de explozii se aud din zona Shulyavka.

ACTUALIZARE 03.05 Bombardamente intense sunt raportate în apropierea unei centrale electrice de la nord de Kiev. Forțele ruse încearcă să preia controlul pentru a doua oară în 24 de ore asupra stației din Troieshchyna. Armata ucraineană respinge atacurile.

ACTUALIZARE 02.58 Ministrul Apărării din Ucraina avertizează că rușii se pot deghiza în angajați ai forțelor armate ucrainene și ai altor agenții de apărare, dar pot purta și haine civile.

ACTUALIZARE 02.55 Sabotori ruși îmbrăcați cu uniforme ale Poliției Naționale au ucis soldați ucraineni de la un punct de control de la Vasylkiv. Imediat a sosit un camion cu militari ruși. Luptele continuă.

ACTUALIZARE 02.51 Orașul Nikolaev, situat în apropierea Mării Neger, a fost apărat. Toate atacurile pe calea aerului au fost respinse.

ACTUALIZARE 02.40 La mai puțin de 30 de km sud de Kiev, în Vasylkiv, armata rusă încearcă să aducă trupe pe calea aerului.

Forțele ucrainene au doborât în această zonă un avion rusesc IL-76 care transporta militari.

ACTUALIZARE 02.25 Un număr mare de vehicule militare se îndreaptă din Belarus spre Ucraina.

ACTUALIZARE 02.20 Serie de explozii puternice la marginea Kievului, notează CNN.

ACTUALIZARE 02.12 Președintele Zelensky a postat un mesaj de mulțumire adresat președintelui Poloniei și poporului polonez, "pentru ajutorul lor efectiv și concret în aceste vremuri dificile".

Polonia a trimis vineri un convoi cu muniție în Ucraina.

Сухопутні війська ЗС України повідомляють:



Батальйони територіальної оборони Києва отрмали NLAW



Kyiv territorial defence have NLAW. Welcome to hell.#NLAW #ukraineunderattack #russianukrainianwar #russianwar pic.twitter.com/GMiMEMKAqg — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022

ACTUALIZARE 02.10 O explozie puternică s-a auzit în Kiev.

ACTUALIZARE 02.00 60 de sabotori au fost uciși în Kiev, a anunță consilierul ministrului de Interne, Viktor Andrusiv.

#FLASH: About 60 saboteurs were killed in Kyiv today. Dozens of amateurs to mark were detained - Interior Ministry adviser Viktor Andrusiv pic.twitter.com/mfPqmC3EJp — Update Ukraine situation (@_conflitfrance) February 25, 2022

Se duc lupte grele în apropiere de Vasylkiv, la sud de capitală, unde încearcă să intre forțele rusești.

Ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite, Vasily Nebenzya, a declarat că "sarcinile operațiunii rusești în Ucraina vor fi îndeplinite în curând". "Nu există nicio dovadă în privința morții unor civili în Ucraina ca rezultat al acțiunilor Federației Ruse", a susținut el.

ACTUALIZARE 01.38 Casa Albă cere Congresului american să aprobe un ajutor de 6,4 miliarde de dolari pentru Ucraina.

ACTUALIZARE 01.20 Președintele Ucrainei i-a cerut premierului israelian Naftali Bennett să găzduiască și să ajute la medierea negocierilor dintre Kiev și Moscova, a declarat pentru CNN ambasadorul Ucrainei în Israel.

Potrivit lui Yevgen Korniychuk, Ierusalimul este de preferat Minskului, unde au avut loc discuțiile anterioare.

ACTUALIZARE 01.15 Oamenii care se adăpostesc la Cherkasy cântă imnul Ucrainei.

Între timp, în stația de metrou din Kiev:

ACTUALIZARE 01.06 Gruparea de hackeri Anonymous a spart baza de date a Ministerului rus al Apărării și a postat-o online. Este vorba de emailuri, telefoane și parole ale oficialilor

ACTUALIZARE 01.02 După cum era preconizat, Rusia, care are drept de veto, a blocat rezoluția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite prin care se condamnă invadarea Ucrainei.

11 state membre au votat în favoarea rezoluției, 3 s-au abținut (China, India și Emiratele Arabe Unite) și Rusia a votat împotrivă.

Votul în sine reprezintă însă o victorie, notează The Guardian, pentru că arată că Rusia a fost singura care a votat împotrivă, în timp ce China s-a abținut. China a fost convinsă să adopte această poziție după ce "a condamna" a fost înlocuit cu "a deplânge" și după ce a fost eliminată o referire la președintele Rusiei.

ACTUALIZARE 01.00 Zelensky a precizat că a vorbit la telefon cu mai mulți lideri ai lumii și că a fost convenit ajutor suplimentar pentru Ucraina.

