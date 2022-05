LIVE Război în Ucraina, ziua nr. 81. Ofensiva Rusiei în regiunea Donbas, mult întârziată. Infrastructuri militare din regiunea Liov, lovite de un atac cu rachetă

UPDATE 13.18 Finlanda a anunțat oficial că vrea să se alăture NATO. În Suedia are loc o întâlnire decisivă a partidului de guvernământ, cu același scop.

Finlanda va face și o cerere formală, în urma anunțului președintelui Sauli Niinistö.

UPDATE 12.29 Victoria Ucrainei la ediția Eurovision din acest an arată "imensul sprijin public" de care beneficiază această ţară atacată de Rusia, a transmis, duminică, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

"Am văzut ieri (sâmbătă) imensul sprijin al publicului (pentru Ucraina) în toată Europa (...). Fără îndoială, cântecul a fost minunat, este minunat", a afirmat Geoană, înaintea reuniunii de la Berlin a miniştrilor afacerilor Externe al ţărilor NATO.

UPDATE 11.59 Ministrul afacerilor Externe al Ucrainei Dmitro Kuleba s-a întâlnit cu secretarul de stat american Blinken, la Berlin.

Met @SecBlinken in Berlin. More weapons and other aid is on the way to Ukraine. We agreed to work closely together to ensure that Ukrainian food exports reach consumers in Africa and Asia. Grateful to Secretary Blinken and the U.S. for their leadership and unwavering support. pic.twitter.com/E3oru9jfIJ