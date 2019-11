Mădălina Samoilă transmite pentru Ediție specială 16.00 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În ţară, sunt organizate 18.748 de secţii de votare. Potrivit AEP, numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente este 18.217.156 pentru acest scrutin. Direcţiile de evidenţă a populaţiei au program prelungit astăzi, până la ora 21.00, deci, dacă v-a expirat buletinul, puteţi cere un document care înlocuieşte temporar actul de identitate.

ACTUALIZARE Până la ora 17.00 și-au exprimat opțiunea 6.910.900 de alegători, adică 37,93% din numărul celor înscriși pe listele electorale.

Cea mai ridicată prezență este în județele: Ilfov, Cluj, Brașov, Sibiu, Argeș, Constanța, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Prahova.

Cea mai scăzută prezență este în Covasna, Satu Mare, Vaslui, Ialomița, Maramureș, Harghita, Caraș-Severin, Arad, Călărași, Iași.

ACTUALIZARE Până la ora 16.00 și-au exprimat opțiunea 6.093.433 de cetățeni, reprezentând 33,44% din totalul alegătorilor cu drept de vot.

Cea mai ridicată prezență este în județele Ilfov, cu 41,61%, Cluj 39,99%, Brașov 38,37%.

Cea mai scăzută prezență se înregistrează în Covasna, cu 25,23%, Satu Mare 25,89%, Vaslui 26,59%.

În București, situația stă astfel:

Sectorul 1 - 40,16%

Sectorul 2 - 35,50%

Sectorul 3 - 29,77%

Sectorul 4 - 35,24%

Sectorul 5 - 31,49%

Sectorul 6 - 38,25%.

ACTUALIZARE Până la ora 15.30, în țară au votat 5.706.190 de alegători, reprezentând 31,32 % din totalul alegătorilor cu drept de vot. În diaspora a fost depășit pragul de 500 de mii de votanți.

ACTUALIZARE Până la ora 15.00, au votat 5.309.176 de alegători, adică 29,14% la sută din totalul alegătorilor cu drept de vot.

ACTUALIZARE Până la ora 14.30, au votat 4.967.776 de alegători, adică 27,26 la sută din totalul alegătorilor cu drept de vot.

ACTUALIZARE Până la ora 14.00, au votat 4.568.539 de alegători, adică peste 25 la sută din totalul alegătorilor cu drept de vot.

ACTUALIZARE Până la ora 13.30 au votat în țară 4.140.728 de alegători, reprezentând 22,80%. În diaspora au votat 419.683 de persoane.

ACTUALIZARE Până la ora 13.00, au votat în țară 3.768.308 de români, adică 20,68% la sută din totalul alegătorilor. Prezența la vot este mai mare decât la europarlamentarele din luna mai (19,75%), dar ușor mai mică decât cea de la prezidențialele din 2014 (20,78%).

ACTUALIZARE Până la ora 12.30, au votat în țară 3.349.448 e români, adică aproape peste 18 la sută din totalul alegătorilor.

ACTUALIZARE Până la ora 12.00, au votat în țară 2.882.075 de români, adică aproape 16 la sută din totalul alegătorilor.

ACTUALIZARE Până la ora 11.30, au votat în țară 2.599.809 de persoane, adică 14% din numărul total al alegătorilor.

ACTUALIZARE Fostul președinte Traian Băsescu a votat la Liceul Jean Monnet din Capitală. Băsescu, actual europarlamentar PMP, a declarat după ce a votat că aceste alegeri sunt ”moment fundamental de schimb de generații” și i-a îndemnat pe tineri să-și exercite dreptul de vot: ”Aceste alegeri sunt moment fundamental de schimb de generații. Generația mea și-a făcut datoria, atât cât a putut. Țara e în NATO, în UE. Trebuie să vină generația care să reîntregească țara și care să o îndrepte spre prosperitate. Noi atât am putut să facem.”

ACTUALIZARE Procesul electoral s-a încheiat în secţia deschisă în Auckland, Noua Zeelandă. 191 de români au votat preşedintele României, timp de trei zile, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Secţia din Auckland a fost prima deschisă în diaspora, vineri, la 1,00, ora României şi a fost închisă duminică, la 10,00, ora României - ora locală 21,00.

ACTUALIZARE Până la ora 11.00, au votat 2.019.920 de persoane în țară, adică peste 11 la sută din numărul total al alegătorilor.

