ACTUALIZARE 09.38 O delegație rusă a sosit în Belarus pentru discuții cu ucrainenii, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Dmitri Peskov, potrivit agenției de presă ruse RIA Novosti. Potrivit acestuia, delegația includea reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării și ai altor departamente, inclusiv ai administrației prezidențiale.

ACTUALIZARE 09.28 „Îmi doresc sincer ca Belarusul să devină la fel de bun și sigur cum era nu demult. Fă alegerea corectă, este alegerea principală a vieții tale.” Este noul mesaj al premierului Zelenski.

ACTUALIZARE 09.23 Soldații ruși care au intrat în Harkov au întâmpinat o rezistență acerbă, conform Nexta. Imaginile arată vehicule militare distruse.

Occupiers in #Kharkiv encountered fierce resistance. Video of a destroyed military column pic.twitter.com/G7zEGLhOHA — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

ACTUALIZARE 09. 21 Armata ucraineană declară că a doborât o rachetă trasă asupra Kievului dintr-un avion Tu-22. „Forțele Aeriene ale ale Ucrainei au doborât în urmă cu câteva minute o rachetă lansată în capitala Ucrainei de pe teritoriul Republicii Belarus de un avion TU-22”, a declarat comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei , citat de The Guardian.

ACTUALIZARE 08.43 Ministrul apărării din Ucraina, Oleksii Reznikov, mândru că armata sa a arătat tuturor că poate lupta cu invazia rusă: ”72 de ore de rezistență! Lumea nu a crezut. Lumea s-a îndoit. Dar noi nu am stat pur și simplu, ci am continuat cu încredere să luptăm cu ocupantul rus! Am arătat lumii - nu vă fie frică de Rusia, fiți puternici și respingeți-o! Sprijinul pentru Ucraina trebuie să fie mai puternic! Siguranța voastră depinde de noi!”.

72 hours of resistance! The world didn’t believe. The world doubted. But we did not just stand, we confidently continue to fight with russian occupant!We showed the world - don’t be afraid, be strong & repel it! Support of must be more stronger! Your safety depends on us! pic.twitter.com/SlHhv6tGuz — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 27, 2022

ACTUALIZARE 08.38 Raiduri aeriene în capitala Ucrainei, Kiev, în această dimineață. O sirenă de raid aerian s-a auzit în jurul orei 8 dimineața. La câteva minute după pornirea sirenelor s-a auzit o explozie în partea de vest a centrului capitalei, potrivit Reuters.

Air raid alert in Kyiv.



People should go to the closest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

ACTUALIZARE 08.17 Ruşii au intrat în Harkov, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, au declarat un consilier al ministrului de Interne al Ucrainei și alți oficiali, citaţi de The Guardian. "A avut loc o pătrundere a trupelor de infanterie și mecanizate ușoare, inclusiv în partea centrală a orașului", a anunțat președintele Administrației Regionale de Stat din Harkov, Oleg Sinegubov. Acesta i-a îndemnat pe locuitorii din zonă să rămână în adăposturi.

ACTUALIZARE 08.04 "Am capturat aproximativ de 200 de soldați ruși, unii dintre ei în vârstă de 19 ani, neantrenaţi, prost echipați. Îi tratăm conform Convenției de la Geneva, conform dreptului internațional umanitar", a declarat general-maior Borys Kremenețki pentru CNN. Soldaților ruși capturați li s-a permis să-și sune părinții, au primit mâncare şi apă, a mai declarat generalul ucrainean.

ACTUALIZARE 07.21 Ministerul lituanian al Apărării a declarat pe Twitter că ajutoarele militare din țara sa au sosit în Ucraina. "Transportul cu ajutor militar lituanian a ajuns în Ucraina. Lituania va continua să acorde sprijin dragului nostru prieten Ucraina!" .

Lithuanian Ministry of Defense: A cargo with Lithuanian military assistance has arrived in Ukraine. Lithuania will continue to support our dear friend Ukraine!‌‌. pic.twitter.com/9w24QPLuto — The RAGE X (@theragex) February 26, 2022

ACTUALIZARE 7.14 Noi imagini din Vasylkiv. Flăcări uriașe și fum gros la 30 de km sud de Kiev, unde un depozit petrolier a fost lovit de o rachetă.

