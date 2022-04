LIVE TEXT | Război în Ucraina ZIUA 51 | Crucișătorul Moskva, nava amiral a Rusiei în Marea Neagră, s-a scufundat. Marile oraşe din Ucraina sunt bombardate constant

ACTUALIZARE O8.25: Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lăudat, astăzi, într-un nou mesaj postat pe reţelele de socializare, curajul Ucrainei care a rezistat 50 de zile invaziei ruse. "50 de zile de apărare reprezintă o realizare", a spus el.

ACTUALIZARE 07.23: Eşecurile militare din Ucraina l-ar putea determina pe preşedintele rus Vladimir Putin să folosească acolo o armă nucleară tactică sau de mică putere, a estimat joi şeful CIA, William Burns

ACTUALIZARE 06.50: Presa ucraineană relatează despre explozii puternice de la Kiev. Camerele CCTV ale orașului arată că, în urma bombardamentelor, unele cartiere ale orașului au rămas fără electricitate. Au existat, de asemenea, explozii în Harkov și Herson.

