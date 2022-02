ACTUALIZARE Imagini din estul Ucrainei, care confirmă existența victimelor din rândul civililor. O rachetă cade pe aeroportul din Harkov

ACTUALIZARE 9.46 Președintele belarus Alexander Lukașenko va convoca o întâlnire cu armata sa, a informat joi agenția de știri Belta. Belarus și Rusia au legături militare strânse, iar trupele ruse s-au desfășurat recent în Belarus pentru exerciții militare ample.

ACTUALIZARE 09.25 Vehicule militare ruse au pătruns în Ucraina prin Crimeea, potrivit unui videoclip difuzat de poliția de frontieră ucraineană. Nu este clar din ce punct de trecere a frontierei intră vehiculele în Ucraina - Chongar în est sau Kalanchak în vest.

ACTUALIZARE Apar primele informații despre victime umane.

ACTUALIZARE 09.12 Punctul de trecere al frontierei cu Ucraina Cuciurgan a fost închis. Ucrainenii nu permit nici intrarea pe teritoriul Ucrainei, nici ieșirea din Ucraina în direcția Republicii Moldova. Presa scrie că Ucraina se teme de o intervenție armata și din regiunea transnistreană.

ACTUALIZARE O femeie a afișat în metroul rusesc un mesaj antirăzboi.

ACTUALIZARE 09.04 Ambasada Chinei în Ucraina a lansat un avertisment pentru cetățenii săi din țară joi dimineața, îndemnându-i să pună steagul chinez pe vehiculele lor pentru siguranță.

ACTUALIZARE 08:50 Ambasada Statelor Unite la Kiev a emis un avertisment pentru americanii din Ucraina să se „adăpostească în case” din cauza atacurilor rusești din mai multe orașe ucrainene importante.

ACTUALIZARE 08.40 Ministerul rus al Apărării a anunţat într-un comunicat de presă că forţele armate ruse au neutralizat apărarea aeriană a Ucrainei şi au distrus infrastructura bazelor aeriene ucrainene, în cadrul operaţiunii militare lansate de Moscova

ACTUALIZARE 08.23 Rubla rusă a scăzut joi cu 5,4% până la un minim record, după ce piețele financiare au fost zguduite de decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina.

ACTUALIZARE 8:19 Mai multe aeroporturi ruse au restricţionat operaţiunile în legătură cu situaţia actuală din Ucraina, potrivit unui comunicat al Agenţiei Federale de Transport Aerian a Rusiei, Rosaviatsia.

ACTUALIZARE 07: 58 Apărarea aeriană ucraineană a anunțat că a doborât 5 avioane și 1 elicopter rusesc în regiunea Luhansk.

ACTUALIZARE 07.56 Bursa din Moscova a anunțat joi că a suspendat tranzacționarea pe toate piețele sale până la o nouă notificare.

ACTUALIZARE 7:50 Ucraina a fost atacată prin mai multe granițe, a anunțat serviciul de frontieră de stat ucrainean joi dimineață.

„În jurul orei 5:00, granița de stat a Ucrainei în zona cu Federația Rusă și Republica Belarus a fost atacată de trupele ruse sprijinite de Belarus”, a spus serviciul.

Acesta a adăugat că au loc atacuri în regiunile Lugansk, Sumi, Harkov, Cernihiv și Jytomyr - zone de la granițele de est și de nord ale Ucrainei. Atacurile vizează unități de frontieră, patrule de frontieră și puncte de control care folosesc artilerie, echipamente grele și arme de calibru mic, a spus serviciul de frontieră.

ACTUALIZARE Are loc o evacuare generală a părții ucrainene a regiunii Lugansk.

ACTUALIZARE 7.36 Serviciul de Grăniceri al Ucrainei declară că ocupanții sunt sprijiniți de armata belarusă. Lukașenko intră în război.

Președintele rus Vladimir Putin și președintele belarus Alexander Lukașenko au vorbit joi la telefon, potrivit agenției de presă de stat din Bela. „Azi, în jurul orei 5:00, a avut loc o convorbire telefonică între președinții Belarusului și Rusiei, în timpul căreia Vladimir Putin și-a informat omologul său din Belarus despre situația de la granița cu Ucraina și din Donbas”, a citat Belta, agenția prezidențială din Belarus.

ACTUALIZARE 07.30 Președintele american Joe Biden a declarat că a vorbit miercuri seara cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski printr-un apel sigur după ce Zelenski a contactat.

Biden a adăugat că se va întâlni cu liderii națiunilor G7 și că SUA și aliații săi vor impune „sancțiuni severe Rusiei”.

ACTUALIZARE 07.19 Armata rusă susține că nu vizează orașele ucrainene. Armata rusă a lansat o declarație joi în care susține că nu vizează orașele ucrainene, contrar celor transmise de echipele CNN de la sol care raportează explozii în toată țara.

ACTUALIZARE: 07.00 Zelenski spune că Rusia a efectuat lovituri cu rachete asupra infrastructurii Ucrainei și asupra polițiștilor de frontieră ucraineni, exploziile fiind auzite în multe orașe din țară.

El a adăugat că a vorbit cu președintele american Joe Biden și le-a spus ucrainenilor să stea acasă și să rămână calmi: „Armata lucrează. Voi fi cu tine tot timpul. Rămâi puternic. Vom câștiga pentru că suntem Ucraina. Glorie Ucrainei", a fost mesajul președintelui.

Zelenski a mai spus că Ucraina va introduce legea marțială pe toate teritoriile statului, relatează Reuters

ACTUAIZARE 06:55 Președintele american Joe Biden și președintele ucrainean Volodimir Zelenski poartă convorbiri, potrivit unui oficial de la Casa Albă.

ACTUALIZARE 06:46 Orașul ucrainean Harkov sub atac rusesc.

ACTUALIZARE 6:40 Un consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, Anton Gerashchenko, a confirmat jurnaliștilor că trupele ruse au debarcat la Odesa şi au trecut graniţa în oraşul Harkov.

ACTUALIZARE 06:37 Autoritățile europene de reglementare a aviației avertizează că există un „risc ridicat” pentru aeronavele civile în apropierea graniței cu Ucraina, temându-se că ar putea fi vizate intenționat la orice altitudine.

„Operatorilor aerieni li se reamintește că aceasta este acum o zonă de conflict activ”, spune Agenția pentru Siguranța Aviației a Uniunii Europene, cunoscută sub numele de EASA.

ACTUALIZARE 06.30 Ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a confirmat „invazia pe scară largă” a Ucrainei de către Rusia.

”Putin tocmai a lansat o invazie pe scară largă a Ucrainei. Orașele pașnice ucrainene sunt sub lovituri. Acesta este un război de agresiune. Ucraina se va apăra și va câștiga. Lumea poate și trebuie să-l oprească pe Putin. Momentul să acționăm este acum.”

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.