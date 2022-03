ACTUALIZARE 13.50 Locuitorii din Kahovka, regiunea Herson, protestează pașnic față de ocupația rusă.

ACTUALIZARE 13.30 Forțele armate ucrainene și-au actualizat evaluarea pierderilor estimate cauzate Rusiei, relatează Kyiv Independent. Include 14.700 de soldați ruși și numeroase elemente de tehnică și de transport militar:

ACTUALIZARE 13.14 Boris Johnson a fost aspru criticat după ce i-a comparat pe ucrainenii care luptă pentru libertate cu britanicii care au votat pentru Brexit.

ACTUALIZARE 12.45 Rusia şi Ucraina îşi apropie poziţiile pe subiecte "critice", potrivit ministrului de Externe al Turciei. Mevlut Cavusoglu: Avem speranţe pentru o încetare a focului, dacă părţile nu fac un pas înapoi de la poziţiile actuale

ACTUALIZARE 12.15 Potrivit parlamentului Ucrainei, 115 copii au fost uciși și alți 140 au fost răniți, de la începutul invaziei.