New video from Vasilkova



Thick pillars of smoke in the sky and intense fire



Mayor Vasilkova confirmed that an oil depot is on fire as a result of an enemy missile hit pic.twitter.com/qax74X5MNm — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

ACTUALIZARE 07.00 Google a anunțat că interzice presei ruse de stat să primească bani pentru reclame pe site-urile de Internet, aplicații sau videoclipuri pe YouTube, scrie Reuters. Citând „circumstanțe extraordinare”, YouTube a anunțat că „întrerupe capacitatea unui număr de canale de a genera bani pe YouTube”, plsarea de anunțuri fiind în mare parte controlată de YouTube. Google a adăugat că interzice, de asemenea, instituțiilor media rusești finanțate de stat să folosească publicitatea pentru a genera venituri pe site-urile și aplicațiile pe care le controlează. Mass-media rusă nu va putea cumpăra reclame prin Google Tools și nici plasa reclame pe serviciile Google, a declarat purtătorul de cuvânt Michael Aciman. „Monitoriză activ noile evoluții și vom face pași suplimentari dacă este necesar”, a spus Aciman.

ACTUALIZARE 06.50 Alerte de raid aerian în două orașe ucrainene: Rivne în vest și Luțk în nord-vest. Oamenii au fost sfătuiți să caute adăpost.

Air alarm in the regions of #Rivne and #Volyn — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

ACTUALIZARE 05.06 Depozitul petrolier Rovenki din regiunea Lugansk este în flăcări.

ACTUALIZARE 04.55 AMD și Intel nu mai trimit microcipuri în Rusia.

ACTUALIZARE 04.22 Serviciul de Urgență al Ucrainei a clarificat că bombardarea locului unde se află deșeuri radioactive în Kiev nu a dus la depresurizarea depozitului de substanțe radioactive.

A fost lovit doar gardul, iar clădirea și tancurile rămân intacte.

ACTUALIZARE 04.16 Comunicat din partea agenției ucrainene de reglementare nucleară. Potrivit unei evaluări preliminare, nu ar exista pericol în afara zonei sanitare și de protecție.

From the nuclear agency pic.twitter.com/qO62OGtEt5 — Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 27, 2022

ACTUALIZARE 04.00 Proiectilele rusești au lovit locul de depozitare a deșeurilor radioactive a filialei Kiev, Asociația Radon, potrivit Inspectoratului de Stat pentru Reglementarea Nucleară din Ucraina.

Agenția spune că personalul întreprinderii a raportat acest lucru prin telefon de la adăpost, pe fondul bombardamentelor în curs, neavând posibilitatea de a evalua amploarea distrugerii și nivelurile de radiații.

ACTUALIZARE 03.45 Berlinul a ordonat interzicerea avioanelor rusești în spațiul aerian al Germaniei, a anunțat ministrul Transporturilor, Volker Wissing.

About 01:20 EET, Russian shells hit the radioactive waste storage facility of the Kyiv branch of the Radon Association, according to Ukraine's State Inspectorate for Nuclear Regulation of Ukraine. — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 27, 2022

ACTUALIZARE 03.30 Emmanuel Macron i-a cerut președintelui din Belarus, Alexander Lukașenko, să dispună retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării sale.

"Frăția dintre popoarele belarus și ucrainean ar trebui să determine Belarus să refuze să fie vasalul Rusiei și complice de facto în războiul împotriva Ucrainei", a subliniat Macron.

Ce soir, j'ai demandé au Président Loukachenko le retrait des troupes russes de son sol. La fraternité entre les peuples biélorusses et ukrainiens devrait conduire la Biélorussie à refuser d'être le vassal et le complice de fait de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 27, 2022

ACTUALIZARE 03.10 Se aud focuri de armă dinspre centrul orașului Kiev spre zona Nivki (vestul capitalei).

The sounds of gunfire can be heard coming from the center of #Kyiv to the #Nivki area pic.twitter.com/icDdLwdtLY — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

ACTUALIZARE 02.55 "Răsăritul în Harkov? Nu, sunt forțele de ocupație ruse care bombardează împrejurimile orașului".

Це не ранок в Харкові, це окупанти стріляють по околицями міста. pic.twitter.com/lrB4vKODuA — Промисловий Портал (@ua_industrial) February 27, 2022

ACTUALIZARE 02.49 Numărul rezerviștilor din Ucraina a ajuns la 37 de mii, potrivit potrivit comandantului Forțelor Armate, Valery Zaluzhny.