ACTUALIZARE Peste 1,6 milioane de persoane au votat în ţară, până la ora 10.30, adică 8,9% din numărul total al alegătorilor.

ACTUALIZARE Liderul UDMR, Kelemen Hunor, candidat la funcţia de preşedinte al României, a declarat duminică, în localitatea harghiteană Cârţa, că a votat pentru viitorul României, pentru respect şi pentru încredere: "Am venit astăzi la vot, am votat pentru viitorul României, pentru respect şi pentru încredere. Am votat pentru o societate şi pentru o ţară care va investi în cele două resurse importante, omul şi natura, în educaţie şi în protecţia mediului şi susţinerea economiei. Sunt convins că astăzi va fi o prezenţă mare şi eu spun să mergeţi la vot, să votaţi şi să alegeţi cea mai bună soluţie pentru România."

ACTUALIZARE Candidatul PMP la alegerile prezidențiale, Theodor Paleologu, a votat la Colegiul Național „Spiru Haret” din București. Paleologu a declarat că a votat pentru „o Românie a respectului pentru muncă, pentru educație, pentru moștenirea culturală a României și a Europei, respect pentru românii de toate vârstele: tineri și români, pentru românii din afara țării.” "Am votat într-un liceu istoric al Bucureştiului, unde a studiat în anii '30 tatăl meu, unde au studiat alţi mari intelectuali români precum Mircea Eliade, Steinhardt (n.r. Nicolae), Octavian Paler sau Andrei Pleşu", a mai spus Paleologu.

ACTUALIZARE Candidatul USR Plus la alegerile prezidențiale, Dan Barna, a votat la Sibiu. „Aici e puterea cetățenilor”, a spus Barna atunci când a votat. „Exprimați-vă credința dumneavoastră pentru viitorul României, oricare va fi această credință”, a declarat candidatul la ieșirea de la urne.

ACTUALIZARE Până la ora 10.00 au apărut deja primele incidente la vot. Astfel, în secția 185 din Braniștea, există o sesizare conform căreia primarul ar face campanie electorală. La secția 222 din Toporu există o sesizare legată de faptul că în zonă se află două baruri, unde se vinde în continuare alcool.

ACTUALIZARE Până la ora 10.00, în ţară, prezența la vot este de peste 6%. Au votat 1.232.596 de oameni în România. Peste hotare au mers la vot peste 300 de mii de conaţionali.

ACTUALIZARE Până la ora 9.30 peste 900.000 de persoane au votat în ţară, adică 5% din numărul total al alegătorilor.

ACTUALIZARE Până la ora 9.00, au votat 640.431 de persoane, adică 3,51 % din numărul alegătorilor. Până la această oră, prezența la urne este mai mare decât la europarlamentarele din luna mai a acestui an - 614.669 (prezență 3,36 %). Cei mai mulți votanți s-au înregistrat în București- 59.675, Constanța - 28.915, Prahova - 24.836, Iași- 24.432 și Dolj - 21.962. Un număr redus de votanți s-a înregistrat în județele Covasna, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Harghita și Satu Mare.

Procentual, județul aflat în top este Ilfovul, cu 5,18 %, în timp ce la coada clasamentului se află județul Covasna, cu o prezență de 2,19 %.

ACTUALIZARE Președintele Klaus Iohannis a votat la Liceul "Jean Monnet" din Capitală. "Dragi români, vă aștept la vot!" - a declarat șeful statului, candidat pentru un nou mandat la președinție. Iohannis a subliniat că a votat pentru o Românie normală.

ACTUALIZARE Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al MAI, a declarat că votul a început la ora 7 dimineața fără incidente deosebite, peste 30.000 de angajați fiind mobilizați ca votul să se desfășoare normal. 37.000 de angajați ai MAI sunt mobilizați pentru a se asigura că procesul electoral se desfășoară în condiții normale. „13.800 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, pompieri și lucrători de la alte structuri operative ale ministerului asigură ordinea publică la nivel național, iar 3.600 de specialişti au ca misiune soluționarea sesizărilor privind posibile incidente electorale. Alți 20.000 de angajați ai MAI asigură paza și protecția celor 18.748 de secții de votare din întreaga țară”, a declarat Monica Dajbog.

