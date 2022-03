LIVE TEXT 15 zile de război. Convorbiri Kuleba-Lavrov în Turcia. Zelenski: Bombardarea spitalului din Mariupol-crimă de război, dovada unui genocid. Casa Albă: Rusia, precedent lung în utilizarea de arme chimice

Atac la maternitatea și spitalul de copii din Mariupol / FOTO: NEXTA - twitter.com/nexta_tv

ACTUALIZARE 06.32 De la începutul războiului, forțele ruse au tras 710 rachete în Ucraina, transmite CNN, citând o sursă din cadrul Departamentului Apărării.

ACTUALIZARE 05.49 Camera Reprezentanților, SUA, a votat un proiect de lege privind acordarea unui ajutor de 13,6 miliarde de dolari Ucrainei.

Textul, care include o componentă economică şi umanitară, dar şi arme şi muniţie pentru Kiev, trebuie votat și în Senat înainte de a fi promulgat de președintele Joe Biden.

Today, the House will proudly pass our government funding legislation, which includes $13.6 billion in assistance for Ukraine.



We will also pass our strong, bipartisan bill to ban Russian oil and energy products and taking further actions to diminish Russia’s economy. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 10, 2022

Aceste fonduri ar trebui să permită Kievului să-şi protejeze reţeaua electrică, să lupte împotriva atacurilor cibernetice şi să se doteze cu arme defensive. Pachetul include un ajutor umanitar de peste 2,6 miliarde de dolari.

ACTUALIZARE 05.35 Și regiunea Harkov a fost lovită de bombardamente.

ACTUALIZARE 05.16 Un băiețel de 13 ani și două femei au murit în această noapte, în bombardamentele din nord-estul orașului Okhtyrka, regiunea Sumy.

La puțin timp după miezul nopții, zonele rezidențiale și o țeavă de gaz au fost lovite de aviația rusă.

Cinci oameni au fost salvați de sub dărâmături, dintre care 2 copii, potrivit administrației regionale, care a citat un raport militar.

Artileria a tras și spre fosta uzină Electrobutprilad. În această zonă au fost lovite locuințele în care s-au înregistrat decese.

Liniile de înaltă tensiune au fost distruse. Autoritățile așteaptă deschiderea, la ora 09.00, a 3 coridoare umanitare.

ACTUALIZARE 04.50 Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat atacul de la maternitatea și spitalul de copii din Mariupol.

El a făcut apel la încetarea violențelor.

Today's attack on a hospital in Mariupol, Ukraine, where maternity & children's wards are located, is horrific.



Civilians are paying the highest price for a war that has nothing to do with them.



This senseless violence must stop.



End the bloodshed now. — António Guterres (@antonioguterres) March 9, 2022

ACTUALIZARE 04.46 Autoritățile din Ucraina lansează un site pentru a depista cazurile de încălcare a drepturilor omului săvârșite de Rusia.

Șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andriy Yermak, a declarat că informațiile vor fi folosite drept dovezi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și la Curtea Internațională de Justiție.

ACTUALIZARE 04.40 Forțele ucrainene au doborât 4 aeronave rusești Su-25 aircrafts, două elicoptere și au neutralizat două rachete de croazieră la Kiev, potrivit agenției Interfax.

Se stimează că au fost doborâte în total, de la declanșarea invaziei, 56 de aeronave rusești și 82 de elicoptere.

ACTUALIZARE 04.20 Forțele ucrainene au recâștigat controlul asupra orașului Derhachi, din regiunea Harkov.

Șeful administrației regionale de stat Harkov, Oleh Synegubov, a anunțat că forțele ruse au fost respinse de contraofensiva ucraineană.

ACTUALIZARE 04.04 Canada va furniza Ucrainei un ajutor militar suplimentar în valoare de 50 de milioane de dolari.

În cadrul acestui ajutor, vor fi furnizate, printre altele, camere pentru dronele militare și echipamente specializate, a declarat ministrul Apărării, Anita Anand.

Premierul Justin trudeau anunțase mai devreme un alt transport de echipament militar înalt specializat către Ucraina.

ACTUALIZARE 03.34 Secretarul de stat Antony Blinken a anunțat că a vorbit cu ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, despre asistența de securitate și umanitară, dar și despre eforturile diplomatice pentru a opri războiul lui Putin.

I spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba on further security and humanitarian assistance to Ukraine and our joint diplomatic efforts to stop Putin’s war of choice. #StandWithUkraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 10, 2022

ACTUALIZARE 03.26 Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby: Nu dezvoltăm arme biologice și chimice în Ucraina. Este un caz de manual al propagandei rusești.

We are not developing biological or chemical weapons inside Ukraine. This is textbook Russian propaganda. pic.twitter.com/STMVozrtK4 — John Kirby (@PentagonPresSec) March 10, 2022

ACTUALIZARE 03.13 Miercuri, soldații ucraineni din forțele armate și din forțele de apărare teritorială au distrus 6 tancuri rusești și un vehicul de infanterie în luptele care se dau în apropiere de Kiev.

Ei au folosit rachete ghidate anti-tanc de producție ucraineană - Stugna și Korsar - potrivit șefului Forțelor Armate, Valery Zaluzhny.

ACTUALIZARE 02.44 Rusia a renunțat la 8 generali și schimbă tactica în Ucraina, a transmis secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare de la Kiev, Oleksiy Danilov.

Putin a plănuit ca războiul să se încheie în 2-3 zile, și "să mărșăluiască pe Khreshchatyk (strada principală din Kiev)", dar acum invadatorii au schimbat planul și strategia, a menționat el.

The Russian command fired eight generals for failing the operation.

They have now switched to another tactic. New generals have been appointed.

The Russian side is in despair, even Russian propagandists have changed their rhetoric abt Ukraine.

- @NSDC_ua sec Danilov — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 10, 2022

ACTUALIZARE 02.30 În jur de 50 de mii de oameni au fost evacuați din Sumy în ultimele două zile.

Președintele ucrainean a anunțat că miercuri au trecut prin coridoarele umanitare aproape 35.000 de oameni.

Pe lângă Sumy, au mai fost deschise coridoare în regiunea Kiev și Enerhodar.

Astăzi ar putea fi instituite noi coridoare umanitare în Kiev, Sumy, Enerhodar, Mariupol, Izyum și Volnovakha.

ACTUALIZARE 02.00 Fondul Monetar Internațional a aprobat o finanțare de urgență de 1,4 miliarde de dolari pentru Ucraina.

Autoritățile de la Kiev anulaseră un acord stand-by cu FMI, dar vor conlucra cu instituția pentru stabilirea unui program adaptat.

"Invazia militară rusă în Ucraina a declanșat o criză umanitară și economică uriașă", a declarat directorul FMI, Kristalina Georgieva, care a subliniat că anul acesta va fi marcat de o recesiune adâncă în Ucraina.

"Nevoile de finanțare sunt mari, urgente și s-ar putea majora semnificativ pe măsură ce războiul continuă", a declarat ea. Odată ce războiul se va încheia, Ucraina va avea cel mai probabil nevoie de ajutor suplimentar masiv.

ACTUALIZARE 01.41 Agenția internațională pentru energie nucleară și autoritatea de reglementare din Ucraina consideră că pierderea de putere la centrala nucleară de la Cernobîl nu va avea un impact critic asupra funcțiilor de siguranță ale amplasamentului.

ACTUALIZARE 01.28 Wall Street Journal: Producătorul de mașini Lada își oprește producția.

Din cauza sancțiunilor impuse de Occident, compania este nevoită să oprească operațiunile pentru că nu poate procura componentele necesare.

Because of #Western sanctions, the "pride of the Russian car industry", #Lada, is forced to stop its production.



The automobile concern is very dependent on parts and components from Western countries. pic.twitter.com/DN4PmHkeNh — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022

ACTUALIZARE 01.00 Bombardarea maternității din Mariupol este dovada că ucrainenii sunt supuși unui genocid, a declarat președintele Volodimir Zelenski, în această noapte.

17 people were injured, including hospital staff & mothers, in Russia's air strike on a maternity hospital in Mariupol on 9 March - Donetsk Oblast Administration Pavlo Kyrylenko.



The hospital has been completely destroyed.



Yevheniy Maloletka pic.twitter.com/izlv50mgqP — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 10, 2022

"Spitalele sunt distruse, școlile sunt distruse, bisericile sunt distruse, la fel clădirile obișnuite - și toți acești oameni morți, toți acești copii morți", a atras atenția Zelenski.