ACTUALIZARE 02.42 Statele Unite se alătură liderilor Uniunii Europene, Franței, Germaniei, Italiei, Marii Britanii și Canadei pentru a se asigura că bănci rusești sancționate vor fi deconectate de la sistemul SWIFT, că sunt impuse restricții asupra Băncii Centrale Ruse și pentru a identifica și îngheța activele cetățenilor ruși incluși pe lista de sancțiuni.

As a result of Putin’s war on Ukraine, we join with leaders of EU, France, Germany, Italy, UK and Canada to ensure key sanctioned Russian banks are disconnected from SWIFT, impose restrictions on Russian Central Bank, and further identify and freeze assets of sanctioned Russians. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 27, 2022

ACTUALIZARE 02.36 Administrația capitalei Kiev le transmite locuitorilor să închidă bine ferestrele, pentru că vântul poate să ducă substanțe periculoase de la depozitul petrolier incendiat, aflat la 30 de km sud.

The fire can be seen from 20 miles north in Kyiv. https://t.co/QoirSKTyaP — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 27, 2022

ACTUALIZARE 02.14 Sateliții Starlink ai lui Elon Musk sunt activi deasupra Ucrainei, în urma unei cereri făcute de Ministrul Transformării Digitale de la Kiev, Mykhailo Fedorov.

Practic, acest lucru înseamnă că Ucraina are acces la cel mai rapid sistem de internet prin satelit creat vreodată. Rusia nu ar putea întrerupe internetul în Ucraina fără să atace cibernetic centrele de date străine.

ACTUALIZARE 02.10 Serviciul de Comunicații Speciale transmite un mesaj din partea Forțelor Armate: Harkov - atacurile au fost respinse, orașul este sub controlul Ucrainei. Multe vehicule rusești au fost distruse - tancuri, vehicule blindate etc. Case avariate în oraș, sunt răniți.

ACTUALIZARE 02.03 Atacul rușilor asupra orașului Okhtyrka a fost respins. Centrala termică locală, deși avariată, și-a reluat activitatea. Șase oameni au murit în bombardamente.

ACTUALIZARE 01.55 Explozie filmată la Harkov. Se pare că o conductă de gaz a fost afectată de bombardamente.

ACTUALIZARE 01.33 Flăcări uriașe și fum gros la 30 de km sud de Kiev, unde un depozit petrolier a fost lovit de o rachetă.

Primarul orașului Vasylkiv, Natalia Balasynovych, a declarat că a fost un bombardament masiv cu rachete balistice asupra localității și asupra aeroportului de acolo.

"Dușmanul vrea să distrugă totul în jur, dar nu va reuși. Veți vedea!", a declarat ea.

Another video of the fire at the oil depot in #Vasylkiv has appeared pic.twitter.com/Lho7iZAzpx — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

ACTUALIZARE 01.17 Cerul la Harkov.

The sky of Kharkov this Night pic.twitter.com/aIlYMZXwaJ — Update Ukraine situation (@_conflitfrance) February 26, 2022

ACTUALIZARE 01.12 Explozie masivă lângă Kiev.

Un depozit petrolier din apropiere de Vasylkiv, la 30 de km sud de Kiev, a luat foc, ca urmare a atacurilor aeriene.

A massive explosion in #Kyiv



It is reported that an oil depot near #Vasylkiv is on fire as a result of the strike. If this is true, a large-scale technogenic and environmental catastrophe is possible. pic.twitter.com/Yq1mx6ZNKZ — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Vasylkiv right now.

A local oil terminal has been targeted. Local population needs urgent evacuation. pic.twitter.com/ftf7Vo3zyX — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 26, 2022

The oil depot near Vasylkiv is on fire after the Russian missile strike, @Liveuamap reports, image via @Victorius_Prime pic.twitter.com/p7WlYhWLvp — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 26, 2022

ACTUALIZARE 01.08 Armament și echipament de protecție ajung în Ucraina din Lituania.

Meanwhile, firearms and body armor coming from Lithuania pic.twitter.com/Hwp4AXEae4 — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 26, 2022

ACTUALIZARE 01.00 Focuri de artilerie și bombardamente la Harkov.

ACTUALIZARE 12.55 Potrivit mai multor surse, cardurile de credit emise de băncile rusești deja nu mai funcționează în afara Federației Ruse.