ACTUALIZARE Fostul premier Viorica Dăncilă, candidat la președinție, a votat la Colegiul Național "Sfântul Sava" din București. Dăncilă a declarat că a votat pentru "o Românie a bunăstării şi a drepturilor garantate".

ACTUALIZARE Premierul Ludovic Orban a votat la secția de vot din Dobroești, Ilfov. Orban i-a îndemnat pe români să voteze, subliniind că acesta este un drept fundamental care permite fiecărui cetăţean român să hotărască ce se întâmplă cu ţara lui şi în ce direcţie se îndreaptă aceasta.

ACTUALIZARE Ministrul Educației, Monica Anisie, a votat la secția de votare de la Liceul "Jean Monnet" din Capitală. Anisie a declarat că este un lucru foarte bun că nu mai sunt cozi în străinătate și că așa ar fi fost normal să fie mereu.

ACTUALIZARE Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a votat încă de la ora 7.oo dimineața, la Colegiul Tehnic Mecanic "Griviţa" din sectorul 1. Gabriela Firea a declarat că a votat cu gândul la un preşedinte care va pune capăt unor măsuri de austeritate care vor face foarte mult rău.

ACTUALIZARE Preşedintele în funcţie, Klaus Iohannis, va vota la ora 9.00, la Liceul "Jean Monnet" din Capitală. Secția de vot de aici a fost deschisă chiar de Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.

ACTUALIZARE Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a fost primul alegător care a votat, duminică, la secția de votare de la Liceul "Jean Monnet" din Capitală, el precizând că votul este o datorie morală pe care o au românii, din respect pentru cei care au murit acum 30 de ani pentru acest drept.

ACTUALIZARE Zeci de mii de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne au fost mobilizaţi pentru ca aceste alegeri să se desfăşoare fără incidente.

ACTUALIZARE Secțiile de vot s-au deschis la ora 7.00 în toată țara.

Ziua în care ne alegem președintele

Președintele României este ales cu majoritatea voturilor alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente.

În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi clasați.

Al doilea tur de scrutin ar urma să aibă loc pe 24 noiembrie în România, iar pentru românii din străinătate pe 22, 23 și 24 noimebrie 2019.

Informaţiile privind prezenţa alegătorilor la vot în ţară la alegerile prezidenţiale vor fi comunicate de Biroul Electoral Central la orele 9,30; 13,30; 15,30; 18,30; 21,30; 24,00.

Aceste date sunt valabile pentru ora de referinţă 9,00; 13,00; 15,00; 18,00; 21,00 şi 23,00.

Informaţiile privind prezenţa alegătorilor la vot în străinătate vor fi comunicate zilnic de Biroul electoral pentru secţia de votare din străinătate (BESVS) la 9,30; 13,30, 15,30, 18,30, 21,30, 24,00 pentru orele de referinţă 9,00; 13,00; 15,00; 18,00; 21,00; 23,00.

Sub genericul "Preşedinte pentru România", TVR difuzează un maraton de jurnale şi de ediţii speciale dedicate alegerilor prezidenţiale, la TVR 1, TVR Internaţional, TVR Moldova, pe canalele regionale, dar şi online, pe www.tvrplus.ro. StirileTVR.ro vă țin la curent cu felul în care decurge scrutinul în țară și în diaspora.

Când se votează

Duminică, 10 noiembrie 2019, are loc în ţară primul tur al alegerillor prezidenţiale, între orele 07.00 şi 21.00. Al doilea tur de scrutin a fost programat să aibă loc pe 24 noiembrie, tot în intervalul orar 07.00 - 21.00.

Cetăţenii români care în ziua alegerilor se află în străinătate pot vota la prezidenţiale indiferent dacă sunt domiciliaţi, rezidenţi sau turişti în statul respectiv.

Votul în diaspora se desfăşoară vineri, 8/22 noiembrie, între orele 12-21, sâmbătă, 9/23 noiembrie, între orele 7.00 - 21.00 şi duminică, 10/24 noiembrie, între orele 7.00 - 21.00 pentru primul, respectiv al doilea tur de scrutin.

Unde se votează

Alegătorii care nu se află în localitatea de domiciliu şi cei care au fost omişi din lista permanentă a secţiei de votare pot merge la orice secţie din ţară, prezenţa lor la vot fiind înregistrată pe o listă suplimentară.

De asemenea, cetăţenii români din străinătate pot vota la altă secţie de votare decât cea unde au fost arondaţi.

