LIVE TEXT 16 zile de război în Ucraina. O persoană a fost ucisă după un atac aerian langă o grădiniţă din Dnipro. Bombardamente şi în Ivano-Frankivsk, lângă graniţa cu România

Operațiune de salvare Ucraina / FOTO: www.facebook.com/navy.mil.gov.ua

ACTUALIZARE 8.20: Este bombardat oraşul Ivano-Frankivsk, aflat la maximum 200 de km de graniţa cu România.

Russian strike also hit Ivano-Frankivsk in western Ukraine, near the border Romania, Slovakia and Hungary pic.twitter.com/mgSvMAZvnU — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 11, 2022

ACTUALIZARE 7.40: Situația din Mariupol este critică, orașul fiind bombardat la fiecare jumătate de oră. Aviația rusă trage cu obuze mai ales în zone rezidențiale. Primarul Boycenko a spus că ocupanții folosesc arme interzise, scrie Nexta.

#Mariupol is critical, with the city being bombed every half hour. #Russian aviation is firing shells mostly at residential areas. Mayor Boychenko told that the occupiers use banned weapons. — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

ACTUALIZARE 7.10: În jurul orei 06:10, în Novokodatsky, un cartier din Dnipro, au avut loc trei atacuri aeriene - o lovitură în apropierea unei grădinițe, una asupra unui bloc de locuințe și o lovitură la o fabrică de încălțăminte cu două etaje care a izbucnit ulterior în flăcări. Din primele date, o persoană ar fi fost ucisă.

Around 06:10 in Novokodatsky, a district of #Dnipro, there were three #airstrikes on the city, namely a hit near a kindergarten and an apartment building, and a hit on a two-story shoe factory with subsequent combustion.



Preliminarily one person was killed. pic.twitter.com/IBOvw05m0T — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

ACTUALIZARE 6.42: Toate contactele cu personalul de la Cernobîl au fost pierdute, au declarat oficialii observatorului nuclear ai ONU, notează Nexta.

Două centrale termice au încetat să funcționeze în Luțk din cauza exploziilor provocate de rachetele rusești, scrie aceeaşi sursă.

ACTUALIZARE 6.39: După o serie de explozii, un incendiu a izbucnit în Lutsk, cel mai probabil uzina Motor, scrie Nexta. Există și informații despre explozii în regiunile Dnipro, Rivne și Volyn. Explozia din Dnipro a fost surprinsă în vidoul de mai jos.

After a series of explosions something caught fire in #Lutsk. Presumably the Motor plant.



There is also information about explosions in #Dnipro, #Rivne and #Volyn regions. pic.twitter.com/tWvS5gaNG6 — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

ACTUALIZARE 06.07 Casa Albă a confirmat informațiile potrivit cărora președintele SUA, Joe Biden, va anunța astăzi noi sancțiuni la adresa Rusiei, notează The Guardian.

ACTUALIZARE 05.49 Președintele SUA, Joe Biden, va anunța astăzi că Statele Unite, statele G7 și Uniunea Europeană vor cere revocarea Clauzei națiunii celei mai favorizate pentru Rusia, care definește relațiile comerciale, au confirmat surse apropiate, pentru CNN.

Fiecare țară va implementa măsura pe baza propriilor procese naționale.

Schimbarea impune o aprobare din partea Congresului.

ACTUALIZARE 05.12 Statele Unite avertizează că Rusia manipulează întreaga lume, după ce Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a fost de acord să se întrunească, la cererea Rusiei, și să discute pe marginea acuzațiilor fără nicio dovadă care vizează SUA privind presupusa folosire a armelor chimice și biologice în Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al misiunii americane la Națiunile Unite, Olivia Dalton, a declarat că manevra este exact genul de efort "sub steag fals" asupra căruia Washingtonul a avertizat și care i-ar folosi Rusiei pentru a justifica un atac cu arme biologice și chimice.

"Nu vom lăsa Rusia să scape cu manipularea psihologico-emoțională a lumii sau să utilizeze Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru promovarea dezinformării lor", a declarat Dalton, citată de CNN.

