ACTUALIZARE 15.10: Rusia interzice intrarea în țară a 963 de americani, inclusiv președintelui Biden. Interdicția de călătorie vine după ce președintele Biden a semnat sâmbătă un pachet de sprijin care oferă ajutor de aproape 40 de miliarde de dolari, sau 32 de miliarde de lire sterline, pentru Ucraina. Interdicția de călătorie include președintele Biden, secretarul de stat Antony Blinken și șeful CIA William Burns, relatează Reuters.

ACTUALIZARE 14.50: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat în şedinţa de sâmbătă două hotărâri privind acordarea de asistenţă internaţională gratuită pentru Ucraina şi scoaterea de la rezervele de stat a unor produse alimentare destinate sprijinirii persoanelor care s-au refugiat în România, din cauza conflictului din Ucraina.

ACTUALIZARE 14.10: Preşedintele american Joe Biden a semnat legea adoptată joi de Congres ce prevede un pachet gigantic de 40 de miliarde de dolari pentru efortul de război al Ucrainei împotriva Rusiei, a anunţat sâmbătă Casa Albă, citată de France Presse şi Reuters.

ACTUALIZARE 13.52: Un refugiat din Ucraina cazat la Piatra-Neamţ a decedat, sâmbătă, la Spitalul Judeţean de Urgenţă, în urma unor afecţiuni medicale grave.

ACTUALIZARE 13.41: Protest pe covorul roşu de la Cannes faţă de violurile comise de soldaţii ruşi în Ucraina.

ACTUALIZARE 13.00: SBU confirmă că gara Kramatorsk a fost atacată de pe teritoriul ocupat de ruși. Serviciul de Securitate al Ucrainei a declarat că racheta care a lovit staț1a ucigând 61 de persoane pe 8 aprilie a fost lansată de sistemul de rachete Tochka-U din regiunea Donețk ocupată de ruși.

ACTUALIZARE 12.20: Ministerul Apărării rus a declarat sâmbătă că forţele sale au distrus un important transport de arme furnizate de Occident în nord-vestul Ucrainei.

ACTUALIZARE 12.00: Războiul din Ucraina nu poate fi încheiat decât prin mijloace "diplomatice", a asigurat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce negocierile dintre Moscova şi Kiev sunt în impas.

ACTUALIZARE 11.22: Marea Britanie vrea să trimită armament modern în Republica Moldova pentru a o proteja de ameninţarea invaziei Rusiei, scrie The Telegraph, citând-o pe Liz Truss, ministrul de externe, relatează sâmbătă Agerpres, care citează Reuters.

ACTUALIZARE 10.30: Reprezentanţi ai Statelor Unite şi altor câteva ţări au părăsit reuniunea miniştrilor comerţului Asia-Pacific la deschiderea ei sâmbătă la Bangkok, pentru a protesta împotriva invaziei Ucrainei de către Rusia, au anunţat mai mulţi oficiali, citaţi de Reuters.

ACTUALIZARE 09.34: Rusia a oprit sâmbătă exporturile de gaze naturale către Finlanda, potrivit unui comunicat al companiei energetice de stat finlandeze Gasum, citat de CNN.„Este foarte regretabil că livrările de gaze naturale în baza contractului nostru de furnizare vor fi acum oprite”, a spus CEO-ul Gasum, Mika Wiljanen. Compania se pregătea pentru o astfel de situație și nu vor exista întreruperi ale rețelei de transport sau ale furnizării de gaze în următoarele luni, a adăugat el. Gasum va reveni la aprovizionarea cu gaz din alte surse pentru a-și deservi stațiile de alimentare, se arată în comunicat.

ACTUALIZARE 09.10: Forțele rusești se concentrează pe întărirea liniilor defensive existente și pe crearea unor linii defensive secundare pe Axa de Sud, dar vineri nu au făcut niciun progres confirmat, arată Institutul pentru Studierea Războiului.

#Russian forces are digging in along the Southern Axis in preparation for #Ukrainian counteroffensives. Active offensive operations remain mostly confined to the #Izyum-Donetsk City arc and especially the Popasna-Severodonetsk area. New w/@criticalthreats: https://t.co/K4AzsMSvqJ pic.twitter.com/9onuvdgRXt