El i-a îndemnat pe toți europenii să condamne crima de război a Rusiei. "Europeni! Ucraineni! Cetățeni din Mariupol! Astăzi trebuie să fim uniți în condamnarea acestei crime de război în care este reflectat tot răul pe care ocupanții ruși l-au adus pe pământul nostru", a declarat Zelenski.

1.207 oameni au murit în cele 9 zile de asediu asupra portului strategic Mariupol, din sudul Ucrainei, a anunțat primăria, într-un scurt text pe canalul său Telegram, notează AFP.

"Nouă zile. Nouă zile de blocadă a oraşului Mariupol. Nouă zile de bombardament continuu asupra populaţiei civile. Nouă zile, jumătate de milion de oameni trăind fără electricitate, apă, încălzire sau comunicaţii. Nouă zile în care oraşul este rupt de lumea exterioară. Nouă zile - 1.207 civili din Mariupol ucişi. Nouă zile de genocid al populaţiei civile", a notat instituția.

Footage of the evacuation of women from the #Mariupol maternity hospital. pic.twitter.com/CTIKhJipTq — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022

The size of crater from the bomb that fell near a hospital in Ukraine's Mariupol. Unbelievable. Via @glavredinfo. pic.twitter.com/S9vEWigs0a — Maria Antonova (@mashant) March 9, 2022

ACTUALIZARE 00.50 Președintele Volodimir Zelenski a semnat o lege prin care civilii au voie să folosească arme împotriva militarilor ruși.

Legea este în vigoare pe întreaga perioadă în care este instituită legea marțială.

ACTUALIZARE 00.31 Casa Albă a avertizat că Rusia ar putea folosi arme chimice în Ucraina sau ar putea înscena o operațiune "sub steag fals" în acest sens.

Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a menționat că este un tipar clar și a respins acuzațiile lansate de Rusia privind dezvoltarea de arme chimice de către Statele Unite în Ucraina, notează CNN.

"Acum că Rusia a făcut aceste acuzații false, iar China pare că a sprijinit această propagandă, cu toții ar trebui să fim atenți ca Rusia să nu folosească eventual arme chimice sau biologice în Ucraina sau să creeze o operațiune sub steag fals folosindu-le. Este un model clar".

Psaki a remarcat, de asemenea, "precedentul lung și bine documentat al Rusiei în utilizarea armelor chimice", precum și modelul său de "a acuza Occidentul de încălcările pe care Rusia însăși le comite".

This is preposterous. It’s the kind of disinformation operation we’ve seen repeatedly from the Russians over the years in Ukraine and in other countries, which have been debunked, and an example of the types of false pretexts we have been warning the Russians would invent. — Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022

ACTUALIZARE 00.26 Anonymous anunță că "e drăguț" anunțul hackerilor pro-ruși privind spargerea site-ului grupării, cu mențiunea că Anonymous nu are un site oficial.

"E doar și mai multă propagandă", notează Anonymous.

Look, it's cute pro-Russian hackers claimed to have taken down our website, the thing is, Anonymous has no official website. It's just more propaganda on their part. — Anonymous (@YourAnonNews) March 9, 2022

ACTUALIZARE 00.04 Peste un milion de copii au părăsit Ucraina și au găsit adăpost în țările vecine, a anunțat UNICEF.

Cel puțin 37 de copii au murit și 50 au fost răniți, a confirmat directorul executiv Catherine Russell.

ACTUALIZARE 00.00 Pirotheniștii ucraineni au dezamorsat o bombă rusească folosind doar o sticlă cu apă.

"Un curaj uluitor", a notat Charles Lister, cercetător principal și director al programelor Siria și Combaterea Terorismului și Extremismului la Institutul din Orientul Mijlociu.

This #Russia-dropped bomb would flatten a building — and yet these #Ukraine EODs defuse it with 2 hands and a bottle of water, while shells audibly land nearby.



Mind boggling bravery.pic.twitter.com/KvCZeOxRyz — Charles Lister (@Charles_Lister) March 9, 2022

Cum arată situația miercuri seară, potrivit Ministerului britanic al Apărării:

ŞTIRILE ZILEI