ACTUALIZARE 04.47 Președintele Lituaniei: Noapte istorică la Versailles. Liderii Uniunii Europene au spus "da" eurointegrării ucrainene. Declarația șefilor de stat: Ucraina aparține familiei noastre europene

ACTUALIZARE 04.09 Potrivit agenției Reuters, citate de US News, Organizația Mondială a Sănătății a transmis că a sfătuit autoritățile ucrainene să distrugă agenții patogeni din laboratoare, pentru a preveni orice scurgeri accidentale și eventuala răspândire în rândul populației.

Potrivit experților în biosecuritate, există îngrijorări că bombardamentele rusești pot afecta laboratoarele care adăpostesc astfel de agenți pentru cercetare.

Ca multe alte țări, și Ucraina are laboratoare de cercetare în domeniul sănătății publice, care se ocupă cu studiul combaterii bolilor grave. Aceste laboratoare au girul Organizației Mondiale a Sănătății, al Uniunii Europene și al Statelor Unite.

ACTUALIZARE 04.03 Două convoaie ale forțelor rusești care avansau și 10 avioane inamice au fost distruse joi, a anunțat Armata ucraineană.

Coloanele erau formate din trupe rusești aeropurtate, tancuri, vehicule de infanterie, lansatoare Grad.

Avioanele doborâte erau Su-25 și Su-34.

ACTUALIZARE 03.50 Clarissa Ward, corespondent CNN, a transmis că joi s-a semnalat activitate militară intensă și îngrijorătoare la est de Kiev, în suburbia Brovary.

Forțele ucrainene au reușit să distrugă însă o coloană de tancuri rusești.

Pe o înregistrare se aude vocea unui soldat rus care transmite că a fost ucis comandantul său, a precizat Ward.

ACTUALIZARE 03.27 Moscova anunță că ar putea îngheța activele companiilor din Occident care au părăsit Rusia.

Într-un material publicat de mass-media de stat, Vladimir Putin a anunțat că sprijină planurile de transfer pentru aceste întreprinderi către cei care vor să lucreze.

ACTUALIZARE 03.22 Forțele ruse au bombardat institutul din Harkov unde există un reactor nuclear experimental.

Inspectoratul de stat pentru reglementare nucleară al Ucrainei a anunțat că sunt distruse exteriorul institutului și, posibil, numeroase laboratoare din interior.

Russia bombs Kharkiv institute, home to experimental nuclear reactor.



The State Inspectorate for Nuclear Regulation of Ukraine announced that the facility was struck, damaging the exterior and possibly numerous labs throughout the building. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 11, 2022

Pe de altă parte, joi seară, Agenția internațională pentru energie nucleară a fost informată de autoritatea de reglementare ucraineană că a pierdut legătura cu centrala de la Cernobîl și că nu mai poate oferi informații actualizate.

Directorul general al agenției internaționale a primit informații potrivit cărora furnizarea curentului electric a fost reluată, dar aștepta o ultimă confirmare în această privință.

#Ukraine nuclear regulator told IAEA today it had lost all communication w/ #Chornobyl Nuclear Power Plant, can no longer provide updated info. @RafaelMGrossi says IAEA's aware of reports that power has now been restored to the site, need for confirmation. https://t.co/GhdMceMgRP pic.twitter.com/8iwjPzmef1 — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 10, 2022

ACTUALIZARE 02.42 Rusia pune condiții pentru coridoarele umanitare, potrivit The Kyiv Independent: cere lista vehiculelor, a oficialilor care le însoțesc și interzice orice echipament de comunicație. Excepție fac reprezentanții Crucii Roșii.

Coridoarele ar urma să fie instituite pentru Kiev, Chernihiv, Sumy, Harkov și Mariupol.

ACTUALIZARE 02.02 Imagini din satelit arată că uriașul convoi militar rusesc de la nord-vest de Kiev, din apropierea aeroportului Antonov, s-a dispersat în mare parte și s-a redistribuit, a anunțat compania americană privată Maxar Technologies, care a mai prezentat astfel de detalii din teren.

