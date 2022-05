Război în Ucraina EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

UPDATE 19.57 Mai mulţi cetăţeni ucraineni care au fost răniţi de armata rusă după ocuparea unor raioane din regiunea Harkov au fost preluaţi de militarii ruşi şi duşi pe teritoriul Federaţiei Ruse, a declarat duminică, pentru Agerpres, şeful Departamentului Comunicaţii al Poliţiei Regiunii Harkov, Olena Baranik. Oficialul Poliţiei din Harkov susţine că există informaţii potrivit cărora persoanele rănite ar fi încercat să plece din localitatea Vilkhivka spre spitale din Harkov, însă nu au putut trece de posturile de control ale militarilor ruşi.

UPDATE 19.20 Suedia anunță că va depune candidatura la NATO. Anunțul vine după ce și Finlanda a anunțat că vrea să adere la Alianța Nord Atlantică. Prim-ministrul Suediei, Magdalena Andersson, a declarat, potrivit Reuters, că este cel mai bine pentru securitatea țării să se alăture NATO. Andersson a adăugat că țara are nevoie de garanțiile formale de securitate care vin odată cu apartenența la alianță.

UPDATE 17.54 „Bombe cu fosfor, muniții cu dispersie – ne-au permis să folosim tot ce este interzis”, îi spune un militar rus unui prieten. Înregistrarea a fost publicată de Serviciul de Securitate al Ucrainei.

In intercepted phone call, Russian soldier confirms use of forbidden weapons.



"Phosphorous bombs, cluster munitions – they have allowed us to use everything that is banned," a Russian serviceman says to a friend. The recording was published by the Ukrainian Security Service. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 15, 2022

UPDATE 17.38 Săptămâna viitoare, 42 de anchetatori de la Curtea Penală Internațională vor merge în Ucraina pentru a cerceta posibile crime de război.

UPDATE 17.00 Ucraina "poate să câştige" războiul împotriva Rusiei, care "nu se derulează" aşa cum a prevăzut Moscova, a estimat duminică secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relatează AFP.

Stoltenberg a afirmat în finalul unei reuniuni informale a miniştrilor de externe din NATO că "ofensiva sa majoră (a Rusiei) din Donbas a ajuns într-un punct mort" şi "Rusia nu şi-a atins obiectivele strategice".

UPDATE 15.25 Înregistrare audio de pe crucișătorul Moskva înainte să se scufunde. Un membru al echipajului a anunțat prin radio că nava a fost lovită de două ori și cere ajutor pentru evacuarea echipajului.

Ukrainian military publishes audio from sinking of Moskva cruiser. In the audio, a crew member says that the ship has been hit twice and that it is tilting on its side. Moskva, the flagship of Russia’s Black Sea Fleet, sank on April 14. https://t.co/4a3RjjRpab — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 15, 2022

UPDATE 14.35 Explozii, focuri de armă și eroism. Filmări din prima linie.

Explosions, shooting at close range and heroism. Unique footage from the front line. pic.twitter.com/Mdqtq0VzhX — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2022

UPDATE 13.54 Kalush Orchestra, câștigătorii Eurovision 2022, au publicat videoclipul oficial al piesei „Stefania”, care a fost filmat în orașele ucrainene afectate de armata rusă.

UPDATE 13.18 Finlanda a anunțat oficial că vrea să se alăture NATO. În Suedia are loc o întâlnire decisivă a partidului de guvernământ, cu același scop.

Finlanda va face și o cerere formală, în urma anunțului președintelui Sauli Niinistö.

UPDATE 12.29 Victoria Ucrainei la ediția Eurovision din acest an arată "imensul sprijin public" de care beneficiază această ţară atacată de Rusia, a transmis, duminică, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

"Am văzut ieri (sâmbătă) imensul sprijin al publicului (pentru Ucraina) în toată Europa (...). Fără îndoială, cântecul a fost minunat, este minunat", a afirmat Geoană, înaintea reuniunii de la Berlin a miniştrilor afacerilor Externe al ţărilor NATO.

