LIVE Război în Ucraina, ziua 61 | Moscova anunță încetarea focului la combinatul Azovstal din Mariupol. Rusia trimite americanilor o nouă notă diplomatică. Antony Blinken: Rusia pierde. Ucraina va exista mult timp după Vladimir Putin

ACTUALIZARE 14.19 Forțele Armate ale Ucrainei au doborât un avion rusesc în regiunea Harkiv. Potrivit primelor informații, cei doi piloți au reușit să se catapulteze şi sunt căutaţi, transmite NEXTA.

In the #Kharkiv region, the Armed Forces of #Ukraine shot down a #Russian plane.



According to preliminary information, two pilots managed to eject. Now, #AFU are looking for the pilots. pic.twitter.com/iHq88cxQcO — NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2022

ACTUALIZARE 14.09 Timp de mai multe săptămâni, aproximativ 2.000 de soldați și 1.000 de civili şi-au găsit adăpost în combinatul din Mariupol. BILD a publicat un material cu situaţia de la Azovstal.

ACTUALIZARE 13.38 Toată regiunea Lugansk a rămas fără electricitate pentru că armata rusă a deconectat substația din Kremina de la curentul electric. Anunțul a fost făcut de guvernatorul regiunii, Serghei Haidai.

The entire #Luhansk region was left without power because the #Russian military disconnected the #Kreminna substation.



This was stated by the head of the regional administration Serhiy Haidai. pic.twitter.com/UEflsPVRTj — NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2022

ACTUALIZARE 13.21 Moscova anunță, din nou, încetarea focului la combinatul Azovstal din Mariupol, pentru a permite evacuarea civililor, femei, copii și muncitori. Potrivit Ministerului rus al Apărării, coridorul umanitar va fi deschis de la ora 14.00 ora locală

ACTUALIZARE 13.00 Cum putea fi compromisă vizita lui Anthony Blinken la Kiev. Detalii din spatele întâlnirii din ziua de Paşte a secretarului de stat SUA cu Volodimir Zelenski

ACTUALIZARE 12.42 Rusia a avertizat Statele Unite să nu mai trimită arme Ucrainei, a spus Anatoli Antonov, ambasadorul Moscovei la Washington, adăugând că o notă diplomatică oficială a fost trimisă în acest sens.

"Am subliniat că actuala situație în care SUA înarmează Ucraina este inacceptabilă și am cerut încetarea acestei practici” a declarat Anatoli Antonov într-un interviu pentru televiziunea de stat a Rusiei, Canal 24.

ACTUALIZARE 11.37 Rușii au lansat atacuri cu rachete asupra altor două orașe din Ucraina, în cea de-a doua zi de Paște. Anunțul a fost făcut de guvernatorul regiunii Viniţa, din centru-vest. Oficialul a spus că există morți și răniți.

ACTUALIZARE 11.08 O persoană a fost ucisă și alte 7 rănite în urma bombardamentelor din Kremenciuk, regiunea Poltava, relatează Kyiv Independent.

ACTUALIZARE 11.05 Agenția de știri TASS transmite că un dispozitiv neidentificat a explodat pe scările unei clădiri rezidențiale cu nouă etaje din Saint Petersburg. 66 de persoane au fost evacuate, nu au fost raportate răniți.

ACTUALIZARE 10.47 Cinci gări au fost atacate luni în vestul și în centrul Ucrainei. Deocamdată nu există date despre eventuale victime, a anunțat compania de stat a Căilor Ferate ucrainene, potrivit The Kyiv Independent.

Oleksander Kamişin, șeful companiei, a declarat că atacurile au avut loc într-un interval de o oră.

ACTUALIZARE 10.42 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că apreciază „asistența fără precedent oferită de Statele Unite ale Americii Ucrainei”. Biroul lui Zelenski a emis o declarație în urma întâlnirii de la Kiev între liderul ucrainean, secretarul de stat al SUA Antony Blinken și secretarul american al Apărării Lloyd Austin.

„Aș dori să îi mulțumesc președintelui Biden personal și în numele întregului popor ucrainean pentru implicarea sa în sprijinirea Ucrainei, pentru poziția sa personală clară. Să mulțumesc întregului popor american, precum și Congresului pentru sprijinul său. O vedem. O simțim."

Zelenski a discutat, de asemenea, despre noi sancţiuni împotriva Rusiei, se arată în comunicat.

„Înțelegem care ar trebui să fie următorii pași pe această pistă. Și contăm pe sprijinul partenerilor noștri”, a spus Zelenski, potrivit declarației.

ACTUALIZARE 10.37 Sistemele ruse de apărare aeriană au doborât două drone ucrainene în regiunea Kursk din Rusia, care se învecinează cu Ucraina, a scris luni, pe Telegram, guvernatorul regional Roman Starovoit, conform Reuters. El a spus că nu au existat victime.