Potrivit imaginilor surprinse joi, vehicule blindate fac manevre prin orașele din apropierea aeroportului, transmite Reuters, citată de The Guardian.

Elemente din convoi aflate mai spre nord s-au repoziționat lângă Lubyanka. Artileria a fost plasată în poziție de tragere.

New satellite images obtained Wednesday and Thursday show that the huge #Russian military column near #Kyiv, which previously stretched about 60 kilometers, has largely been dispersed and redeployed. pic.twitter.com/23uIvKxW6e — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

ACTUALIZARE 01.49 Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a confirmat că se va întruni astăzi pentru a discuta, la cererea Rusiei, acuzațiile Moscovei, prezentate fără nicio dovadă, privind presupuse activități biologice ale Statelor Unite în Ucraina, transmite The Guardian, citând mai mulți diplomați.

Statele Unite au avertizat că, potrivit unei tradiții cunoscute de propagandă a Rusiei, Moscova ar putea folosi arme chimice și biologice în Ucraina. Washingtonul a calificat drept hilare acuzațiile Rusiei.

ACTUALIZARE 01.35 Volodimir Zelenski, adresându-se în limba rusă: "Sunt un președinte decent al unor oameni decenți. Sunt tatăl a doi copii. Nicio armă chimică și nicio armă de distrugere în masă nu este dezvoltată pe pământul nostru. Întreaga lume știe asta. Tu știi asta. Și dacă faci așa ceva împotriva noastră, vei primi cele mai dure sancțiuni ca răspuns".

ACTUALIZARE 01.26 Președintele Volodimir Zelenski a acuzat într-un nou mesaj transmis în această noapte atacurile de pe teritoriul Ucrainei. "Sunt terorism deschis din partea unor teroriști", a subliniat liderul de la Kiev.

Zelenski a anunțat că în ultimele zile au fost evacuați în jur de 100 de mii de oameni prin coridoarele umanitare. Mariupol și Volnovakha rămân însă blocate.

"Deși am făcut totul pentru a organiza un coridor umanitar, trupele rusești nu au încetat bombardamentele. Cu toate acestea, am decis să trimit un convoi către Mariupol cu mâncare, apă și medicamente", a anunțat Zelenski.

El le-a mulțumit șoferilor care erau gata să îndeplinească misiunea. Totuși, rușii au organizat un atac cu tancuri în locul unde trebuia deschis coridorul, "un coridor al vieții pentru Mariupol". "Au făcut-o deliberat, știau ce aruncă în aer, au ordin să țină orașul ostatic, să îl agreseze și să îl bombardeze constant". A fost distrusă astfel clădirea directoratului serviciilor de urgență din regiunea Donețk. Locul de întâlnire al oamenilor care ar fi trebuit evacuați era chiar lângă clădire.

"Este terorism pe față din partea unor teroriști experimentați", a declarat Zelenski.

ACTUALIZARE 01.00 Armata ucraineană a reușit să oprească ofensiva forțelor ruse din toate direcțiile, transmite Statul Major de la Kiev.

În timpul zilei, invadatorii au încercat să fortifice zonele ocupate, să regrupeze trupele și să refacă stocurile de muniție și de combustibil. În urma pierderilor umane semnificative, forțele inamice încearcă să formeze o rezervă pe teritoriul Federației Ruse.

Rușii nu au reușit să blocheze Harkov dinspre nord.

În Marea Neagră și în Azov, din cauza condițiilor meteo, navele au fost forțate să se retragă la bazele navale.

ACTUALIZARE 00.42 Facebook va permite temporar postări care acuză violențele comise de militarii ruși sau care invocă moartea lui Putin, transmite agenția Reuters, citată de The Kyiv Independent și de Guardian.

Jurnaliștii agenției de presă au văzut emailuri interne ale companiei, în care Meta arăta că va permite aceste tipuri de postări în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Schimbările temporare se aplică în Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Rusia și Ucraina.

