LIVE TEXT | Ziua 42 de război. SUA şi UE pregătesc noi sancţiuni la adresa Rusiei. Întâlnire a miniștrilor de externe ai NATO, miercuri, la Bruxelles

ACTUALIZARE 07.28: Donatorii europeni și internaționali au convenit să acorde Republicii Moldova un ajutor de 659,5 milioane de euro. Moldova este cea mai săracă țară din Europa, care găzduiește peste 100.000 de refugiați din Ucraina într-o perioadă de creștere a prețurilor la energie, relatează Reuters. Ministrul german de externe Annalena Baerbock a declarat la o conferință a donatorilor pe care a găzduit-o la Berlin că Germania va depune eforturi pentru a ajuta Moldova să se elibereze de dependența sa de Rusia pentru aprovizionarea cu energie.

Cu mai puțin de 3 milioane de oameni, Moldova a primit mai mulți refugiați care fug de invazia Rusiei a Ucrainei per capita decât orice altă țară.

Moldova se bazează exclusiv pe Gazprom din Rusia pentru importurile de gaze. Premierul moldovean Natalia Gavriliță a cerut donatorilor de la conferință, printre care UE și miniștrii de externe francez și român, sprijin pentru diversificarea aprovizionării cu energie a țării sale.

„De la începutul războiului, 400.000 de refugiați au trecut granițele Moldovei și 100.000 au decis să rămână. Aproape jumătate dintre ei sunt copii”, a spus ea.

ACTUALIZARE 07.25: Procurorii ucraineni investighează aproape 5.000 de crime de război ale ruşilor, după ce au ieşit la iveală ororile din orașul ucrainean Bucha, a declarat procurorul general Iryna Venediktova. „Procurorii conduc o anchetă într-un caz de torturare, ucidere și tentativă de ardere a cadavrelor a 6 civili în Bucha. Dosarul penal este pornit în temeiul articolului 438 din Codul penal (Încălcări ale legilor și tratatelor războiului)”, a spus ea, citată de The Kyiv Independent.

Around 5,000 Russian war crimes under investigation in Ukraine, Prosecutor General Iryna Venediktova said at a briefing in Bucha on April 5.



"Even in such a cruel situation, war crimes are first on the spectrum, followed by crimes against humanity and genocide,” she said.