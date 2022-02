LIVE TEXT A doua noapte de asalt în Ucraina | Explozii puternice au loc în Kiev. Ministrul Afacerilor Externe din Ucraina: Ultima dată când capitala noastră a trecut printr-o experiență asemănătoare a fost în 1941

Pompierii în fața unei clădiri rezidențiale din Kiev, Ucraina, vineri. (Furnizată de Anton Gerashchenko)

ACTUALIZARE: 6.54 . Aeroportul din Rivne a fost atacat cu rachete, potrivit primarului din oraș, Aleksandr Tretiak.

ACTUALIZARE 6.40. Ministrul Afacerilor Externe din Ucraina Dmitro Kuleba: Atacuri groaznice cu rachete în Kiev. Ultima dată când capitala noastră a trecut printr-o experiență asemănătoare a fost în 1941 când a fost atacată de naziștii germani. Ucraina a învins răul și o va face și de data aceasta. Opriți-l pe Putin! Izolați Rusia! Rupeți toate legăturile! Eliminați Rusia de oriunde!

ACTUALIZARE 6.24. Ministerul Apărării de la Kiev suține că forțele armate naționale au produs 800 de victime în rândurile forțelor armate ruse. Mai mult de 30 de tancuri rusești, 7 avioane și 6 elicoptere au fost distruse.

ACTUALIZARE 6.10 : Ministrul ucraienean al Internelor Yevhen Yenin a atribuit una dintre exploziile care au avut loc deasupra Kievului în această dimineață interceptării de către sistemul defensiv ucrainean a unei rachete rusești

ACTUALIZARE: 6.01 Două clădiri rezidențiale din sud-estul Kievului sunt în flăcări după ce au fost lovite de resturile unui avion doborât

Photos from Ukraine’s State Emergency Services Department show a multi-story building burning in southeast Kyiv. This is in the opposite side of the Dnieper river. pic.twitter.com/ExWd0Inlpr — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022

ACTUALIZARE 5.54 . Armata ucraineană a publicat pe Twetter un video cu una dintre exploziile care s-au produs în Kiev în această dimineață

військові злочинці обстріляли мирні райони Києва. ППО не дала долетіти двом смертельним подарункам "братів" до столиці.Зберігайте спокій,допомагайте один одному,отримуйте інформацію лише з офіційних джерел.https://t.co/isMCmS7367 pic.twitter.com/yY6b5ExbAa — ЗС УКРАЇНИ (@ArmedForcesUkr) February 25, 2022

ACTUALIZARE 5.50 .Postul frontieră din regiunea Zaporizhzhya a fost lovit de o rachetă, au spus grănicerii ucraineni

ACTUALIZARE 5.44 Forțele mecanizate rusești care au pătruns în Ucraina dinspre Belarus se află la o distanță de 32 de kilometri de Kiev, potrivit oficialilor din administrația Biden.

ACTUALIZARE 5.36 . Un convoi lung de mașini militare au traversat un pod peste râul Pripyat, (zona de excludere de la Cernobîl) în apropierea graniței dintre Belarus și Ucraina. Alte coloane cu vehicule militare sunt staționare lână satul Dovlyady, din Belarus.

ACTUALIZARE 5.24: Ministerul de Interne al Ucrainei a precizat că un avion rusesc a fost doborât de forțele aeriene guvernamentale în districtul Darnitsky, lângă Kiev

ACTUALIZARE 5.22. Forțele armate ucrainene au confirmat că arme suplimentare sunt aduse în Kiev

ACTUALIZARE 4.43: EExplozii puternice au loc în Kiev. Anton Gerashchenko, oficial din cadrul Ministerului ucrainean de Interne, confirmă bombardamentele cu rachete balistice și de croazieră asupra Kievului.

Something large was intercepted by Ukrainian air defences over Kyiv minutes ago pic.twitter.com/TkH5nrecSM — ELINT News (@ELINTNews) February 25, 2022

Ambasadorul ucrainean în Austria Olexander Scherba a spus că a auzit două explozii puternice. Sunt informații potrivit cărora forțe militare ruse se îndreaptă către Kiev dinspre nord, sud și est.