Corespondentul NBC News la Moscova relatează că angajații hotelului în care stă i-au cerut să achite nota de plată devreme, pentru că nu erau siguri că vor mai funcționa cardurile de credit.

My hotel in Moscow asked me to settle the bill early because they aren’t sure if credit cards are going to work once SWIFT sanctions kick in. — Raf Sanchez (@rafsanchez) February 26, 2022

ACTUALIZARE 12.39 Mai multe surse confirmă că liderul forțelor militare cecene, gen. Magomed Tushaev, și întregul său regiment care a aterizat în zona Gostomel, lângă Kiev, au fost eliminați în luptele din Ucraina.

Ukrainian Security Service: Kadyrov's convoy crushed near #Gostomel



This is reported by Channel 24, citing its own sources in the Ukrainian Security Service — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Magomed Tushayev, one of Ramzan Kadyrov’s top warlords, has been killed in action in Hostomel.

Ukraine’s elite Alpha Group is reportedly fighting Chechens in the airfield. pic.twitter.com/bPHgBPK8sL — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 26, 2022

Soldații ucraineni i-au îmbărbătat pe conaționalii lor în materiale video viralizate pe rețelele de socializare, îndemnându-i pe cetățeni să nu se teamă. "Știți despre ei că sunt niște soldați cu barbă, atât. Îi bărbierim noi", a fost mesajul unui soldat ucrainean.

the laugh at the end got me!#Ukraine soldiers are like Spartans! BADASS!



"To all Ukrainian people: don't be scarred of those Chechens [brought by Russians] they're jackals and represents nothing. They're simply bearded people and we gonna shave them!"pic.twitter.com/dlmCEo2tuu — Andy a.k.a. Jin (进)(@w0ng_again) February 26, 2022

ACTUALIZARE 12.19 "10 civili nevinovați de origine greacă au fost uciși astăzi în timpul raidurilor aeriene din apropiere de Mariupol. Opriți bombardamentele acum!", a cerut într-un mesaj premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis.

De asemenea, sunt informații că la Harkov un jurnalist a fost ucis.

În luptele de la Kiev au murit 14 militari ucraineni și 6 civili. 71 de persoane au fost rănite, dintre care 25 de civili, potrivit datelor furnizate de autoritățile ucrainene.

10 innocent civilians of Greek origin killed today by Russian air strikes close to Mariupol. Stop the bombing now! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 26, 2022

ACTUALIZARE 12.15 "Am capturat în jur de 200 de soldați ruși, unii în vârstă de aproximativ 19 ani. Nu sunt antrenați deloc. Prost echipați", a declarat generalul-maior ucrainean Borys Kremenețki. "Le permitem să-și sune părinții. Părinții, complet surprinși."

ACTUALIZARE 12.09 Anunțul președintelui Comisiei Europene privind sancțiunile la adresa Rusiei. Confirmare oficială! Un număr de bănci rusești vor fi scoase din SWIFT. Ursula von der Leyen denunță mașina de război a lui Putin.

Vor fi înghețate active ale Băncii Centrale Ruse.

Oligarhii ruși vor fi împiedicați să își folosească rezervele financiare pe piețele europene.

"Putin a pornit pe o cale care țintește să distrugă Ucraina. Dar ceea ce face este să distrugă viitorul propriei țări", a declarat Ursula von der Leyen.

ACTUALIZARE 12.05 Hackerii au spart emisiile mass-media de stat și difuzează imagini cu ceea ce se întâmplă în Ucraina.

Anonymous a anunțat că a interceptat comunicațiile militare ale Rusiei.

Cu puțin timp înainte de a păși în a patra zi a invaziei forțelor militare rusești în Ucraina, au apărut informații și avertizări în privința unui atac masiv asupra Kievului.

"Rusia ne va lovi cu tot ce are", a fost avertismentul care a circulat pe rețelele de socializare.

Se semnalează bombardamente în partea de sud-est a orașului.

Locuitorilor din Kiev li s-a cerut să dezactiveze opțiunea de geolocație de pe telefoane, astfel încât să nu poată fi depistate locurile unde oamenii se adăpostesc.

Sirens right now in Kyiv pic.twitter.com/14QDuibKOy — Alexander Marquardt (@MarquardtA) February 26, 2022