ACTUALIZARE 10.20 Războiul declanșat de Rusia în Ucraina în 24 februarie a ucis 215 copii, în timp ce alți 391 au fost răniți, potrivit Avocatului Poporului, Liudmila Denisova, scrie The Kyiv Independent.

În ultimele 24 de ore, doi copii au fost uciși și alți doi răniți, a precizat ea.

Cifrele reale sunt considerate a fi mai mari, deoarece nu includ victimele copii din zonele în care au loc lupte puternice și din cele ocupate de trupele ruse.

ACTUALIZARE 09.22 Secretarul de stat al SUA Antony Blinken și secretarul american al Apărării Lloyd Austin, declarații de presă în Polonia după ce au vizitat Kievul și au discutat cu președintele Volodimir Zelenski.

“Am discutat cu oficialii ucraineni despre lucrurile care ne vor permite să câștigăm bătălia actuală și, de asemenea, ce avem de făcut pentru viitor” a declarat Austin. Acesta a mai spus că mâine va avea o întâlnire cu alți miniștri și șefi ai Apărării la baza aeriană Ramstein din Germania.

ACTUALIZARE 08.47 Explozii puternice, raportate în regiunile Viniţa și Rivne, transmite NEXTA pe Twitter.

ACTUALIZARE 8.35 Incendiul de la Briansk a fost confirmat de Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă rus citat de agențiile de presă ruse.

ACTUALIZARE 08.32 Apărătorii din Mariupol au postat un nou videoclip cu oameni prinși în oțelăria Azovstal. Videoclipul din 24 aprilie arată luptători Azov care aduc hrană civililor, în mare parte femei și copii, care s-au adăpostit în subsolurile Azovstal de două luni.

Mariupol defenders post new video of people trapped in Azovstal steel plant.



The April 24 video shows Azov fighters bringing food to civilians, mostly women and children, who have been sheltering in the basements of Azovstal for two months. https://t.co/cNnJXiekei — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 24, 2022

ACTUALIZARE 08.07 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a felicitat pe omologul său francez Emmanuel Macron pentru realegerea sa în urma celui de-al doilea tur al scrutinului prezidenţial care a avut loc duminică.

ACTUALIZARE 07.53 Alertele de raid aerian, activate în mai multe oraşe ale Ucrainei, în regiunile Cherkasi, Cernihiv, Kiev, Kirovohrad, Viniţa, Jitomir, Sumi, Harkov, Odesa, Nikolaiev, Zaporojie, Poltava, Dnipropetrovsk, Donețk, precum și în Kiev.

ACTUALIZARE 07.40 Incendiu la un depozit de petrol din Rusia, la Briansk, la 100 de km de granița de nord a Ucrainei.

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk, #Russia. pic.twitter.com/r9PKhwvMYB — NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2022

"Americanii sunt astăzi la Kiev. Discută chiar în acest moment cu preşedintele", a declarat, într-un interviu difuzat duminică seara pe Youtube, consilierul preşedintelui ucrainean Oleksii Arestovici.

Aceasta este prima întâlnire în Ucraina între preşedintele Zelenski şi reprezentanţi ai administraţiei americane de la începutul invaziei ruse, pe 24 februarie.

"Prietenia şi colaborarea dintre Ucraina şi Statele Unite sunt mai puternice ca niciodată", a spus Volodimir Zelenski pe Twitter cu puţin timp înaintea orei 21:00 GMT, fără a oferi alte detalii. Discuţiile urmau să se concentreze pe livrările de arme ale SUA către Ucraina.

Arestovici a repetat pe Youtube dorinţa părţii ucrainene de a i se livra arme ofensive:"Atât timp cât nu vom putea contraataca, va exista o nouă Bucea în fiecare zi", a spus consilierul preşedintelui ucrainean, menţionând oraşul din suburbia de nord-vest a Kievului devenit un simbol al atrocităţilor comise în timpul ocupaţiei ruse a regiunii în luna martie.

"Reprezentanţii americani nu ar veni aici dacă nu ar fi pregătiţi să dea (arme)", a apreciat acesta.

Sâmbătă, preşedintele Zelenski s-a declarat recunoscător administraţiei americane pentru ajutorul acordat Ucrainei, dar şi-a reiterat dorinţa de a obţine "arme şi mai grele şi mai puternice" pentru a face faţă armatei ruse.

Oleksii Arestovici a mai indicat duminică seara că "liniile de apărare sunt pe punctul de a se prăbuşi" la Mariupol, oraşul-port din sudul Ucrainei aflat în mare parte sub controlul armatei ruse şi unde ultimii luptători ucrainenii s-au baricadat, împreună cu civili, în imensul complex metalurgic Azovstal.