UPDATE 11.59 Ministrul afacerilor Externe al Ucrainei Dmitro Kuleba s-a întâlnit cu secretarul de stat american Blinken, la Berlin.

Met @SecBlinken in Berlin. More weapons and other aid is on the way to Ukraine. We agreed to work closely together to ensure that Ukrainian food exports reach consumers in Africa and Asia. Grateful to Secretary Blinken and the U.S. for their leadership and unwavering support. pic.twitter.com/E3oru9jfIJ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 15, 2022

“Mai multe arme și alte ajutoare sunt în drum spre Ucraina. Am convenit să cooperăm pentru a ne asigura că exporturile de alimente ucrainene ajung la consumatorii din Africa și Asia. Suntem recunoscători secretarului Blinken și SUA pentru sprijinul neclintit” a scris Kuleba pe Twitter.

UPDATE 11.45 Ofensiva Rusiei în regiunea Donbas din estul Ucrainei "şi-a pierdut avântul şi este mult întârziată", a afirmat duminică dimineaţa serviciul de informaţii militare al Regatului Unit.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 May 2022

< />Find out more about the UK government's response: https://t.co/VBPIqyrgA5



StandWithUkrainepic.twitter.com/n6dBVZHAos — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 15, 2022

"În condiţiile actuale, este puţin probabil ca Rusia să-şi accelereze semnificativ ritmul de avansare în următoarele 30 de zile", a adăugat serviciul de informaţii al armatei britanice în buletinul său regulat asupra situaţiei din Ucraina publicat pe Twitter.

UPDATE 11.26 Un convoi de 500 - 1.000 de mașini în care se aflau persoane evacuate din Mariupol a intrat sâmbătă în orașul Zaporojie, a declarat Petro Andriuşcenko, consilierul primarului din Mariupol, pe canalul său de Telegrame. Convoiul a așteptat de mai bine de trei zile să i se permită intrarea în Zaporojie, a mai adăugat el.

UPDATE 11.23 Oficiali ucraineni au raportat atacuri cu rachete și bombardamente în mai multe regiuni, în timp ce forțele ruse își concentrează eforturile pe linia frontului de la Lugansk, potrivit CNN.

Serhi Haidai, șeful administrației militare regionale Lugansk, a declarat duminică dimineața că rușii se pregătesc să atace oraşul Severodoneţk. Haidai a spus că uzina chimică din oraș și clădirile înalte au fost lovite anterior.

UPDATE 11.00 Finlanda ar putea face astăzi anunțul oficial de a se alătura NATO. În Suedia are loc o întâlnire decisivă a partidului de guvernământ, cu același scop

UPDATE 09.50 De când a început invazia rusă, 227 de copii au fost uciși și alți 420 au fost răniți, potrivit datelor biroului procurorului general al Ucrainei, informează NEXTA TV.

UPDATE 09.35 Peter Andriuschenko, consilier al primarului din Mariupol, a publicat o înregistrare din care reiese că la Azovstal se atacă cu bombe cu fosfor.

UPDATE 09.33 ''Muzica noastră cucereşte Europa'', afirmă preşedintele Zelenski, după ce Ucraina a câștigat Eurovision. "Vom face tot posibilul să-i primim pe participanţii Eurovision într-un Mariupol liber și reconstruit!"

Peter Andriuschenko, adviser to the mayor of #Mariupol, published a video which seems to show the use of phosphorus bombs in #Azovstal. pic.twitter.com/bArzI5sQBd — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2022

Un atac cu rachetă a lovit duminică dimineaţa infrastructuri militare din regiunea Lviv (Lvov) din vestul Ucrainei, a anunţat guvernatorul regiunii, Maxim Kozitski, într-o postare pe aplicaţia Telegram, informează Reuters.

"Deocamdată nu există informaţii despre persoane decedate sau rănite. Anvergura distrugerilor este în curs de clarificare", a spus Kozitksi.



Armata rusă îşi continuă ofensiva În Ucraina, în special în estul şi sudul acestei ţări, dar şi cu atacuri asupra altor regiuni, concentrându-se pe distrugerea infrastructurii, în special staţii de cale ferată şi poduri.

