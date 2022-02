LIVE TEXT A patra zi a invaziei | UE, împotriva "mașinii de război a lui Putin". Von der Leyen: Un număr de bănci rusești vor fi scoase din SWIFT. Kiev: "Rusia ne va lovi cu tot ce are" - avertisment pentru locuitori

ACTUALIZARE 12.39 Temutul lider al Ceceniei, Ramzan Kadîrov, spune într-un material înregistrat că "nu vrea să lupte împotriva Ucrainei". Forțele sale erau considerate trupe de șoc, menite să răspândească teroarea în Ucraina.

Soldații ucraineni i-au îmbărbătat pe conaționalii lor în materiale video viralizate pe rețelele de socializare, în care îi îndemnau pe cetățeni să nu se teamă. "Știți despre ei că sunt niște soldați cu barbă, atât. Îi bărbierim noi", a fost mesajul unui soldat ucrainean.

Practic, anunțul lui Kadîrov echivalează cu o ieșire din războiul dus de Rusia în Ucraina.

The feared leader of the Chechen Republic, a constituent of the Russian Federation, say “he does not want to fight against Ukraine.” His forces were considered shock troops and meant to bread terror in Ukraine. He and his forces are out of Russia’s Ukraine war! pic.twitter.com/HfI20DCLka