LIVE Război în Ucraina, ziua 115 | Situația continuă să fie dramatică la Severodonețk. Putin: Rusia nu se împotrivește posibilei aderări a Ucrainei la UE

ACTUALIZARE 09.22 Guvernul polonez cere noi măsuri punitive împotriva Rusiei, pentru a menţine presiunea economică asupra Moscovei şi a pune capăt invaziei asupra Ucrainei. Ministrul de externe adjunct al Poloniei, Marcin Przydacz, a declarat că cel de-al şaselea pachet de sancţiuni "a lovit Rusia puternic", dar că "noi nu am putut încă să-l slăbim suficient pe Putin şi maşinăria lui militară". "Avem nevoie de sancţiuni noi şi mai aspre", a subliniat el. Polonia face lobby pe lângă partenerii săi europeni pentru sprijinirea celui de-al şaptelea pachet de sancţiuni, a spus Przydacz.

ACTUALIZARE 08.47 Președintele rus Vladimir Putin a spus că Moscova nu are „nimic împotriva” posibilei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană. El a făcut aceste comentarii vineri, după ce Comisia Europeană a recomandat acordarea statutului de candidat la Kiev pentru blocul de 27 de membri.

ACTUALIZARE 08.30 Un paramedic ucrainean a fost eliberat din captivitatea rusă, a anunțat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Este vorba despre Iulia Payevska, un parademic civil capturat de forțele ruse la Mariupol pe 16 martie.

ACTUALIZARE 07.58 Potrivit Institutului pentru Studierea Războiului, citat de The Kyiv Independent, Rusia continuă să lanseze atacuri asupra Sievierodonetsk, dar apărarea ucraineană rămâne puternică.

Institute for the Study of War: Russia continues to launch attacks on Sievierodonetsk, Ukrainian defenses remain strong.