Zelensky a precizat că a vorbit cu președintele SUA, Joe Biden, cu liderii Franței, Germaniei și Olandei.

"Am convenit să fie acordat mai mult ajutor, mai mult sprijin, sprijin considerabil. Le mulțumesc tuturor liderilor și în mod special președintelui Biden", a declarat Zelensky.

ACTUALIZARE 00.42 Între timp, focuri de armă răsună în Kiev.

ACTUALIZARE 12.31 "În această noapte lansează un atac. Dușmanul va folosi toată puterea sa pe toate fronturile pentru a ne distruge apărarea. În această noapte trebuie să rămânem fermi. Soarta Ucrainei este decisă acum", a transmis președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

"Această noapte va fi mai grea decât ziua. Multe orașe din statul nostru sunt sub atac: Chernihiv, Sumy, Harkov, oamenii noștri din Donbas, din orașele din sud și Kievul în special. Nu putem pierde Capitala", a subliniat Zelensky.

Zelensky s-a referit și la bombardarea unei grădinițe. Un copil a murit și un altul a fost rănit. "Ce fel de război este ăsta? Acești copii erau neo-naziști? Sau erau soldați NATO?", s-a întrebat el.

"Această noapte va fi foarte, foarte grea. Dar dimineața va veni", a declarat președintele Ucrainei.

Forțele ruse amenință capitala dinspre nord-vest și din est.

Part 2: We can’t loose the capital, Kyiv. Tonight will be more difficult than daytime. All prayers should be with our armed forces. The night will be difficult, very difficult. But daytime will come - (translated from Ukrainian) @ZelenskyyUa. #UkraineUnderAttack #UkraineRussia pic.twitter.com/cbZL01QgOC — Update Ukraine situation (@_conflitfrance) February 25, 2022

ACTUALIZARE 00.30 Purtătoarea de cuvânt a ministrului Afacerilor Externe, Maria Zakharova, declară că relațiile cu Vestul "au atins un punct fără întoarcere".

ACTUALIZARE 00.11 Se aud focuri în districtul Solomensky din Kiev.

Armata ucraineană a doborât un avion rusesc SU-25 în apropiere de Kalinovka, regiunea Vinnytsia, potrivit șefului Administrației regionale de stat.

O benzinărie din orașul Nikolaev a explodat după ce a fost lovită de o bombă.

ACTUALIZARE 00.10 Consiliul de securitate al Națiunilor Unite supune votului o rezoluție împotriva Rusiei.

ACTUALIZARE 00.00 Departamentul american al Apărării a confirmat că a fost lansat un atac cu nave amfibie în Mariupol.

Manevra pare parte dintr-un plan al forțelor militare ruse de delimitare a regiunii Donbas și de continuare a acaparării centrelor populate.

ACTUALIZARE 23.42 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky și președintele rus Vladimir Putin discută despre locul și ora pentru a purta discuții, potrivit unui purtător de cuvânt al lui Zelensky, citat de The Guardian.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că Ucraina este gata să discute despre pace și despre o posibilă încetare a focului, transmite agenția Reuters, citată de The Guardian.

Mai devreme, Departamentul american de Stat a indicat că se îndoiește că Moscova are planuri legitime pentru eforturi diplomatice, indicând că Rusia trebuie mai întâi să înceteze bombardamentele asupra Ucrainei.

"Vedem acum că Moscova sugerează că diplomația trebuie să se desfășoare sub amenințarea armei, sau în timp ce rachetele, mortierele și artileria au drept țintă poporul ucrainean", a declarat purtătorul de cuvânt Ned Price. "Aceasta nu este diplomație reală. Acestea nu sunt condiții pentru o diplomație reală".

Vineri seară s-au semnalat explozii puternice în Kiev. În partea de vest a capitalei ucrainene sunt schimburi de focuri intense.

Air raid warning in Kyiv. And missiles being fired on the capital. I’ve counted three large strikes in past five minutes. Watching from my window and seeing the sky light up; roar of explosions reverberating across the city. — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022

Casa Albă a confirmat tot vineri seară că Statele Unite se alătură Uniunii Europene și că îi va sancționa direct pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, și pe ministrul său de Externe, Serghei Lavrov.

Putin şi Lavrov, interdicție de a intra în SUA, ca marii dictatori. Londra a îngheţat activele președintelui rus și ministrului de externe de la Moscova

Decizia a fost luată după o convorbire telefonică între președintele SUA, Joe Biden, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

"Statele Unite se alătură statelor UE în sancționarea președintelui Putin, a ministrului de Externe Lavrov și a membrilor Consiliului național de securitate al Rusiei", a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki.

Opțiunea era deja luată în considerare de ceva vreme.

