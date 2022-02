LIVE TEXT A doua noapte de asalt în Ucraina. Informații despre un bombardament iminent asupra Kievului. Președintele Zelensky a decretat mobilizarea generală. "Există informația că dușmanul m-a marcat drept ținta numărul 1"

Bătălie în orașul Sumy

ACTUALIZARE 01.13 Au apărut imagini cu un vehicul militar rusesc abandonat. Bocancii rămași în cabină sunt un semn că un soldat rus a fugit desculț.

Video of another military vehicle abandoned by Russians. Shoes are inside. Apparently, they ran barefoot. #StandWithUkraine pic.twitter.com/bsvclei58C — olexander scherba (@olex_scherba) February 24, 2022

ACTUALIZARE 01.01 "Rămân în Capitală cu poporul meu. Și familia mea este Ucraina", a declarat președintele Volodimir Zelensky.

"Există informația că dușmanul m-a marcat drept ținta numărul 1, iar familia mea este ținta numărul 2", a adăugat Zelensky.

"Vor să distrugă Ucraina politic distrugând conducerea statului. Avem informații că grupuri de sabotaj inamice au intrat în Kiev", a precizat el.

Звернення Зеленського. Головне:



— через російське вторгнення загинули 137 громадян загинуло, з них 10 офіцерів, 316 поранено

— загинули 13 прикордонників о. Зміїного

— «за наявною інформацією ворог позначив мене як ціль номер 1, а мою родину як ціль номер 2» pic.twitter.com/qGMQ8a5Vcf — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 24, 2022

ACTUALIZARE 00.52 Potrivit unor imagini surprinse din satelit, Rusia a mobilizat trupe, artilerie și 50 de transportoare într-o zonă de antrenament din Brest, Belarus, situată în apropiere de granița cu Polonia.

NEW: Russia has assembled troops, armor, artillery, and more than 50 heavy equipment transporters a training area in Brest, near the Polish border.



Russia has also added more equipment at a nearby railyard in Belarus.



:@Maxar pic.twitter.com/H2SDzWQDPP — Jack Detsch (@JackDetsch) February 24, 2022

ACTUALIZARE 00.50 137 de oameni, soldați și civili, au murit și 316 au fost răniți în prima zi a invaziei ruse, a anunțat președintele Volodimir Zelensky.

ACTUALIZARE 00.49 Misiunea OSCE își evacuează tot personalul din Ucraina.

ACTUALIZARE 00.44 Jurnaliștii din Kiev au aflat de la oficiali ai Apărării din Kiev că la ora 03.00 va începe un raid rusesc asupra capitalei Ucrainei.

Reports from Ukrainian defence officials that a Russian bombing raid will hit Kyiv at 3AM. Heading to shelter. — Neil Hauer (@NeilPHauer) February 24, 2022

ACTUALIZARE 00.36 Capitala Kiev s-a scufundat în întuneric, odată cu intrarea în vigoare a ordinului emis de primarul Vitali Klitschko de stingere a luminilor până la ora 07.00.

Transportul public a fost oprit. Stațiile de metrou sunt folosite drept adăposturi.

ACTUALIZARE 00.20 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a decretat mobilizarea generală, ceea ce înseamnă că bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani nu au voie să părăsească țara.

Decretul este în vigoare pentru 90 de zile.

Mulți ucraineni s-au oferit oricum voluntari. Cei care nu pot să lupte găsesc alte metode a fi de ajutor, inclusiv donând sânge.

Thousands of people are joining the territorial defense forces of #Ukraine pic.twitter.com/xfFgRVwtv9 — NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2022

ACTUALIZARE 00.09 Imaginile cu oamenii adăpostiți la metrou în Kiev și Harkov fac înconjurul lumii.

Métros de Kharkiv et Kiev ce soir.

Pour être honnête ca me fend le cœur alors ce sera tout pour ce soir pic.twitter.com/QhzU4nJHzC — Benoît Vitkine (@benvtk) February 24, 2022

ACTUALIZARE 00.05 "Se dă o bătălie de iad în Sumy", apar raportări pe rețele de socializare.

"A hellish battle is ongoing in Sumy" https://t.co/KBQHy7d3MN — English Lugansk (@loogunda) February 24, 2022

ACTUALIZARE 00.00 "Toate dovezile sugerează că Rusia intenționează să încercuiască și să amenințe Kievul", a declarat secretarul american de stat Antony Blinken.

Acesta a vorbit la o întâlnire specială a OSCE despre planuri ale Moscovei de încălcare a drepturilor omului și de comiterea de abuzuri asupra poporului ucrainean.

Trupele ruse au preluat controlul asupra Insulei Șerpilor și asupra perimetrului fostei centrale de la Cernobîl.

Armata ucraineană a avertizat că forţele ruse urmăresc să blocheze capitala Kiev şi să creeze în acelaşi timp un coridor terestru pe coasta de sud între peninsula anexată Crimeea şi regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

ŞTIRILE ZILEI