LIVE Război în Ucraina, ziua 79. Mii de ucraineni ar fi fost trimişi cu forţa în lagăre, în Rusia. Putin se laudă că economia Rusiei rezistă sancţiunilor

ACTUALIZARE 09.03: Autoritățile din Transnistria nerecunoscută raportează o tentativă de incendiere cu un cocktail Molotov la un centru de recrutare militar și un depozit de petrol, scrie Nexta.

ACTUALIZARE 08.59: Mai mult de şase milioane de ucraineni au fugit din ţara lor de la începutul invaziei ruse, pe 24 februarie, a informat joi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR).

ACTUALIZARE 08.22: O nouă imagine din satelit de la Maxar Technology pare să arate o lovitură de rachetă lângă Insula Șerpilor, în sudul Ucrainei.

ACTUALIZARE 08.15: Jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina, profund afectată de războiul din ţara sa, a anunţat că nu va participa la ediţia din acest an a turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, desfășurat în perioada 22 mai-5 iunie. Fostul număr 3 mondial a spus într-un interviu că jucătorilor ruşi şi belaruşi care denunţă invadarea ţării sale de către Moscova ar trebui să li se permită să participe la Wimbledon.

ACTUALIZARE 07.45: Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, e ''dispus să discute'' cu omologul său rus, Vladimir Putin, ''dar fără ultimatumuri''

ACTUALIZARE 07.01: Apărătorii Mariupolului de la uzina Azovstal continuă să atace inamicul. Nexta publică imagini cu eforturile soldaţilor de a-şi apărea teritoriul.

The defenders of #Mariupol continue to attack the enemy from the positions they had previously captured on the territory of the #Azovstal plant.



And this is despite the constant use by the enemy of aviation, naval and cannon artillery, tanks and other weapons. pic.twitter.com/VFYWHjx500