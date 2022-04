LIVE Război în Ucraina, ziua 61 | Secretarul de stat al SUA Antony Blinken și secretarul american al Apărării Lloyd Austin au fost la Kiev. Incendiu la un depozit de petrol din Rusia

ACTUALIZARE 09.22 Secretarul de stat al SUA Antony Blinken și secretarul american al Apărării Lloyd Austin, declarații de presă în Polonia după ce au vizitat Kievul și au discutat cu președintele Volodimir Zelenski.

“Am discutat cu oficialii ucraineni despre lucrurile care ne vor permite să câștigăm bătălia actuală și, de asemenea, ce avem de făcut pentru viitor” a declarat Austin. Acesta a mai spus că mâine va avea o întâlnire cu alți miniștri și șefi ai Apărării la baza aeriană Ramstein din Germania.

ACTUALIZARE 08.47 Explozii puternice, raportate în regiunile Viniţa și Rivne, transmite NEXTA pe Twitter.

ACTUALIZARE 8.35 Incendiul de la Briansk a fost confirmat de Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă rus citat de agențiile de presă ruse.

ACTUALIZARE 08.32 Apărătorii din Mariupol au postat un nou videoclip cu oameni prinși în oțelăria Azovstal. Videoclipul din 24 aprilie arată luptători Azov care aduc hrană civililor, în mare parte femei și copii, care s-au adăpostit în subsolurile Azovstal de două luni.