Reports are that Russian forces are moving en masse on Kyiv from the north, south and east. — Ben Pauker (@benpauker) February 25, 2022

ACTUALIZARE 4.25: Anton Gerashchenko, consilier în Ministerul de Interne din Ucraina a confirmat că printre cele 137 de victme ale incursiunii agresive a Rusiei se află și un băiat de 14 ani din orașul Chuguev, din estul țării.

ACTUALIZARE 4. 15: Națiunile Unite au anunțat că alocă 20 de milioane de dolari pentru a intensifica operațiunile umanitare în Ucraina.

ACTUALIZARE 4.05: Liderii UE Ursula von der Leyen and Charles Michel au prezentat o nouă tranșă de sancțiuni care conține cinci puncte împotriva Rusiei

ACTUALIZARE 03.40 Liderii europeni au decis o serie de sancțiuni economice împotriva Rusiei pe care le prezintă după summit-ul pe care l-au avut la Bruxelles.

LIVE NOW: Press conference with President Ursula @vonderleyen and @eucopresident Charles Michel following Special #EUCO meeting on Ukraine https://t.co/9bNLcingva — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) February 25, 2022

ACTUALIZARE 03.30 Armata ucraineană a oferit o actualizare cu privire la evenimentele care se desfășoară în Ucraina. Potrivit Statului major al forțelor armate ucrainene, Ucraina continuă să lupte în partea de sud-vest a Mării Negre, în timp ce bazele și porturile din Odesa și Marea Neagră sunt apărate. Forțele militare au fost, de asemenea, desfășurate în apărarea Kievului. Potrivit Kyiv Independent, marile orașe ucrainene sunt amenințate de o ofensivă vineri dimineață. Publicația consideră că forțele ruse sunt așteptate să lanseze atacuri împotriva regiunilor Sumi, Cernihiv, Herson, Jytomyr, Kiev și Harkov în cursul dimineții devreme, citând un raport al parlamentului ucrainean.

General Staff of the Armed Forces on the current state of war in #Ukraine pic.twitter.com/GEyuEp0Lsc — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) February 25, 2022

ACTUALIZARE 03.20 Ministerul britanic al Apărării a publicat o actualizare privind evoluțiile din Ucraina:

Forțele ruse au capturat probabil fosta centrală nucleară de la Cernobîl. Personalul ar fi fost reținut de trupele ruse.

Forțele armate ucrainene au oprit înaintarea Rusiei către orașul Cernihiv. Probabil că luptele continuă la periferia orașului.

Este puțin probabil ca Rusia să-și fi atins obiectivele militare planificate în prima zi. Forțele ucrainene au prezentat o rezistență acerbă pe toate direcțiile de înaintare ale Rusiei.

We can confirm the following developments in Ukraine: pic.twitter.com/YqFUyj2HbO — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 25, 2022

ACTUALIZARE 03.10 Ucraina face apel la hackeri clandestini să ajute la apărarea împotriva atacurilor Rusiei. Potrivit Reuters, care citează două surse din proiect, guvernul Ucrainei solicită hackerilor voluntari să ajute la protejarea infrastructurii critice și în misiuni de spionaj cibernetic împotriva trupelor ruse.

Sources: Ukraine is asking for volunteers from its hacker community to protect critical infrastructure and conduct cyber spying missions against Russian troops (Reuters)https://t.co/muKlID4KpGhttps://t.co/1bNqOBdeOC — Techmeme (@Techmeme) February 25, 2022

ACTUALIZARE 02.55 Revista Time prezintă noua copertă, înfățișând un tanc rusesc care intră într-o regiune controlată de rebelii susținuți de Moscova în estul Ucrainei pe 24 februarie 2022 și mesajul: "Întoarcerea istoriei. Cum a spulberat Putin visele Europei".

