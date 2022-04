LIVE Război în Ucraina, ziua 58 | Astăzi nu vor fi deschise coridoare pentru evacuarea civililor. Zelenski: Ne păstrăm speranța. Speranța la pace, speranța că viața va învinge moartea

ACTUALIZARE 10.34 Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, după întâlnirea cu premierul României, Nicolae Ciucă: Am discutat despre dezvoltarea cooperării comerciale, energetice și de infrastructură, axată pe modalități de diversificare a rutelor pentru exporturile ucrainene. Mulțumesc României pentru sprijinirea Ucrainei și primirea refugiaților ucraineni.

Prime Minister of Romania @NicolaeCiuca received me in Bucharest today. We discussed developing trade, energy and infrastructure cooperation, focused on ways to diversify routes for Ukrainian exports. Grateful to Romania for supporting Ukraine and welcoming Ukrainian refugees. pic.twitter.com/oIoHUO70KS