Facebook and Instagram have temporarily allowed their users to publish posts calling for the deaths of Putin and Lukashenko



Also hateful posts against Russian soldiers will not be blocked if they are written in context of Ukraine and do not describe "location and method",Reuters pic.twitter.com/cO1owpoOEJ — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022

ACTUALIZARE 00.38 Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Dmitro Kuleba, a avertizat că Rusia ar putea pregăti un atac îngrozitor "sub steag fals", în condițiile în care oficialii de la Moscova își intensifică retorica privind presupuse arme biologice și chimice de pe teritoriul Ucrainei.

The manic obsession with which various Russian officials fantasize about non-existent biological or chemical weapons or hazards in Ukraine is deeply troubling and may actually point at Russia preparing another horrific false flag operation. This tweet is for the record. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2022

ACTUALIZARE 00.21 Trupele Rusiei trag tot mai mult de la distanță, au constatat specialiștii americani ai Apărării.

În ultimele zile se trage cu armament cu rază lungă de acțiune, se lansează rachete atât de la sol, cât și din aer.

"Doar privind imaginile îți dai seama că țintesc în mod clar zonele populate, provocând multe distrugeri", a atras atenția un oficial al Apărării.

Rușii se luptă astfel să depășească provocările pe care le-au întâmpinat în primele zile ale invaziei. S-au adaptat folosind tot mai mult artileria cu rază lungă de acțiune.

ACTUALIZARE 00.19 Twitter șterge postările care dezinformează ale Ambasadei Rusiei în Marea Britanie.

Prin postările șterse, reprezentații diplomatici încercau să nege implicarea Moscovei în atacul asupra spitalului din Mariupol.

Twitter a anunțat că a îndepărtat postările pentru negarea unor incidente violente.

ACTUALIZARE 00.15 Trupele rusești bombardează orașul Mariupol la fiecare 30 de minute, potrivit primarului Vadym Boychenko.

Zonele rezidențiale au fost lovite de artilerie și de sistemele de rachete. Acesta este și principalul motiv pentru care nu pot fi evacuați civilii.

Mariupol este într-o situație disperată. Locuitorii nu mai au mâncare, apă, căldură.

ACTUALIZARE 00.00 Ministrul Apărării de la Kiev, Oleksii Reznikov, a subliniat că forțele ruse au ucis mai mulți civili decât militari ucraineni și a numit invazia "război terorist".

"As of 10 March, Russian invaders have killed more Ukrainian civilians than Ukrainian military personnel from all defense structures," Minister of Defense Oleksiy Reznikov said. https://t.co/VZfmffZhrp — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 10, 2022

Mai devreme, Reznikov notase pe Twitter că "Ucraina va primi cu înțelegere capitularea".

El le-a recomandat soldaților ruși, cu urarea deja cunoscută a grănicerilor de pe Insula Șerpilor, să urmeze 'nava militară rusească' înainte de a fi prea târziu.

Good evening,we’re from Ukraine

The President,country's leadership,members of the government-all work,in their places.We know how sad its for .I recommend every russian soldier to follow a russian ship before its too late. BTW will accept capitulation with understanding pic.twitter.com/dKIIB5LHEE — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 10, 2022

Contrar celor anunțate de Vladimir Putin în mesajul transmis de Ziua Femeii, Rusia a trimis recruți în războiul din Ucraina.

Forțele rusești au ucis mai mulți civili decât militari, a subliniat, joi seară târziu, ministrul ucrainean al Apărării. Rușii concentrează și mai multe capacități de luptă în jurul Kievului dintre cele care au trecut granița, a constatat, în raportul său zilnic, Ministerul britanic al Apărării. Acest lucru înseamnă însă că numărul de forțe disponibile va fi redus, iar înaintarea va fi încetinită.

Între timp, aviația ucraineană se concentrează pe reducerea, pe zi ce trece, a coloanei rusești de la nord-vest de Capitală, dar și pe doborârea aparatelor inamice. Ministerul britanic al Apărării constată astfel o scădere semnificativă a activității aeriene a forțelor rusești.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, pe măsură ce numărul victimelor va crește, președintele Rusiei va fi forțat să folosească și alte resurse pentru a acoperi pierderile.