ACTUALIZARE 02.50 Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat într-o conferință de presă că există informații credibile conform cărora personalul de la centrala nucleară de la Cernobîl din Ucraina este „ținut ostatic” de forțele ruse, relatează The Guardian.

ACTUALIZARE 02.40 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri dimineața că în Kiev s-au infiltrat trupe inamice, la o zi după ce Rusia a invadat Ucraina şi s-a apropiat de capitală, informează AFP. "Am primit informaţii că grupuri de sabotaj inamice au intrat în Kiev", a afirmat preşedintele Zelenski într-o intervenţie video postată pe site-ul preşedinţiei ucrainene în care cere locuitorilor să fie vigilenţi şi să respecte interdicţia de circulaţie.

ACTUALIZARE 02.30 Mulți ruși protestează cu curaj față de atacurile asupra Ucrainei, în ciuda consecințelor pe care acest fapt le poate avea, notează The Guardian. Reprezentantul Națiunilor Unite Mohamad Safa a postat o fotografie despre care a scris: „Curajul uluitor al rușilor care știu că vor fi arestați pentru că protestează față de acest război și o fac oricum”.

The breathtaking bravery of the Russians who know they’ll be arrested for protesting this war and do it anyway. pic.twitter.com/w9lrnKjVnF — mohamad safa (@mhdksafa) February 24, 2022

ACTUALIZARE 02.00 Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite condamnă motivul pentru o acțiune militară invocat de Putin, potrivit căruia Ucraina are nevoie de "denazificare".

"Vladimir Putin a denaturat și a interpretat greșit istoria Holocaustului, pretinzând în mod fals că Ucraina democratică trebuie 'denazificată'. La fel de nefondate și de flagrante sunt afirmațiile sale conform cărora autoritățile ucrainene comit 'genocid', ca justificare pentru invazia Ucrainei", se arată într-un comunicat citat de CNN.

"Condamnăm cu tărie acest atac neprovocat și suntem foarte îngrijorați de pierderea de vieți omenești. Muzeul este alături de poporul ucrainean, inclusiv miile de supraviețuitori ai Holocaustului care încă locuiesc în țară", a declarat ambasadorul Stuart E. Eizenstat, președintele muzeului.

ACTUALIZARE 01.40 Toți grănicerii de pe Insula Șerpilor au fost uciși. Transcrierea convorbirii cu militarii ruși de pe vasul care i-a atacat este prezentată în presă. Soldații ucraineni au refuzat să se predea și i-au înfruntat pe ruși.

Audio from Snake Island, Black Sea:



Russians: This is a Russian warship. I propose you lay down arms and surrender to avoid bloodshed & unnecessary victims. Otherwise, you’ll be bombed.



Ukrainians: Russian warship, go fuck yourself.



They were all killed https://t.co/uNqh5b9L8C — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022

ACTUALIZARE 01.25 Statele Unite sunt gata să accepte refugiați ucraineni, iar guvernul este pregătit să asiste statele vecine Ucrainei în gestionarea unui flux crescut de oameni care fug din calea invaziei rusești, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki.

ACTUALIZARE 01.13 Au apărut imagini cu un vehicul militar rusesc abandonat. Bocancii rămași în cabină sunt un semn că un soldat rus a fugit desculț.

Video of another military vehicle abandoned by Russians. Shoes are inside. Apparently, they ran barefoot. #StandWithUkraine pic.twitter.com/bsvclei58C — olexander scherba (@olex_scherba) February 24, 2022

ACTUALIZARE 01.01 "Rămân în Capitală cu poporul meu. Și familia mea este Ucraina", a declarat președintele Volodimir Zelensky.

"Există informația că dușmanul m-a marcat drept ținta numărul 1, iar familia mea este ținta numărul 2", a adăugat Zelensky.

"Vor să distrugă Ucraina politic distrugând conducerea statului. Avem informații că grupuri de sabotaj inamice au intrat în Kiev".