Pentru alegătorii din ţară care nu pot fi transportaţi din motive de boală sau invaliditate, preşedintele secţiei de votare poate aproba, la cerere depusă cel mai târziu în preziua votării, ca o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării.

Pot solicita urna specială şi persoanele care în ziua votării se află în ţară şi care din cauza specificului activităţii pe care o desfăşoară nu se pot prezenta la secţia de votare.

Cei care vor să afle la ce secție de vot pot merge să voteze, pot afla răspunsul apelând la site-ul oficial al Registrului Electoral.

Pregătiri pentru alegerile prezidențiale. STS a distribuit 25.000 de tablete în țară și în străinătate

Registrul electoral este o bază de date în format electronic administrată de AEP, cu toţi cetăţenii români, inclusiv cei cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care au împlinit 18 ani şi care au drept de vot.

Registrul cuprinde numele şi prenumele alegătorului, data naşterii, adresa de domiciliu şi adresa de reşedinţă, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate.

Acest registru este actualizat permanent la nivelul primăriilor, fiind introduşi cetăţenii care au împlinit 18 ani şi fiind radiaţi cei care au decedat sau şi-au pierdut dreptul de a alege.

Astfel, pentru a afla răspunsul la întrebarea „La ce secție votez”, trebuie să introduceți CNP-ul și numele de familie și un cod de verificare afișat pe site, iar portalul va afișa, imediat, numărul și adresa secției de votare la care sunteți arondat la aceste alegeri parlamentare.

Cei care votează în localitatea de domiciliu sunt obligați să meargă la secția la care sunt arondați, în timp ce cei care votează în alte localități o pot face la orice secție de votare. Acolo vor fi înscris pe listele suplimentare.

Cum pot vota românii din diaspora

Cetățenii români pot vota în una din secțiile amplasate în străinătate indiferent dacă sunt rezidenți, domiciliați sau turiști, conform AEP.

Votul poate fi prin corespondență sau direct la una dintre secțiile de votare, unde românii pot vota dacă au asupra lor orice act de identitate valabil (buletin, pașaport sau carnet de serviciu militar).

Harta tuturor secțiilor de votare din străinătate poate fi consultată AICI.

Primii români care au votat la alegerile prezidențiale din 2019 sunt cei din Noua Zeelandă, care vineri, 8 noiembrie, începând cu ora locală 12.00, ora 1 dimineaţa, ora Românei, au putut să-și exprime votul.

Programul secțiilor de votare a fost următorul: Vineri, 8 noiembrie – Sâmbătă, 9 noiembrie – între ora locală 7,00 şi ora locală 21,00.

Astăzi, în diaspora se poate vota între ora locală 7,00 şi ora locală 21,00.

Cine NU poate vota

Ghidul alegătorului aflat în România sau în străinătate prevede că la prezidenţiale nu au dreptul de vot "debilii sau alienaţii mintal", puşi sub interdicţie, şi nici persoanele care şi-au pierdut drepturile electorale prin hotărâre judecătorească definitivă.

Pot vota persoanele reţinute sau deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă şi persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale. În această situaţie, procedura de exercitare a dreptului de vot este stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central.

Actul de identitate

Pentru a vă exprima opțiunea de vot, aveți nevoie de un act de identitate valabil. Dacă aveți domiciliul în străinătate, dar vă aflați duminică în România, puteți folosi pașaportul.

După prezentarea actului de identitate și primirea ștampilei, intrați neînsoțiți în cabina de votare, iar după ce ați pus ștampila pe candidatul preferat introduceți buletinul în urnă.

Lista candidaților la alegerile prezidențiale 2019:

Klaus Iohannis (susținut de PNL, președintele în exercițiu)

Viorica Dăncilă (PSD)

Mircea Diaconu (susținut de PRO România și ALDE)

Dan Barna (Alianța USR-PLUS)

Theodor Paleologu (PMP)

Kelemen Hunor (UDMR)

Ramona Ioana Bruynseels (Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal)

Cătălin Ivan (Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională)

Viorel Cataramă (Dreapta Liberală)

John-Ion Banu (Partidul Națiunea Română)

Sebastian-Constantin Popescu (Partidul Noua Românie)

Ninel Peia (Partidul Neamul Românesc)

Alexandru Cumpănașu (candidat independent)

Bogdan Stanoevici (candidat independent)

