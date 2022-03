LIVE TEXT 63 de miliarde de dolari, pagubele la infrastructura Ucrainei de la începutul invaziei. Bombardamentele continuă şi în ziua 33 de război. Urmează o nouă rundă de negocieri

Război în Ucraina

ACTUALIZARE 10.38: Gazprom, gigantul energetic al Rusiei, și-a publicat raportul zilnic, arătând că livrează gaze către Europa prin Ucraina, oferind un volum de 109,5 milioane de metri cubi, scrie Nexta. În acelaşi timp, scrie aceeaşi sursă, Putin a instruit guvernul, Banca Centrală și Gazprom să pună în aplicare până pe 31 martie măsura de a încăsa plata gazelor în ruble, în cazul "ţărilor neprietenoase".

O altă companie care a anunțat o schimbare de plan este Heineken, care anunțase anterior că va opri noile investiții și exporturi în Rusia, dar nu se va retrage din țară. Reuters transmite astăzi o declarație a companiei care îşi actualizează poziţia: „Am ajuns la concluzia că proprietatea Heineken asupra afacerii din Rusia nu mai este nici durabilă și nici viabilă în mediul actual”.

ACTUALIZARE 10.22: Războiul din Ucraina a cauzat pagube în valoare de 63 de miliarde de dolari la infrastructura ţării, indică o estimare realizată de Kyiv School of Economics, transmite luni BBC.

Potrivit estimării, care a calculat impactul economic al invaziei ruse în Ucraina până la 24 martie, cel puţin 4.431 de clădiri rezidenţiale au fost avariate, distruse sau capturate, plus 92 de fabrici şi depozite şi 378 de şcoli.

ACTUALIZARE 10.18: Vicepremierul ucrainean Vereshchuk: Rusia continuă să militarizeze zona Cernobîl. Potrivit acesteia, acest lucru creează un risc de deteriorare a structurilor de izolare construite peste a patra unitate de putere a centralei după explozia din 1986.

ACTUALIZARE 09.55: Președintele Turciei a făcut apel la Putin pentru o încetare a focului în Ucraina și asigurarea condițiilor umanitare mai bune pentru civili, scrie Nexta. Săptămâna viitoare, Turcia ar trebui să găzduiască următoarea rundă de discuții faţă în faţă între delegațiile Rusiei şi Ucrainei.

ACTUALIZARE 09.10: În ultimele 24 de ore nu a existat nicio schimbare semnificativă a dispozițiilor forțelor ruse în Ucraina ocupată, scrie Ministerul britanic al Apărării în cea mai recentă analiză a situaţiei din Ucraina. Penuria logistică continuă a fost agravată de moralul scăzut în rândul armatei ruse și de luptele agresive din partea ucrainenilor. Rusia a câștigat cel mai mult teren în sud, în vecinătatea Mariupolului, unde luptele grele continuă în timp ce Rusia încearcă să cucerească portul.

ACTUALIZARE 09.02: Școlile din capitala Ucrainei, Kiev, se vor redeschide astăzi prin învățarea la distanță, online, scrie The Guardian. „Pe 28 martie, procesul educațional se va relua în capitală – online. Va fi mai adaptat la condițiile actuale şi folosind diferite platforme educaționale pentru studenți”, a spus primarul Vitali Klitschko, duminică, într-o postare pe Telegram.

„O sarcină importantă astăzi este ca orașul să trăiască și să lucreze chiar și în condiții atât de dificile ale legii marțiale. Încearcă să ne intimideze. Asta nu va funcționa! Nu ne vom da bătuți!”, a mai spus el.

ONU estimează că mai mult de jumătate dintre copiii ţării au fugit din Ucraina de când Rusia a invadat pe 24 februarie.

ACTUALIZARE 08.44: Germania se opune trimiterii unui contingent de menținere a păcii NATO în Ucraina, a declarat cancelarul german Olaf Scholz. El s-a exprimat, de asemenea, împotriva înființării unei zone de excludere a zborului acolo. Potrivit acestuia, principalul instrument acum pentru a ajuta Ucraina sunt sancțiunile Occidentului împotriva Rusiei, scrie Nexta.

ACTUALIZARE 08.31: Racheta de croazieră de pe depozitul de petrol din Lutsk a fost trasă din direcția Republicii Belarus. A zburat la o altitudine joasă, așa că radarele nu au reușit să o detecteze. "Potrivit primelor date, nu există victime”, a declarat șeful Administrației de Stat a Regiunii Volyn.

ACTUALIZARE 08.25: Trupele ruse au pătruns în biroul reprezentanței prezidențiale ucrainene din Crimeea, care se află în Kherson din cauza anexării peninsulei. Soldații au spart ușile din clădire și au îndepărtat steagul ucrainean.

Noaptea trecută sirenele au sunat pe întreg teritoriul Ucrainei. Au fost noi bombardamente.

Potrivit forțelor armate ale Ucrainei, trupele ruse au fost împiedicate să preia controlul asupra autostrăzilor și așezărilor cheie din orașul Kiev.

Cinci atacuri inamice au fost respinse de la Donețk și Lugansk, soldații ucraineni distrugând 2 tancuri, o infanterie de mașini de luptă și o mașină, se arată în raport.

Un raport anterior publicat de Ministerul Apărării al Ucrainei a susținut că Rusia a fost forțată să retragă trupele care înconjurau Kievul după ce a suferit pierderi semnificative.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acordat un interviu presă independente ruse în care și-a arătat disponibilitatea de a discuta despre neutra litatea Ucrainei unui „statut neutru” și, de asemenea, pentru a face compromisuri cu privire la statutul regiunii Donbas de est, pentru a asigura un acord de pace cu Rusia. Cu privire la demilitarizarea Ucrainei, Zelenski a spus că ucrainenii ar trebui să voteze la un referendum

Au fost atacuri şi la Liov, cel mai mare oraş din vestul Ucrainei, lângă graniţa cu Polonia, considerat până acum o zonă sigură.

Rusii au preluat controlul asupra oraşului Slavutici, unde locuieşte personalul Centralei Nucleare avariate de la Cernobîl.

Viceprim-ministrul Ucrainei a acuzat Rusia de acte „iresponsabile” în jurul centralei ocupate de la Cernobîl care ar putea trimite radiații în mare parte din Europa și a cerut Națiunilor Unite să trimită o misiune pentru a evalua riscurile într-o actualizare a contului său Telegram.

Joe Biden l-a numit "măcelar" pe Vladimir Putin.

Kremlinul a evocat din nou ideea utilizării armelor nucleare în războiul cu Ucraina.

Manifestații de solidaritate cu Ucraina peste tot în lume. Mii de ruşi au scandat la Praga împotriva lui Putin. Primarul Londrei: Arătăm poporului ucrainean că îi suntem aproape în cea mai întunecată perioadă.