Zelensky s-a declarat descurajat după ce a vorbit cu liderii din vest. "Nu văd pe nimeni să lupte alături de Ucraina", a spus el, citat de The Guardian. "Cine este gata să ofere Ucrainei garanţia unei aderări la NATO? Toată lumea se teme".

Звернення Зеленського. Головне:



— через російське вторгнення загинули 137 громадян загинуло, з них 10 офіцерів, 316 поранено

— загинули 13 прикордонників о. Зміїного

— «за наявною інформацією ворог позначив мене як ціль номер 1, а мою родину як ціль номер 2» pic.twitter.com/qGMQ8a5Vcf — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 24, 2022

ACTUALIZARE 00.52 Potrivit unor imagini surprinse din satelit, Rusia a mobilizat trupe, artilerie și 50 de transportoare într-o zonă de antrenament din Brest, Belarus, situată în apropiere de granița cu Polonia.

NEW: Russia has assembled troops, armor, artillery, and more than 50 heavy equipment transporters a training area in Brest, near the Polish border.



Russia has also added more equipment at a nearby railyard in Belarus.



:@Maxar pic.twitter.com/H2SDzWQDPP — Jack Detsch (@JackDetsch) February 24, 2022

ACTUALIZARE 00.50 137 de oameni, soldați și civili, au murit și 316 au fost răniți în prima zi a invaziei ruse, a anunțat președintele Volodimir Zelensky.

ACTUALIZARE 00.49 Misiunea OSCE își evacuează tot personalul din Ucraina.

ACTUALIZARE 00.44 Jurnaliștii din Kiev au aflat de la oficiali ai Apărării din Kiev că la ora 03.00 va începe un raid rusesc asupra capitalei Ucrainei.

Reports from Ukrainian defence officials that a Russian bombing raid will hit Kyiv at 3AM. Heading to shelter. — Neil Hauer (@NeilPHauer) February 24, 2022

ACTUALIZARE 00.36 Capitala Kiev s-a scufundat în întuneric, odată cu intrarea în vigoare a ordinului emis de primarul Vitali Klitschko de stingere a luminilor până la ora 07.00.

Transportul public a fost oprit. Stațiile de metrou sunt folosite drept adăposturi.

ACTUALIZARE 00.20 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a decretat mobilizarea generală, ceea ce înseamnă că bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani nu au voie să părăsească țara.

Decretul este în vigoare pentru 90 de zile.

Mulți ucraineni s-au oferit oricum voluntari. Cei care nu pot să lupte găsesc alte metode a fi de ajutor, inclusiv donând sânge.

Thousands of people are joining the territorial defense forces of #Ukraine pic.twitter.com/xfFgRVwtv9 — NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2022

ACTUALIZARE 00.09 Imaginile cu oamenii adăpostiți la metrou în Kiev și Harkov fac înconjurul lumii.

Métros de Kharkiv et Kiev ce soir.

Pour être honnête ca me fend le cœur alors ce sera tout pour ce soir pic.twitter.com/QhzU4nJHzC — Benoît Vitkine (@benvtk) February 24, 2022

ACTUALIZARE 00.05 "Se dă o bătălie de iad în Sumy", apar raportări pe rețele de socializare.

"A hellish battle is ongoing in Sumy" https://t.co/KBQHy7d3MN — English Lugansk (@loogunda) February 24, 2022

ACTUALIZARE 00.00 "Toate dovezile sugerează că Rusia intenționează să încercuiască și să amenințe Kievul", a declarat secretarul american de stat Antony Blinken.

Acesta a vorbit la o întâlnire specială a OSCE despre planuri ale Moscovei de încălcare a drepturilor omului și de comiterea de abuzuri asupra poporului ucrainean.

Trupele ruse au preluat controlul asupra Insulei Șerpilor și asupra perimetrului fostei centrale de la Cernobîl.

Armata ucraineană a avertizat că forţele ruse urmăresc să blocheze capitala Kiev şi să creeze în acelaşi timp un coridor terestru pe coasta de sud între peninsula anexată Crimeea şi regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

