LIVE Război în Ucraina, ziua 110 | Statul Major de la Kiev: Rusia a cucerit centrul oraşului Severodoneţk. 6.897 de cetăţeni ucraineni au intrat duminică în România

ACTUALIZARE 11.14 Armata ucraineană a anunţat că trupele sale au fost împinse în afara centrului oraşului Severodoneţk, un oraş-cheie din estul Ucrainei pentru care cele două armate se luptă de săptămâni întregi.

Forţele ruse au bombardat centrul oraşului cu artilerie şi i-au alungat pe soldaţii ucraineni rămaşi acolo, a comunicat Statul Major de la Kiev.

ACTUALIZARE 10.49 Peste 6.000 de cetăţeni ucraineni au intrat în ţară duminică, 12 iunie, prin punctele de frontieră, numărul fiind în scădere cu 26% faţă de ziua precedentă, informează Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF)

"În data de 12.06.2022, în interval de 24 de ore, la nivel naţional, prin punctele de frontieră au intrat în România 94.905 de persoane, dintre care 6.897 de cetăţeni ucraineni (în scădere cu 26% faţă de ziua precedentă). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat în România 3.385 cetăţeni ucraineni (în scădere cu 34 %), iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 1.033 cetăţeni ucraineni (scădere cu 4,6%)", precizează sursa citată.

ACTUALIZARE 10.30 Amnesty International acuză Rusia de crime de război în timpul eforturilor sale de a captura orașul Harkov, din nord-estul Ucraine. Într-un nou raport de 40 de pagini, Amnesty a documentat presupusa utilizare a munițiilor cu dispersie și a altor mijloace de atac fără discriminare.

In a new report, our researchers have documented how Russian forces have caused widespread death and destruction by relentlessly bombarding residential neighbourhoods of Kharkiv since their invasion began in late February.