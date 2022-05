LIVE Război în Ucraina, ziua 88. Ofensivă puternică a Rusiei în Lugansk. Forțele ruse și-au intensificat eforturile de a captura Severodonețk

ACTUALIZARE 11.10: Batalionul Kastus Kalinouski din Belarus, care luptă alături de Ucraina, își anunță transformarea în regiment: "Ținând cont de amploarea sarcinilor cu care se confruntă soldații belaruși, trecem la următoarea etapă a construcției unei unități militare naționale. Batalionul lui Kastus Kalinousky devine regiment. Acesta va include batalioanele „Litvin” și „Volat”. Regimentului numit după Kastus Kalinoŭski este o unitate militară belarusă a Forțelor Armate ale Ucrainei.

